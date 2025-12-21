El insólito once de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2025: con 4 jugadores de Alianza Lima y 1 de Universitario

El insólito once de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2025.

La selección peruana, representada por un grupo de jugadores elegidos por SAFAP, afrontará este domingo 21 de diciembre un amistoso ante Bolivia en el estadio Félix Torres Castillo Tardío, situado en Chincha. Este será el último de la ‘bicolor’ en el 2025.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) le dio los derechos a la Agremiación para que seleccione a los futbolistas y enfrente a la ‘verde’, que viene preparándose para el repechaje de la Copa del Mundo 2026.

A pesar de ser un duelo amistoso, los jugadores de Perú y Bolivia querrán mostrarse para ser considerados en el futuro por sus respectivos técnicos. Esto hará más atractivo este enfrentamiento, que está programado para arrancar a las 15:30 horas (horario local).

Perú se mide ante Bolivia, en Chincha, en un partido atípico. - Crédito: Difusión

Posible alineación de Perú vs Bolivia

Gerardo Ameli entrenó algunos días en la Videna de San Luis junto al grupo de jugadores convocados. El técnico argentino vio de cerca a sus dirigidos, pudo sacar conclusiones y buscará la victoria ante Bolivia con el siguiente once, de acuerdo a la información del periodista de L1 Max, Gustavo Peralta:

En el arco se parará Pedro Gallese, flamante fichaje de Deportivo Cali. La línea de cuatro defensiva estará compuesta por Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Alfonso Barco y Mathías Llontop. El popular ‘Fonchi’ actuará como central, cuando venía jugando de mediocampista en Emelec.

En la mitad de la cancha, la distribución no está muy clara. No obstante, Jorge Murrugarra y Jesús Castillo serán los contenciones. Carlos Cabello y Cristian Neira irían por las bandas. El primero en mención tiene recorrido por la banda, mientras que el segundo cuenta con características mixtas.

El ‘10′ de esta escuadra nacional sería Rodrigo Vilca, actualmente jugador de Atlético Grau pero que en su momento llegó a fichar por Newcastle de Inglaterra. El volante creativo recuperó su nivel de la mano de Ángel Comizzo y acompañará a Matías Succar, el ‘nueve’.

Este probable once se caracteriza por contar con 9 jugadores de la Liga 1, de los cuales 4 visten la camiseta de Alianza Lima y 1 de Universitario de Deportes. Además, solo un futbolista militan en el extranjero, como es el caso de Gallese. ‘Fonchi’ Barco no cuenta con club por el momento.

La posible alineación de Perú para medirse con Bolivia en amistoso 2025.

Pedro Gallese habló del Perú vs Bolivia

Sin duda alguna, Pedro Gallese será el capitán de esta escuadra nacional renovada. El arquero, que recientemente consiguió equipo tras salir de Orlando City, brindó declaraciones en la previa del encuentro ante Bolivia, destacando la importancia del mismo.

"Siempre estoy muy contento de vestir la camiseta de la selección. Uno siempre quiere estar representando a su país y ahora toca prepararse para este partido amistoso, que es importante tanto para ellos como para nosotros“, comenzó expresando para las redes sociales de SAFAP.

Gallese también se refirió a los nuevos elementos de la ‘blanquirroja’ en este duelo de preparación: "Veo muchas caras nuevas, pero con mucho entusiasmo. Para algunos es la primera vez en la selección, otros ya se conocen un poco más, pero todos muestran el deseo de representar bien al país“.

El arquero de la 'bicolor' compartió sus sensaciones al nuevo amistoso. (SAFAP)

Canal TV del Perú vs Bolivia, partido amistoso

El encuentro amistoso entre Perú y Bolivia se podrá ver en directo por América TV, en los canales 4 y 704 en HD para todo el territorio nacional. También estará accesible en streaming mediante la plataforma América tvGO.

Por otro lado, Infobae Perú hará la previa y el minuto a minuto de este enfrentamiento. Además, de cubrir los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más en su página web. No te lo puedes perder.