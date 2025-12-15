Luis Ramos ficha por Alianza Lima por tres años con la mente puesta en ganarse un espacio entre los titulares

Luis Ramos firma por Alianza Lima por tres temporadas. - Crédito: @clubALOficial

Luis Ramos es nuevo integrante de Alianza Lima. No lo será solo por un año, sino por tres. La operación, que presumiblemente ha rondado el millón de dólares, se realizó con celeridad una vez que se conoció su alejamiento de América de Cali, donde se posicionó como el goleador revelación.

La negociación, exitosa por donde se mire, cuenta con dos vencedores: Alianza Lima, por adquirir a un artillero contrastado de selección peruana, y Cusco FC por haber realizado una venta extraordinaria que le inyectara una suma económica importante a sus arcas. Fue clave para las tratativas la voluntad del ‘Tanque’.

Ramos, de 25 años, hizo oídos sordos a las propuestas formales de la Major League Soccer y sondeos de la Liga BetPlay. Enterado del importante interés surgido desde La Victoria, solicitó a su entorno empresarial empaparse muy bien del tema para así avanzar al paso formal de una comunicación abierta.

Resueltas todas las dudas, el delantero peruano armó valijas nuevamente a Perú, pero con la mente puesta en firmar un contrato definitivo con Alianza Lima. Su intención, de buenas a primeras, será entrenarse como el que más para así convencer al nuevo entrenador Pablo Guede de que debe ser titular.

Claro está que la misión se antoja difícil desde el arranque. Porque por delante tiene a un oponente que, durante muchos años, ha sido su ídolo en toda la extensión de la palabra: Paolo Guerrero. Quizás su presencia lo motive para sacar lo mejor de sí en lo que será una sana competencia.

Con Luis Ramos ya dentro de la estructura deportiva, tan solo hace falta saber la identidad del último ‘9′ que arribará a Alianza Lima. Todo apunta a que será el argentino Federico Girotti, aunque la evaluación final está sujeta a la aprobación del nuevo comando técnico extranjero.