La central brasileño no mostró un gran nivel en este arranque de la Liga Peruana de vóley. (AquiTVO)

Si bien Universitario de Deportes se encuentra en el segundo lugar de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, algunas de sus contrataciones no han demostrado el nivel suficiente en esta temporada. Como es el caso de Angélica Malinverno, la central brasileña que ha recibido múltiples de críticas por parte de la hinchada por su rendimiento.

Los simpatizantes de la ‘U’ argumentan que su edad -35 años- le ha jugado en contra a Malinverno. Este factor influye en su reacción y velocidad de ataque por el medio, al punto que no ha podido ganarse un lugar en el sexteto titular, siendo superada por su compatriota Mara Leao y la peruana Alexandra Machado.

En ese contexto, el periodista deportivo Julio Peña reveló que la directiva ‘merengue’ buscaría la salida de la central extranjera en los próximos días. Su última participación en el campeonato local con las ‘pumas’ se daría en el cotejo ante Alianza Lima este domingo 21 de diciembre en el marco de la fecha 9.

“Tengo la información que es probable que esta sea la última jornada en la que Universitario tenga en cuenta a Angélica Malinverno en la plantilla“, comenzó el también productor de televisión en su programa de Youtube llamado ‘De Una’.

Peña completó su información manifestando lo siguiente: “La próxima semana, o incluso antes, podría anunciarse que se va del club”, expresó dejando abierta la fecha exacta en la que se confirmara la partida de la central con pasado en Portugal.

Universitario despediría a Angélica Malinverno tras partido ante Alianza Lima: buscará fichar a nueva voleibolista estadounidense.

Universitario ficharía a nueva estadounidense

Julio Peña, además, dio a conocer que Universitario saldrá en búsqueda de un refuerzo al mercado de Estados Unidos. "Esta información no está confirmada. Una voleibolista de Estados Unidos está próxima a incorporarse al conjunto ‘crema’“.

La liga de dicho país es muy seguida por el técnico de la ‘U’, Paco Hervás. Lo demostró en su paso por Regatas Lima trayendo a varias jugadoras de ese campeonato. Y ahora, quiere replicarlo en el cuadro de Ate, con la llegada de Cat Flood y posteriormente la de la armadora Seleisa Elisaia.

Eso fue recordado por la compañera de Peña, Daniela Fernández: "Esta decisión sería un pedido de Francisco Hervás. Hervás observa mucho el voleibol en Estados Unidos, donde se analizan los partidos completos. Esto ya se había mencionado antes. Incluso cuando Paco Hervás llegó a Universitario de Deportes, ya se contaba con incorporaciones brasileñas. Cat Flood fue una de las jugadoras que trajo, así como la armadora estadounidense que también ha sumado recientemente".

La estadounidense Seleisa Elisaia es la nueva armadora de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Universitario se juega un partido importante ante Alianza Lima

Universitario se enfrentará a Alianza Lima en el marco de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este enfrentamiento está programado para el próximo domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas (horario peruano) y se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, que se ubica en el distrito de Villa El Salvador y ya está disponible luego de la realización de los Juegos Bolivarianos.

Las ‘pumas’ tienen una oportunidad de oro luego de vencer 3-2 a Circolo Sportivo Italiano en la jornada 8. En caso que superen 3-1 o 3-0 a las ‘blanquiazules’ el fin de semana, las igualarán en puntaje en la tabla de posiciones a falta de poco para que finalice esta primera fase. Por lo que este compromiso tendrá un plus y genera mucha expectativa en la previa.