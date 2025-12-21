Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima y Universitario se miden en la Liga Peruana de vóley, mientras que Perú sostendrá un amistoso con Bolivia en Chincha. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, domingo 21
Partidos de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Este domingo 21 de diciembre estará lleno de mucho deporte. No solo habrá fútbol, sino también vóley. Los duelos que generan mucha expectativa es el amistoso entre Perú y Bolivia en Chincha, y el Alianza Lima vs Universitario de Deportes en el Polideportivo de Villa El Salvador.

La selección peruana, conformado por jugadores elegidos por la Agremiación (SAFAP), chocará con la ‘verde’ en su último amistoso de este 2025. La ‘bicolor’, dirigida por Gerardo Ameli, presentará un inédito once con casi todos los jugadores del campeonato nacional.

También habrá acción en Europa con los enfrentamientos en las principales ligas como la de España, donde Barcelona visitará a Villarreal, mientras que Atlético de Madrid hará lo propio con Girona. Nos espera buen fútbol en la jornada 17 de la Primera División española.

América TV difundirá este duelo en Chincha. (Video: América TV)

Por otro lado, en la Liga Peruana de Vóley, habrá un enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Las ‘blanquiazules’ son líderes de la tabla de posiciones y las ‘cremas’ le siguen los pasos. Un triunfo de este último conjunto en la fecha 9 podría provocar que igualen en puntaje.

Alianza Lima enfrentará a Universitario
Alianza Lima enfrentará a Universitario tras su participación en Mundial de Clubes de vóley 2025.

Partidos amistosos

- Perú vs Bolivia (15:30 horas / América TV)

Partidos de la Liga Peruana de Vóley

- Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Latina TV)

- Atlético Atenea vs Kazoku No Perú (15:00 horas / Latina TV)

- Alianza Lima vs Universitario (17:00 horas / Latina TV)

Partidos de la Premier League

- Aston Villa vs Manchester United (11:30 horas / Disney Plus)

Partidos de LaLiga

- Girona vs Atlético Madrid (8:00 horas / ESPN y Disney Plus)

- Villarreal vs Barcelona (10:15 horas / ESPN y Disney Plus)

- Elche vs Rayo Vallecano (12:30 horas / DSports y DGO)

- Real Betis vs Getafe (15:00 horas / DSports y DGO)

Partidos de la Serie A

- Cagliari vs Pisa (6:30 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

- Sassuolo vs Torino (9:00 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

- Fiorentina vs Udinese (12:00 horas / Disney Plus)

- Genoa vs Atalanta (14:45 horas / Disney Plus)

Partidos de la Bundesliga

- Mainz 05 vs St. Pauli (9:30 horas / ESPN 5 y Disney Plus)

- Heidenheim vs Bayern München (11:30 horas / Disney Plus)

Partidos de la Primeira Liga

- AVS vs Nacional (10:30 horas)

- Tondela vs Casa Pia (13:00 horas)

- Santa Clara vs Arouca (15:30 horas / GolTV)

Partidos de la Copa Africana de Naciones

- Marruecos vs Comoras (14:00 horas)

Partidos de la Serie A de Ecuador

- Orense vs Libertad (16:30 horas / Canal del Futbol y Zapping)

- LDU Quito vs Universidad Católica (16:30 horas / Canal del Futbol y Zapping)

- Independiente del Valle vs Barcelona (16:30 horas / Canal del Futbol y Zapping)

Partidos de la Copa de Brasil

- Vasco da Gama vs Corinthians (16:00 horas / Dsports y DGO)

Partidos de la Copa de Francia

- Concarneau vs Nantes (8:45 horas)

- Auxerre vs Monaco (8:45 horas)

- Bourg en Bresse vs Olympique Marseille (8:45 horas / DSports y DGO)

- Nice vs Saint-Étienne (8:45 horas)

- Strasbourg vs Dunkerque (8:45 horas)

- Bassin d’Arcachon Sud vs Hauts Lyonnais (11:30 horas)

- Le Havre vs Amiens SC (11:30 horas)

- Le Puy F.43 Auvergne vs Bordeaux (11:30 horas)

- Rennes vs Les Sables (11:30 horas)

- Orléans vs Dieppe (11:30 horas)

- Montreuil vs Chauvigny (11:30 horas)

-Lyon vs Saint-cyr Collonges (15:00 horas)

