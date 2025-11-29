Universitario sorprendió al fichar a armadora estadounidense para Liga Peruana de Vóley: viene de Europa y competirá con Lucía Magallanes.

A poco del partido contra Olva Latino, Universitario de Deportes remeció las redes sociales anunciando la contratación de una nueva armadora para afrontar la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Esta incorporación sucedió en medio de cuestionamientos hacia las dos jugadoras en esa posición: Lucía Magallanes y Zaira Manzo.

Las ‘pumas’ marchan segundas en la tabla de posiciones, solo por detrás de Alianza Lima y con apenas una derrota en su haber. Sin embargo, han sido blanco de crítica de los hinchadas, sobre todo por el mal mercado de fichajes. Los comentarias resonantes apuntan a la falta de una levantadora de nivel.

En ese contexto, la ‘U’ salió al extranjero en búsqueda de un refuerzo que cumpla lo que busca el técnico Francisco Hervás y se topó con Seleisa Elisaia, voleibolista estadounidense de 25 años, a la cual aseguró y la presentó por redes sociales de manera inmediata, provocando la reacción positiva de los fanáticos.

La estadounidense Seleisa Elisaia es la nueva armadora de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Y es que Elisaia viene de jugar en Europa, específicamente en CSM CSU SH Constanța de Rumania. Pero, a su corta edad, también ha pasado por una liga competitiva como la brasileña, donde vistió la camiseta de Esporte Clube Pinheiros, y un torneo emergente como el puerto riqueño con los colores de Criollas de Caguas.

Ni qué decir de que se formó en el certamen de su país de origen, el estadounidense, considerado uno de las mejores plataformas para el Viejo Continente. Ahí, dio sus primeros golpes al balón en Penn State University y Cal State Bakersfield University, los cuales sirvieron para conformar su estilo de juego.

“Juventud y creatividad para las ‘pumas’. Seleisa Elisaia, armadora estadounidense de 25 años con experiencia en Rumanía, Brasil y Costa Rica, se suma al plantal de las ‘pumas’ para esta temporada. ¡Vamos con garra, Seleisa!“, posteó el club de Ate.

Elisaia se encuentra emocionada con afrontar este nuevo reto en una liga diferente, al punto que publicó su presentación en su cuenta de Instagram. Por ese medio, una de las figuras de la ‘U’ y compatriota suya, Cat Flood, destacó su incorporación, posteando en stories su fichaje. Habrá dupla norteamericana en el conjunto ‘merengue’.

Seleisa Elisaia se formó en la liga de Estados Unidos, una de las mejores del mundo.

Día de debut y su competencia en la ‘U’

Hasta el momento no se conoce cuándo debutará Seleisa Elisaia con Universitario de Deportes. Pero, lo más probable es que no esté disponible para el duelo ante Olva Latino de este sábado 29 -a pesar de encontrarse en el país- y comience a sumar minutos en la próxima fecha de la Liga Peruana de Vóley. Todo dependerá de su adaptación física y el manejo de Paco Hervás.

Por otro lado, en cuanto a su competencia interna, la estadounidense deberá competir con Lucía Magallanes y Zaira Manzo ganarse su lugar en el sexteto titular ‘crema’. De hecho parte en desventaja por el número limitado de extranjeras en la cancha en simultáneo, solo se permiten tres, de acuerdo al reglamento.

Lucía Magallanes viene siendo la armadora titular de Universitario en la presente temporada.

Su compatriota Cat Flood podría ser la única fija en el equipo inicialista. Aunque, la central brasileña Mara Leao y la opuesta Maluh Oliveira también se vienen haciendo un espacio en el elenco ‘merengue’. En ese sentido, Elisaia no solo tendrá que luchar con jugadoras en su posición, sino también con las mismas foráneas.