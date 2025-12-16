Perú Deportes

Perú vs Bolivia: día y hora del último amistoso en Chincha de este 2025

El combinado peruano formado por SAFAP recibirá a la ‘verde’ en el estadio Félix Torres Castillo Tardío. Conoce todos los detalles de este duelo

La selección peruana no tuvo un gran año. No pudo clasificar a un nuevo Mundial de fútbol al quedar penúltimo en la tabla de las Eliminatorias y como si fuera poco tomó una inédita decisión, cediendo el último amistoso a SAFAP (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú).

El combinado de jugadores elegidos por la Agremiación enfrentará a Bolivia en el cierre de este 2025. La ‘verde’ tampoco vendrá al país con todas sus figuras, debido a que su convocatoria estuvo conformada por futbolistas del medio local y algunos nuevos elementos que militan en Europa.

Por su parte, SAFAP puso al mando a Gerardo Ameli y no a Manuel Barreto -entrenador interino de la ‘bicolor’- como se adelantó en un momento. El argentino, que lleva muchas temporadas en la Liga 1, realizó la nómina de jugadores que serán utilizados en este último encuentro amistoso ante la escuadra altiplánica.

Día y hora del Perú vs Bolivia

No falta casi nada para dicho cotejo. La selección peruana recibirá a Bolivia este domingo 21 de diciembre a las 15:00 horas en el estadio Félix Torres Castillo Tardío, situado en la ciudad de Chincha y que cuenta con una capacidad de un poco más de 14 mil espectadores.

¿Dónde ver el Perú vs Bolivia?

Hasta el momento, no se ha conocido el canal que pasará el enfrentamiento entre peruanos y bolivianos. Normalmente, América TV, Movistar Deportes y ATV son los tres canales que pasan los duelos de la ‘blanquirroja’, pero como la Federación Peruana de Fútbol (FPF) cedió los derechos a SAFAP, esta última institución cuenta con los derechos de transmisión.

¿Cómo llegan ambas escuadras?

La selección peruana tuvo hasta tres entrenadores durante este 2025. Jorge Fossati salió a inicios del año y fue sustituido por Óscar Ibáñez. Después, el exarquero se marchó con la eliminación consumada del Mundial 2026 y Manuel Barreto lo reemplazó de manera interina en los siguientes amistosos.

La ‘Muñeca’ dirigió en tres encuentros de preparación. En su debut, cayó 2-1 ante Chile, a pesar de comenzar ganando con gol de César Inga. Después, igualó 1-1 con Rusia gracias al tanto de Alex Valera. Por último, volvió a sufrir una remontada a manos de la ‘roja’.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

Por su parte, Bolivia consiguió su boleto al repechaje al quedar séptimo, dejando fuera a Chile, Venezuela y al mismo Perú. Después de ello, el técnico Óscar Villegas disputó algunos amistosos buscando ampliar su universo de cara a la repesca, donde se medirá con Surinam en primera instancia.

En caso que supere a los de Concacaf, la ‘verde’ jugará ante Irak en la final. Ganándole a los asiáticos, se meterá al Mundial 2026, en el cual se situaría en el Grupo I y competiría contra Francia, Noruega y Senegal.

Lista de convocados de Perú

- Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

- Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario de Deportes), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario de Deportes), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

- Mediocampistas: Alfonso Barco (Emelec de Ecuador), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario de Deportes), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario de Deportes) y Carlos Cabello (ADT).

- Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Cienciano), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense de Argentina).

