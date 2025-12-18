Perú Deportes

Clarivett Yllescas habla del favoritismo de Alianza Lima ante Universitario: “Las cosas se ven en el campo”

La central aliancista analizó el próximo clásico frente a la ‘U’ y resaltó el nivel actual de la Liga Peruana de Vóley, a la que ubicó como la segunda más competitiva de la región, solo por detrás de Brasil

La central aliancista analizó el próximo clásico frente a la ‘U’ por la Liga Peruana de Vóley. (Video: RPP Noticia)

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán un nuevo clásico este domingo 21 de diciembre, cuando se midan por la fecha 9 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El duelo, uno de los más esperados de la temporada, volverá a enfrentar a los dos clubes más populares del país y, en la antesala, Clarivett Yllescas tomó la palabra para dejar en claro que en el plantel ‘blanquiazul’ no se asumen como favoritas.

En entrevista con el programa ‘3 en Cancha’ de RPP, la experimentada central del cuadro de La Victoria fue tajante al señalar que, pese a los comentarios externos, el supuesto favoritismo no garantiza resultados y que todo se define dentro de la cancha, especialmente en un partido de esta magnitud.

“No siento que haya mucho favoritismo para nosotras. El favoritismo está afuera, la gente puede decir que es para Alianza, pero al final las cosas se ven en el campo. Hasta que no estemos ahí y el árbitro no termine el partido, no lo sabremos, porque podemos o ellas estar en un mal día. A veces solo jugamos y gana el que menos se equivoca”, afirmó.

Alianza Lima llega a este clásico tras su reciente participación en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025, donde el equipo dirigido por Facundo Morando logró una victoria en tres partidos y finalizó en la sexta posición. Clarivett Yllescas recordó esa experiencia y la calificó como altamente positiva, tanto en lo deportivo como en lo formativo.

“Fue una experiencia muy bonita, enriquecedora para nosotras. Íbamos con la mentalidad de simplemente hacer nuestro juego, sabíamos que nos enfrentábamos a los mejores equipos del mundo y que sería muy difícil. Lo disfrutamos mucho”, comentó.

Clarivett Yllescas es referente del
Clarivett Yllescas es referente del plantel actual de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Ahora, las ‘íntimas’ buscan trasladar a la liga local los aprendizajes adquiridos en Sao Paulo. Alianza Lima llegará motivado al duelo frente a Universitario este domingo 18 de diciembre, con la intención de mantener su invicto. Sin embargo, las ‘pumas’ persiguen el mismo objetivo, por lo que el pronóstico para este duelo se mantiene abierto y reservado.

El nivel actual de la Liga Peruana de Vóley

En otro momento de la conversación, Clarivett Yllescas se refirió al presente y evolución de la Liga Peruana de Vóley. Con una trayectoria que incluye pasos por clubes europeos y participación en todas las categorías de la selección peruana, la jugadora nacional consideró que el torneo local ha dado un salto importante en competitividad a nivel regional.

Me atrevo a decir que nuestra liga, a nivel de Sudamérica, solo está después que la de Brasil. Puede que me equivoque, no es top, porque todavía estamos a una buena diferencia con Brasil. Pero comparando, creo que somos una liga más competitiva que la de Argentina”, sostuvo.

Universitario y Alianza Lima protagonizarán
Universitario y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

No obstante, Yllescas también se refirió a una de las principales dificultades que enfrenta el vóley femenino en el país: las condiciones profesionales de las jugadoras y las oportunidades de desarrollo en el extranjero. No todas cuentan con el privilegio de poder vivir del deporte día a día.

Aquí en el Perú no todas las chicas viven del vóley, depende del equipo en el que estés y cómo te paguen. Siento que también les falta más experiencia, ir a jugar al exterior, tener esa oportunidad fuera del tema económico, creo que eso te cambia mucho y te hace madurar como deportista. Fue mi caso, por ejemplo. Te da mucha experiencia”, concluyó.

