Facundo Morando resaltó la actuación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Muchos no ganan ni un set”

El técnico argentino aseguró que el club ‘blanquiazul’ dejó una imagen positiva en São Paulo

Alianza Lima escribió una página histórica en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. En la primera participación de un club peruano en este certamen, las ‘blanquiazules’ supieron estar a la altura y dejar una imagen positiva, un aspecto que el DT Facundo Morando no dudó en resaltar al evaluar el rendimiento de su equipo.

El plantel ‘íntimo’ retornó a Lima el lunes 15 de diciembre, tras su experiencia en Sao Paulo, y fue recibido por un grupo de hinchas en el aeropuerto, en una muestra de reconocimiento al esfuerzo realizado en uno de los torneos más exigentes del calendario internacional. En medio de ese escenario, el entrenador argentino dialogó con la prensa local y valoró el desempeño de sus dirigidas.

“Primero agradecerle a toda la gente que está acá, que vino a apoyar a estas chicas, a recibirlas. Es realmente emocionante. Sin duda, esta experiencia nos deja la enseñanza de que tenemos que seguir trabajando, que es muy bueno participar en estos torneos y estar a la altura como lo estuvo el equipo”, expresó Morando, quien resaltó el respaldo del público como un impulso clave para el crecimiento del equipo.

El entrenador remarcó la complejidad que supone disputar un Mundial de Clubes y contextualizó los resultados obtenidos por Alianza Lima frente a potencias del vóley internacional, entre ellos una victoria histórica ante Zhetysu, campeón asiático. No obstante, más allá de ese triunfo, Facundo subrayó que la sola presencia en el certamen ya constituye un logro especial.

Facundo Morando resaltó la actuación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: Prensa AL

“Ya estar en un Mundial es muy difícil. Ganar un partido es más difícil todavía. Hablábamos con María Alejandra Marín, que nos tocó ir a Mundiales de selección, que a veces un montón de equipos pasan por un Mundial y no ganan ni un set. Bueno, Alianza no solo ganó, sino que ganó un partido y eso es muy importante” afirmó, poniendo en valor la victoria conseguida durante el certamen.

Alianza Lima compitió

Alianza Lima inició su participación enfrentando al anfitrión Osasco, uno de los equipos más fuertes del continente, y cayó en sets corridos. Luego reaccionó con un triunfo ante Zhetysu, resultado que le permitió llegar a la jornada final con opciones de acceder a las semifinales. En ese cierre, se midió con Savino Del Bene Scandicci, que se impuso por 3-0 y días después se terminó consagrando campeón mundial.

Para Morando, la meta inicial era responder a la exigencia del escenario internacional y el cuadro íntimo logró cumplirla. “El primer objetivo era ir y lograr competir. La verdad que el equipo compitió y eso nos deja tranquilos. Ahora esperamos aprovechar todos estos aprendizajes en nuestra liga”, señaló.

Alianza Lima protagonizó una campaña positiva en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: Volleyball World

El foco puesto en el crecimiento y el duelo ante Universitario

Más allá del balance positivo, Facundo Morando fue claro al señalar que aún hay aspectos por corregir para encarar los próximos desafíos de la temporada. “Queda mucho por mejorar, queda mucho por crecer”, indicó, dejando en claro que el Mundial de Clubes debe servir como una plataforma de desarrollo y no como un punto de llegada.

En esa línea, el entrenador argentino adelantó que el plantel ya se encuentra enfocado en su próximo desafío a nivel local: el clásico ante Universitario de Deportes por la novena fecha. “Ahora vamos a enfocarnos en el próximo partido, que también es muy importante para nosotros”, comentó, en referencia al duelo ante las ‘pumas’, uno de los encuentros más relevantes del vóley peruano en el presente.