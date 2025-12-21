Perú Deportes

Giancarlo Granda advirtió a Alianza Lima por duelo ante 2 de Mayo: “Si no lo elimina, es un fracaso absoluto, apaguen las luces”

El periodista deportivo se refirió al rival del cuadro ‘blanquiazul’ por la fase previa 1 de la Copa Libertadores 2026 y de las opciones a nivel internacional

El periodista deportivo habló del emparejamiento de los 'íntimos' contra los paraguayos por la Copa Libertadores 2026. (Video: Radio Nacional)

Alianza Lima conoció a su rival en la primera fase previa de la Copa Libertadores 2026. Se trata de 2 de Mayo de Paraguay, que culminó en el quinto lugar de la tabla en la liga local y clasificó por primera vez al máximo certamen de clubes de Conmebol tras llegar a la final de la Copa Paraguay. Sin embargo, el periodista deportivo, Giancarlo Granda, lanzó una advertencia a los ‘blanquiazules’ y aseguró que sería un “fracaso absoluto”.

¿Es un fracaso si Alianza no elimina a 2 de Mayo, no? O sea, apaguen las luces, que cierren la puerta del estadio (...). Es el Capiatá de este año”, fueron sus primeras palabras en ‘Radio Nacional’, aludiendo a una eliminación previa de Universitario de Deportes ante el Deportivo Capiatá, que generó conmoción en el fútbol local.

Giancarlo Granda sobre el favoritismo de Alianza Lima en fases previas de Copa Libertadores 2026

Giancarlo Granda profundizó sobre las razones que colocan a Alianza Lima en esa posición. “El tema es ver cómo Alianza va a jugar. Hay mucho temor en decir que un equipo es favorito respecto al otro, pero para mí Alianza es favorito por lo que es como institución, por lo que viene a hacer en Copa Libertadores, por lo que es en el Perú también. Es tan favorito, que a la hora que se hace el sorteo, Alianza va de un lado porque tiene mejor ránking que los demás. De ahí que vaya a clasificar no es seguro. Eres favorito en la previa, después lo tienes que ganar, claramente”, comentó.

El itinerario de Alianza Lima
El itinerario de Alianza Lima contra Club 2 de Mayo por Fase 1 de Copa Libertadores 2026. - Crédito. VS Sports

El comunicador añadió: “El favoritismo se determina por la espalda que tiene una institución de cara a un torneo, por la historia que tiene. ¿La ‘U’ no era favorito con Capiatá? Sí lo era. Futbolísticamente tiene que serlo, no sabemos si lo es".

Sobre las expectativas para el equipo ‘íntimo’ ante los ‘guaraníes’, Granda fue enfático: “Alianza viene de eliminar a Boca y a Gremio. No eliminar a este equipo es un fracaso absoluto. Para mí es favorito, también ante Huachipato y Carabobo, que son dos equipos que después pueden jugar bien, mal, regular, pueden ser mejores jugando al fútbol... Por ejemplo, la casa de apuestas te determina una cuota en base al favoritismo de un equipo u otro. A la hora que salgan las cuotas de Alianza vs 2 de Mayo de quién clasifica, claramente va a ser favorito Alianza; y cuando le salga la cuota Cristal vs Huachipato, Cristal vs Carabobo, Alianza vs Carabobo, Alianza vs Huachipato, también va a ser favorito el equipo peruano por cómo viene, por la espalda y todo lo demás”.

Pablo Guede tomará el lugar
Pablo Guede tomará el lugar de Néstor Gorosito como DT de Alianza Lima en el 2026.

DT de 2 de Mayo sobre los duelos con Alianza Lima

Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, por su parte, consideró también el atractivo del enfrentamiento y la magnitud de Alianza Lima al conocer el resultado del sorteo. “Era uno de los rivales que sabía que podía tocar. La verdad, un lindo rival. Me parece un rival espectacular, sobre todo un histórico de Copa Libertadores, un histórico grande de Perú. Va a ser muy lindo realmente. Imagínate llevar ese rival a Pedro Juan Caballero, va a ser una atracción total”, precisó en Radio Monumental AM.

Refiriéndose a la experiencia que significa este encuentro para su club, el técnico sostuvo: “Será una linda experiencia. Vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para ese día del partido. Y bueno, nosotros estamos optimistas. Alianza es como jugar contra Libertad, Olimpia, Cerro, un grande también de Perú. Como siempre yo le digo a los chicos, acá estamos acostumbrados a enfrentarlos, no hay nada que temer”.

Eduardo Ledesma ponderó a su próxima rival de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Monumental AM 1080

