Juan Pablo II anuncia la contratación del entrenador argentino Marcelo Zuleta, campeón histórico de la Copa Ecuador

Marcelo Zuleta asume la dirección técnica de Juan Pablo II. - Crédito: @MrOFFSIDER

El Club Juan Pablo II College cuenta con un nuevo entrenador para la Liga 1 2026. El conductor del plantel será el argentino Marcelo Zuleta, cuyo perfil ganó consenso en el área deportiva a fin de que ocupe el lugar de Santiago Acasiete. Su principal asignatura será ofrecerle estabilidad deportiva a la institución al tiempo que luche por un cupo internacional.

Con un video publicado en sus redes sociales, el club de la ciudad de Chongoyape le dio la bienvenida: “Un director técnico con recorrido internacional, que se suma a nuestra institución para liderar un proceso exigente, competitivo y alineado a los más altos desafíos deportivos que nos hemos propuesto".

Marcelo Zuleta lleva más de 25 años entrenando. - Crédito: Difusión

De 61 años, Marcelo Zuleta puede ser considerado como un trotamundos por su extensa trayectoria en distintos continentes durante 25 años. Llevó su experiencia por América, Europa y Asia. También puede presumir de haber sido seleccionador nacional en Centroamérica con Nicaragua y República Dominicana.

Su carrera, sin embargo, halló mayor notoriedad en los últimos años tras conseguir una histórica Copa Ecuador con el CD Nacional en la temporada 2024, rompiendo así una mala racha de casi dos décadas sin trofeos para el club. Hasta finales del presente año prestó servicios al Monagas SC.

Liderando al bloque monaguense, el estratega argentino logró un acceso al Cuadrangular Final de la Liga FUTVE, aunque no pudo llegar más lejos. En resumidas cuentas, totalizó diez victorias, cuatro empates y dos derrotas. Registros nada desdeñables en lo que supuso su primera incursión en Venezuela.

Seguirá para Marcelo Zuleta , hombre que tiene en su haber seis títulos, adentrarse a un nuevo hábitat como la Liga 1 con un club novel que no tiene mayores aspiraciones deportivas y que en su primera participación en la élite de Perú luchó por la permanencia hasta la última fecha del calendario regular.

Marcelo Zuleta, anunciado como nuevo entrenador de Juan Pablo II. - Crédito: Difusión