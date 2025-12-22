Perú Deportes

Javier Rabanal asume con ilusión el reto de dirigir a Universitario: “Tengo claro que es el lugar para continuar mi carrera”

El entrenador español, de 46 años, compareció por primera vez como estratega de la ‘U’. Aseguró, con un tono conciliador, que no llega para revolucionar, sino para complementar el camino del éxito

Javier Rabanal compareció por primera
Javier Rabanal compareció por primera vez con los medios de Perú como entrenador de Universitario. - Crédito: Difusión

La primera rueda de prensa de Javier Rabanal como entrenador de Universitario de Deportes quedará marcada por su completa erudición con respecto a fútbol y su ilusión desbordante por cumplir cada uno de los objetivos trazados en la institución. Llega con un perfil tranquilo y trabajador, pero sobre todo con un mensaje optimista: “Quiero añadir cosas que nos hagan más competitivos”.

Fue especialmente claro en ese pequeño, pero gran detalle. Rabanal no quiere ser visto como un entrenador revolucionario. Todo lo contrario, desea ser apreciado como un trabajador que sabe adaptarse a las herramientas que le ofrece la ‘U’ en un medio que irá conociendo con el transcurrir del tiempo.

Javier Rabanal atendiendo a la
Javier Rabanal atendiendo a la prensa en su rueda de presentación como técnico de Universitario. - Crédito: Difusión

Iré basándome a lo que hicieron anteriormente los otros entrenadores. Es más añadir que cambiar. Nos iremos adaptando para entre todos ser más competitivos”, declaró el primer técnico europeo en Universitario después de 30 años.

Sobre el paso que va a realizar tras dejar encumbrado a Independiente del Valle, dijo que “cuando vi la posibilidad no lo pensé, estaba muy centrado de venir aquí. Tenía claro que esta era el lugar. Me gusta mucho el proyecto, el que mas me seducía de largo para continuar mi carrera”.

Con Javier Rabanal en Ate se da por descontado, además, un trabajo a tiempo completo con las divisiones menores, pero con un aviso muy claro: “Tengo que darles mi experiencia y cariño, pero no le regalo nada a nadie en formativas. Estoy seguro que habrá talento que se irá ganando espacio”.

El estratega español, con más de dos décadas de experiencia en distintas parcelas técnicas que abarcan desde el fútbol femenino hasta el fútbol regional, llega a Universitario en reemplazo de Jorge Fossati. Su asignatura principal será el tetracampeonato no sin descuidar la ruta en la CONMEBOL Libertadores 2026. Se antoja un reto difícil, pero no imposible.

Javier Rabanal exhibiendo la camiseta
Javier Rabanal exhibiendo la camiseta de Universitario acompañado de Franco Velazco y Álvaro Barco. - Crédito: Difusión

