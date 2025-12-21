DT de Bolivia exhorta a Perú a iniciar su proceso de renovación en la selección nacional: “Es necesario por las tantas glorias que tuvo”

Óscar Villegas espera que Perú integre con mayor regularidad a los jóvenes. - Crédito: Difusión

Óscar Villegas no solo es el entrenador que ha invitado a soñar a Bolivia con el acceso a una Copa del Mundo, después de más de tres décadas calamitosas, también es el principal impulsor de la regeneración de la selección nacional. Con su gestión, se ha apreciado un drástico cambio en el promedio de edad del plantel.

Nombres como Miguel Terceros, Enzo Monteiro, Leonardo Zabala, Ramiro Vaca, Gabriel Villamil, Fernando Nava, Diego Medina y Ervin Vaca se han establecido en la ‘verde’ por la pericia desde la banca de Villegas, quien está a dos circuitos de lograr la gesta mundialistas.

Óscar Villegas, a un paso de llevar a Bolivia al Mundial 2026. - Crédito: AFP

Con experiencia en esa labor, el entrenador del bloque ‘altiplánico’ ha exhortado a las autoridades que rigen el fútbol peruano a seguir esos mismos pasos si es que realmente se desea el avance del deporte, que se ha visto estancado en el último proceso mundialista a la cita Estados Unidos-México-Canadá 2026.

“Es una decisión difícil, a veces cuesta. A nosotros nos ha costado bastante el recambio, pero a Dios gracias acompañaron los resultados. Hay que tener paciencia porque así se encaran los procesos. Esperemos que Perú inicie esa renovación, porque es necesario por las tantas glorias que tuvo el fútbol peruano. Hay que dar ese salto para la nueva generación”, dijo a su arribo al aeropuerto Jorge Chávez.

El seleccionador de Bolivia desea que la 'bicolor' se anime al recambio generacional. | VIDEO: Best Cable

Siguiendo esa línea férrea del recambio, Óscar Villegas presentará un equipo con rostros jóvenes en su examinatorio cercano contra Perú, en Chincha. Aunque el cotejo no cuenta con validez FIFA, los contrarios se lo tomarán en serio enfocándose en su preparación para la repesca intercontinental.

“No contamos con jugadores del exterior y algunos más pero estamos contentos con la oportunidad de poder ver a algunos futbolistas que no tuvieron posibilidad en Eliminatorias. Hemos apostado por la gente joven pensando en no solo este Mundial, sino para un futuro un poco más estable para la selección. Cae muy bien”, sostuvo.

El entrenador Óscar Villegas abroquelado del cuerpo técnico y jugadores antes de iniciar los entrenamientos. - Crédito: FBF

Detalles finales

La selección de Bolivia ha aterrizado en suelo andino con la mente puesta en sacar adelante un duelo amistoso contra Perú antes de meterse de lleno al operativo repechaje, que tendrá a Surinam como el primer gran obstáculo.

La ‘verde’ asumirá con responsabilidad el desafío que se presenta en la costera Chincha. Aunque la ‘bicolor’ estará conformada por futbolistas designados por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), el oponente considerará los resguardos necesarios.

La 'verde' deberá vencer al representante de Concacaf para acceder a la final de esta instancia. (ESPN)

En un principio, el seleccionador Óscar Villegas llamó a una base de 26 deportistas, pero algunos de ellos se fueron cayendo de la convocatoria dado que los clubes no autorizaron el permiso de cesión. Frente a ese contexto, no hubo más remedio que citar a otros juveniles como Jesús Maraude y Bruno Poveda.

El lance servirá para que el técnico pruebe a nuevos puntuales al tiempo que saque conclusiones de la dinámica de juego que busca con los suyos con miras al repechaje. Iniciando el próximo año, tendrá su último examen contra Panamá, equipo que clasificó al Mundial 2026, en la ciudad de Tarija.

Óscar Villegas charlando con un integrante de su comando técnico antes de enfrentar a Perú, en Chincha. - Crédito: FBF

Bolivia vivió una de las mayores remontadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tras un inicio irregular y altibajos en la tabla, la 'verde’ logró mantener vivas sus esperanzas con resultados clave como el triunfo 2-0 sobre Chile, que reavivó la ilusión de repechaje.

Finalmente, en la última fecha, Bolivia venció 1-0 a Brasil en El Alto con un penal convertido por Miguel Terceros, mientras Venezuela cayó ante Colombia, lo que permitió a los trasandinos ascender al séptimo lugar y asegurar su pase a la repesca.