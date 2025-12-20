A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: partidazo clave por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Alianza vs Universitario vóley por la Liga Peruana 2025/2026.

La expectativa crece en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, ya que Alianza Lima y Universitario se enfrentarán el domingo 21 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes en un duelo clave por el primer puesto. El encuentro será válido por la jornada nueve de la fase 1 y pondrá cara a cara al único equipo invicto del torneo ante su clásico rival, segundo en la tabla.

Las dirigidas por Facundo Morando llegan a este choque tras haber conseguido ocho triunfos en igual cantidad de presentaciones, una marca que destaca en el certamen actual. A este sólido presente se suma la experiencia internacional obtenida hace pocos días, cuando el equipo disputó por primera vez el Mundial de Clubes. En la cita internacional, el conjunto peruano enfrentó a potencias como Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil y Savino Del Bene Scandicci de Italia, equipos ante los que cayó, pero logró una resonante victoria sobre VC Zhetysu de Kazajistán.

Aunque no pudo avanzar de la fase de grupos, el conjunto ‘íntimo’ demostró capacidad de competir y regresó con valiosos aprendizajes ante rivales de mayor rango. Esa experiencia nutre al plantel de cara al torneo local, donde busca continuar su supremacía.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina

En la vereda del frente, Universitario atraviesa su mejor momento de la temporada tras hilvanar cuatro triunfos consecutivos, lo que le permite ubicarse como escolta en la clasificación. Su última presentación fue de alta exigencia en lo mental y deportivo: superó a Circolo Sportivo Italiano en cinco sets (7-25, 25-17, 10-25, 25-22 y 9-15). El equipo ‘crema’ mostró resiliencia para revertir momentos adversos en el partido, aspecto que ilusiona para el clásico.

Ahora, las ‘pumas’ buscarán cortar la racha perfecta de su tradicional adversario y acercarse a la cima, sabiendo que una victoria directa podría modificar el liderazgo de la competencia. Precisamente, la tabla de posiciones exhibe a Alianza Lima como líder absoluto con 24 puntos, seguido por Universitario con 21 unidades, lo que enmarca al duelo como determinante para las aspiraciones de ambos.

A qué hora juega Alianza vs Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El duelo entre Alianza Lima y Universitario, programado para la novena fecha de la Fase 1 en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, iniciará a las 17:00 horas en Perú, franja compartida con Colombia y Ecuador. Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia o Estados Unidos (Miami), el pitazo inicial sonará a las 18:00 horas.

A su vez, la expectativa se traslada al sur del continente: en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, la competencia dará comienzo a las 19:00 horas. En el caso de México, el partido podrá verse desde las 16:00 horas, en tanto que en España será a la medianoche del lunes 22 de diciembre.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La cobertura digital de los encuentros de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, incluyendo el de Alianza Lima ante Universitario, contará con Latina Televisión como responsable de la transmisión en vivo, tanto en su señal de televisión abierta por el canal 2 como en H2 a través del canal 702. Además, el partido estará disponible en la web oficial del canal y mediante su aplicativo, lo que permitirá a los usuarios seguir los partidos desde diversos dispositivos.

Por su parte, la página web de Infobae Perú informará directamente desde el Polideportivo de Villa El Salvador, ofreciendo reportes detallados de las mejores jugadas, declaraciones de las jugadoras y otros elementos destacados del evento. A través de esta plataforma, los espectadores podrán acceder a una cobertura amplia que abordará cada aspecto relevante de la jornada.