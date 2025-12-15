Perú Deportes

Programación de fecha 9 de Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canales TV

Con el clásico Alianza Lima vs Universitario como gran atractivo, la jornada promete emociones de principio a fin en el Polideportivo de Villa El Salvador. Revisa todos los detalles en la nota

Universitario y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 entra en su tramo más emocionante. Con los equipos definiendo posiciones en la tabla y consolidando sus aspiraciones de cara a la siguiente etapa del torneo, la fecha 9 de este fin de semana se presenta como decisiva. El especial duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes será el gran protagonista, sumando emoción a una rivalidad que se vive con intensidad en cada encuentro.

Tras intensos enfrentamientos en el Coliseo Miguel Grau del Callao durante las primeras fechas, la acción se traslada ahora al Polideportivo de Villa El Salvador, que recibirá los partidos restantes de esta fase inicial. El recinto promete ser escenario de duelos vibrantes, y qué mejor manera de cerrar la jornada que con un clásico que siempre despierta pasiones.

Alianza Lima y Universitario, dos de los principales candidatos al título nacional, se verán las caras por primera vez en la temporada. Hinchas ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ se darán cita para vivir la fiesta deportiva al máximo, conscientes de que en juego está también la posibilidad de disputar el primer lugar del torneo. La intensidad y la pasión que caracteriza a este duelo aseguran un espectáculo imperdible.

La fecha también incluye otros partidos clave que podrían alterar la tabla de posiciones, con equipos luchando tanto por los primeros lugares como por evitar el descenso. Con el cierre de la fase cada vez más cerca, solo los 10 clubes mejor posicionados avanzarán a la siguiente ronda para pelear por el trofeo, mientras que los dos últimos deberán enfrentar un cuadrangular por la permanencia en la Liga. La presión es máxima y cada punto cuenta.

Hinchas de Alianza Lima y Universitario se congregarán en el Polideportivo de Villa El Salvador para el clásico. Crédito: FPV

Programación de la fecha 9 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La fecha 9 de esta primera etapa se jugará este sábado 20 y domingo 21 de diciembre. Las entradas para acceder al Polideportivo Villa El Salvador estarán disponibles a través de Joinnus durante ambos días. Con el clásico Alianza Lima vs Universitario como el gran atractivo de la jornada, te presentamos la programación completa de los partidos:

Sábado 20 de diciembre

  • Géminis vs Olva Latino | 14:30 horas (Perú) vía Latina (web y app)
  • Deportivo Soan vs San Martín | 17:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)
  • Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima | 19:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)

Domingo 21 de diciembre

  • Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka | 12:30 horas (Perú) vía Latina (web y app)
  • Atlético Atenea vs Kazoku No Perú | 15:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)
  • Alianza Lima vs Universitario | 17:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)
Programación de la fecha 9 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Latina

Expectativas para el clásico

El clásico entre Alianza Lima y Universitario genera gran expectativa, no solo por la histórica rivalidad entre ambos clubes, sino también por el nivel de juego que han mostrado a lo largo de la temporada. Se anticipa un duelo intenso, con intercambios rápidos y estrategias cuidadosamente planificadas por los entrenadores de cada equipo.

Alianza llega motivado y busca consolidar su posición en lo más alto de la tabla, siendo hasta ahora el único equipo invicto de la campaña. Además, el elenco de La Victoria viene de competir a nivel internacional, tras una destacada participación en el Mundial de Clubes 2025 en Sao Paulo, y buscará apoyarse en esa experiencia para mostrar su mejor nivel ante las ‘pumas’.

Por su parte, Universitario ha encadenado cuatro victorias consecutivas y se mantiene muy cerca de las ‘íntimas’ en la clasificación. En esta fecha, el equipo ‘crema’ podrían dar un golpe importante y acortar distancias, haciendo de este enfrentamiento un partido clave en la lucha por el liderato.

