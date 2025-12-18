Perú Deportes

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El clásico se jugará este domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes. Conoce si todavía quedan boletos para la emocionante jornada

Entradas Alianza Lima vs Universitario
Entradas Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán el partido más esperado de la Liga Peruana de Vóley. Ambos equipos estarán frente a frente por primera vez en la temporada y hay mucha expectativa por conocer al ganador.

Tras su paso internacional por el Mundial de Clubes en Brasil, las ‘blanquiazules’ retornan al campeonato nacional con el objetivo de reforzar su condición de favorito y demostrar su jerarquía en este clásico del vóley peruano.

El esperado choque tendrá lugar este domingo 21 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito limeño de Villa El Salvador. Los hinchas están contando los días para ver al equipo de sus amores.

Por ello, la Federación Peruana de Vóley informó que la venta de entradas arrancará hoy, miércoles 17 de diciembre, a partir de las 12:00 horas a través del portal Joinnus. Los precios se mantendrán y sirve para todos los choques de la jornada.

Me espero un partido muy difícil, más aún porque acaban de jugar una competencia de muy alto nivel, pero nosotras también estamos jugando bien, estamos entrenando bien y nos espera un partido sumamente difícil porque el primero fue fácil”, declaró Mara Leao, central de la ‘U’.

Alianza Lima vs Universitario: día,
Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Infobae Perú)

Precios de entradas

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

Precios de entradas
Precios de entradas

¿Todavía quedan entradas?

La Federación Peruana de Vóley informó que se agotaron las entradas para el domingo 21 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes. Sin embargo, todavía quedan boletos para la jornada del sábado 20 de diciembre, donde habran tres encuentros imperdibles: Deportivo Géminis se medirá con Olva Latina, San Martín hará lo suyo con Deportivo Soan y Regatas Lima chocará con Circolo Sportivo Italiano.

Se agotaron las entradas para
Se agotaron las entradas para el clásico entre Alianza Lima vs Universitario

Programación de la fecha 9 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 20 de diciembre

- Deportivo Géminis vs Olva Latino (14:30 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)

- Deportivo Soan vs Universidad de San Martín (17:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina TV, web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (19:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 21 de diciembre

- Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka (12:15 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)

- Atlético Atenea vs Kazoku No Perú (15:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina TV, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Universitario de Deportes (17:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 9
Programación de la fecha 9 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Así llegará Universitario al partido

Mientras Alianza Lima centraba sus esfuerzos en el Mundial de Clubes de Vóley, Universitario de Deportes buscaba superar la derrota ajustada por tres a dos que le infligió la Universidad San Martín. Desde ese traspié, el equipo dirigido por Paco Hervás encadenó una serie de victorias en la Liga Peruana de Vóley.

En su retorno a la competencia local, las ‘pumas’ se impusieron con marcadores de tres a cero ante equipos como Kazoku No Perú, conjunto que recientemente ascendió, y continuaron por la misma senda frente a Olva Latino y Rebaza Acosta, ambos también derrotados por tres sets a cero. Cabe destacar que estos rivales se encuentran en la zona baja de la tabla.

En cuanto al funcionamiento colectivo, la ‘U’ ha mejorado tras definir una alineación titular estable. Un aspecto que ha llamado la atención es la rápida adaptación de la armadora estadounidense Seleisa Elisaia, quien en poco tiempo demostró entendimiento en el juego con su compatriota Cat Flood y la central brasileña Mara Leao, sumando recursos al esquema ofensivo del equipo.

Las 'pumas' se impusieron en el 'tie-break' y se quedaron con la victoria. (Video: Latina)

