Alfonso Barco descarta volver a Universitario por singular razón: “Mi papá está dentro del club, no es muy ético”

El mediocampista habló sobre su presente, la convocatoria a la selección peruana y explicó por qué ve poco probable su retorno al club ‘crema’

El volante señaló que priorizará seguir creciendo en el extranjero. (Video: A Presión)

Alfonso Barco atraviesa un momento de reflexión en su carrera profesional, marcado por una nueva oportunidad con la selección peruana y la búsqueda de estabilidad tras su reciente salida del fútbol ecuatoriano. Convocado para el amistoso ante Bolivia de este fin de semana, el mediocampista destacó la importancia de este llamado, especialmente para quienes no suelen tener minutos con la ‘blanquirroja’.

En conferencia de prensa, el exjugador de Universitario de Deportes subrayó la importancia de volver a integrarse al combinado nacional, independientemente de que se trate de un compromiso no oficial, destacando el significado que tiene competir y entrenar a nivel de selección.

“Es una ilusión, una motivación para cada uno de nosotros que normalmente no tenemos la oportunidad. Poder entrenar con jugadores de la calidad de mis compañeros, de los nuevos, de los que ya vienen entrenando con la selección, para mí es una ilusión tremenda por más de que la mayoría ya hemos estado en otras ocasiones. Somos gente que estamos buscando una oportunidad y más allá que sea amistoso, la motivación es de afrontarlo de la mejor forma”, indicó.

Alfonso Barco será uno de
Alfonso Barco será uno de los protagonistas del amistoso de Perú ante Bolivia. Crédito: Instagram

Barco también se refirió a su reciente etapa en Emelec, club al que llegó con expectativas, pero donde no logró consolidarse como esperaba. El mediocampista reconoció que el proceso no fue sencillo y confirmó que su vínculo con la institución ecuatoriana ya llegó a su fin.

“Fueron seis meses complicados pero ya me desvinculé del club, por ahora estoy evaluando algunas cosas pero me gustaría seguir creciendo en el extranjero”, manifestó, dejando en claro que analiza distintas opciones para continuar su carrera fuera del Perú.

¿Por qué no vuelve a Universitario?

Tras su salida de Emelec, el nombre de Universitario de Deportes volvió a aparecer como una posible opción, teniendo en cuenta su pasado en el club crema. No obstante, ‘Fonchi’ Barco fue enfático al descartar un eventual regreso, explicando que su decisión responde a una cuestión ética y personal, vinculada al rol que desempeña hoy su padre, Álvaro Barco, dentro de la institución.

Al estar mi papá dentro del club creo que no sería muy ético para él y sobre todo para mí, fue muy diferente el tema en la San Martín. Para mí es más favorable poder seguir creciendo en el extranjero”, indicó el futbolista, quien defendió la camiseta de la ‘U’ entre 2022 y 2023.

De esta manera, Alfonso Barco deja en claro que su prioridad está puesta en consolidar su carrera fuera del país, mientras aprovecha cada oportunidad que se le presenta con la selección peruana. El amistoso ante Bolivia aparece como una vitrina importante para mostrarse y seguir en el radar del combinado nacional de cara a futuros procesos.

Alfonso Barco jugó en Universitario
Alfonso Barco jugó en Universitario entre 2022 y 2023. (AP Foto/Martín Mejía)

El amistoso entre Perú y Bolivia

La selección peruana enfrentará a Bolivia en un partido amistoso programado para el domingo 21 de diciembre, desde las 3:30 p.m., en el Estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en la ciudad de Chincha. El encuentro, organizado por la SAFAP, marcará el último compromiso de la ‘blanquirroja’ en el año y servirá como una oportunidad para observar a futbolistas que buscan sumar minutos y consolidarse en el proceso de la selección.

Este duelo permitirá al comando técnico evaluar nuevas alternativas y cerrar la temporada con actividad competitiva, mientras se sigue delineando el rumbo del próximo ciclo del combinado nacional.

