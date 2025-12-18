Perú Deportes

Conflicto entre Alianza Lima y Universitario por sus presentaciones: ¿qué club recibirá las garantías?

Los ‘blanquiazules’ y los ‘cremas’ están enfrentados porque ambos quieren tener sus noches el mismo día: el próximo 24 de enero, pero solo uno podrá recibir la aprobación del Ministerio del Interior

Conflicto entre Alianza Lima y
Conflicto entre Alianza Lima y Universitario por sus presentaciones

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizan una controversia debido a la coincidencia en las fechas de sus presentaciones oficiales de 2026. Ambos clubes establecieron el 24 de enero para sus respectivos eventos. Los ‘íntimos’ confirmaron que su Noche Blanquiazul se llevará a cabo esa fecha en el estadio Alejandro Villanueva, donde enfrentará al Inter de Miami, equipo en el que juega Lionel Messi.

Mientras que los ‘merengues’ dieron a conocer que su Noche Crema también lo harán ese día y se medirán con Universidad de Chile en el estadio Monumental de Ate. Y ambos eventos se realizarán a la misma hora: 20:00 horas.

Incluso, la ‘U’ ya puso a la venta las entradas para su presentación y el cuadro victoriano realizará hoy, jueves 18 de diciembre, su conferencia de prensa donde brindará todos los detalles de su actividad deportiva.

Este tema marca un nuevo enfrentamiento entre los ‘compadres’ de cara al arranque de la Liga 1 2026. Y los hinchas esperan que se resuelva lo antes posible.

¿Alianza Lima vs Universitario en
¿Alianza Lima vs Universitario en Miami para el 2026? Lo que se sabe del clásico en el Hard Rock Stadium.

¿Qué club recibirá las garantías de su presentación?

En las últimas horas se ha venido tocando el tema sobre el conflicto entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por sus presentaciones. La situación es compleja por la logística de ambos clubes. Ministerio del Interior tendrá que decidir a quién le da las garantías.

A pesar de que se mencionó que todo se determinará dependiendo de qué club presentó primero la solicitud de su noche, se pudo conocer que ese punto no será tan relevante al momento de tomar un decisión.

“No importa quién lo pidió primero, porque este es un tema de plazos, se tiene 12 días antes del evento para mandar la solicitud. No importan quién mandó primero la solicitud, la norma está. Disede (Dirección de Seguridad Deportiva) es quien recibe los documentos de la municipalidad, el plan de seguridad de los equipos y de la policía. Disede me indica que no importa quién mandó primero o después. No hay prioridad es un tema netamente de criterios para decidir quién tendrá las garantías”, se informó en el programa ‘Vamos al VAR’ de RPP.

Noche Crema 2026 sería afectada
Noche Crema 2026 sería afectada por la Noche Blanquiazul con Lionel Messi al coincidir en fecha.

La posición de Universitario sobre su Noche Crema 2026

Adrián Gilabert, director legal de Universitario de Deportes, aseguró que el club solicitó las garantías para disputar su encuentro frente a Universidad de Chile con 48 horas de antelación respecto a Alianza Lima. También afirmó que no modificaron la documentación presentada.

“Nosotros presentamos nuestra solicitud de garantía, creo que 48 horas antes que nuestro rival de toda la vida (Alianza Lima). No hemos tenido ningún cambio sustancial en el expediente, por lo tanto, debería ser calificado de manera positiva; es decir, deberían darle a Universitario las garantías para el día 24 de enero para la Noche Crema. ¿Por qué? Porque nuestro expediente ha sido ingresado solicitando garantías para el Monumental. Por otro lado, tenemos entendido, que nuestro rival días después presenta su expediente y solicita, me parece, el Estadio Nacional”, expresó en entrevista con ‘Tiempo Crema’.

Gilabert señaló que los ‘blanquiazules’ alteraron la sede de su evento, pasando del Estadio Nacional al estadio Alejandro Villanueva, lo que implicó un cambio importante en el trámite de garantías.

“Cuando presentas la solicitud de garantía, presentas un plan operativo o un plan de seguridad que abarca todo lo que va a ser tu evento y ese plan de seguridad estructura de acuerdo al escenario deportivo. Es decir, si tú presentaste tu plan de seguridad por el estadio Nacional y después lo quieres hacer en otro estadio, ese plan de seguridad debería cambiar sustancialmente porque lógicamente no tiene los mismos accesos, no tiene las mismas salidas, dimensiones, avenidas y lógicamente es distinto, por lo tanto, el plan debe ser distinto”, añadió.

