Las dos jugadoras de Universitario se refirieron al incidente que se volvió viral en redes sociales. (Instagram)

Una nueva polémica se desató en el equipo de vóley de Universitario de Deportes luego de la victoria ajustada ante Circolo Sportivo Italiano en la fecha 8 de la Liga Peruana. Tres de sus jugadoras protagonizaron inesperado momento cuando celebraban el triunfo en la cancha del Coliseo Miguel Grau del Callao.

Coraima Gómez se acercó y le dijo algo a Mirian Patiño de forma eufórica. A lo que la líbero reaccionó y encaró a Daniela Múñoz. Estas acciones quedaron registradas en un clip que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Las dos voleibolistas se pronunciaron y revelaron el motivo de su confrontación en el campo.

“La culpable”, dijo Patiño en un video compartido en stories de Instagram. “Todo es tu culpa por gritar mal. ¿Quién te manda a ti a gritar mal? Se grita ‘Y dale U’, no hey”, respondió Gómez, mientras se compañera se reía en la sala de rehabilitación del club ‘merengue’.

"Yo grito dos, tres. Y ustedes son las burras que gritaron ‘hey’“, añadió la líbero. ”Yo grité ‘Y dale U’. Las demás gritaron hey’, así que fue culpa de ellas. OK, fue culpa de ellas. Fue culpa de ellas", complementó la atacante.

Con este video, se pudo conocer que la confrontación de Gómez a Patiño fue porque no gritaron la forma correcta la arenga establecida en el camerino. De esta manera, se dejaron de lado las versiones de que no hay una buena relación entre las dos referentes.

Coraima Gómez y Mirian Patiño revelaron el motivo de su confrontación tras Universitario vs Circolo por Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Patiño descartó conflicto con Coraima Gómez y Daniela Múñoz

Previo a este video, la misma Mirian Patiño hizo un post en sus stories de Instagram, aclarando que no tiene ningún tipo de problema con Coraima Gómez y Daniela Múñoz. Además, la defensa pidió que no se exageren las cosas en las redes sociales.

“Jajaja gracias por ese video que han puesto perono hay nada con Daniela y Coraima, nosotras sabemos lo que hemos hablado y lo que hemos dichoy no especulen cosas que no existen. Yo entiendo que en las redes son muy peligrosas jajaja y queda demostrado una vez más”, inició.

Añadió: “Aquí en la ‘U’ no pasa absolutamente nada,por más que quieran desestabilizar al equipo con su negativa o morbo. Hoy por hoy estamos más fuertes que nunca. Y dale ‘U’ por siempre. Chauuuu".

La publicación de Mirian Patiño aclarando que no tiene problemas con Coraima Gómez y Daniela Múñoz.

Se viene el Alianza Lima vs Universitario

Las jugadoras de Universitario de Deportes buscan evitar disputas antes del compromiso clave que afrontarán el próximo fin de semana. El equipo ‘merengue’ enfrentará a Alianza Lima el domingo 21 de diciembre a las 17:00, en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Este encuentro representa una oportunidad para que la ‘U’ iguale en puntos a Alianza en la cima de la tabla, siempre que logren una victoria por 3-1 o 3-0. Si el partido se extiende a un quinto set, las ‘íntimas’ conservarán el primer puesto, ya que aseguraría al menos un punto.

Alianza Lima se presenta como un adversario exigente para Universitario, principalmente por el nivel de competencia que ha sostenido. El conjunto conducido por Facundo Morando finalizó su participación en el Mundial de Clubes con una destacada actuación frente al actual campeón, Savino Del Bene Scandicci.