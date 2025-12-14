Perú Deportes

Bolivia cambia de idea: anuncia lista de convocados con legionarios y seleccionados oficiales para encarar amistoso contra Perú en Chincha

A pesar de que el partido carece de oficialidad dentro de la FPF, los ‘altiplánicos’ llegan con su mejor arsenal, exceptuando a Miguel Terceros y Enzo Monteiro. Dejaron atrás la opción de presentarse con plantel netamente doméstico

Marcelo Torrez, Carlos Lampe y Marcelo Timorán lideran el llamado de Bolivia para el duelo contra Perú, en Chincha. - Crédito: FBF

Bolivia da marcha atrás en su idea de presentarse al partido amistoso contra Perú, en la ciudad de Chincha, con un plana repleta de futbolistas locales. El entrenador Óscar Villegas meditó bien la situación y optó por llamar a algunos experimentados al igual que legionarios jóvenes que militan en el ‘Viejo Continente’.

Un total de 23 deportistas han sido llamados, siendo la cara más visible y representativa la de Carlos Lampe. El veterano portero, quien ha dejado atrás una lesión al tendón de Aquiles, se situará como titular a fin de seguir ganando rodaje de cara a la repesca intercontinental.

Carlos Lampe celebrando la obtención del último cupo CONMEBOL para asegurar el repechaje al Mundial 2026. - Crédito: REUTERS
Luego surgen otros puntuales, de menor promedio de edad sobre todo, como Gerónimo Govea, Adalid Terrazas, Fernando Nava, Richet Gómez y Carlos Sejas. Todos ellos, conviene mencionar, vienen de destacar en la liga local. En esa misma línea se ha apostado por citar a foráneos como Lucas Macazaga, Marcelo Torrez, Óscar López y Leonardo Zabala.

A pesar de que la nómina de Bolivia se aprecia bien nutrida, a diferencia de la que presentará Perú en los próximos días, no deja de llamar la atención la ausencia de tres futbolistas que han sido gravitantes en las Eliminatorias 2026: Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Gabriel Villamil.

Con este tanto, y el empate parcial de Venezuela, los bolivianos alcanzan el repechaje. (Video: Latina)

La ‘verde’, que lucha por retornar a una cita planetaria después de tres décadas de ausencia, se ha metido de lleno a una preparación de altísimo rigor. De momento, las conclusiones son preocupantes por la materia de resultados; en su reciente gira en Asia totalizó derrotas a manos de Corea del Sur y Japón.

Bolivia llegó al repechaje al Mundial 2026 tras una histórica victoria 1-0 sobre Brasil en El Alto, asegurando el séptimo puesto en las Eliminatorias Sudamericanas y manteniendo vivo su sueño mundialista. En marzo de 2026 enfrentará a Surinam y, de ganar, a Irak en México para buscar su clasificación a la cita en Norteamérica.
Lista oficial de Bolivia para amistoso contra Perú, en Chincha. - Crédito: FBF

Perú se perfila

La plantilla peruana estará compuesta por futbolistas de la Liga 1 y jugadores nacionales que militan en el extranjero y se encuentren de vacaciones. El bloque nacional no podrá utilizar la franja ni el escudo de la FPF.

Gerardo Ameli fue designado como entrenador del equipo peruano que enfrentará a Bolivia en un amistoso el 21 de diciembre en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. El encuentro, programado para las 15:00 horas, se disputará en un recinto con capacidad para más de 14.000 espectadores y no será considerado oficial.

El estadio, inaugurado el 25 de julio por el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, cuenta con cuatro tribunas, pista atlética, camerinos independientes, sala de conferencias y una malla olímpica instalada este año para reforzar la seguridad en el campo de juego.
El cuadro de Óscar Ibáñez se impuso 3-1 sobre la 'verde' en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)

Lista de Bolivia

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Rodrigo Banegas (The Strongest) y Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers-URU).

Defensas: Widen Saucedo (San Antonio), Richet Gómez (Blooming), Diego Medina (CSKA 1948-BUL), Lucas Macazaga (Leganés-ESP), Marcelo Timorán (Córdoba B-ESP), Marcelo Tórrez (Santos-BRA) y Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX).

Mediocampistas: Héctor Cuéllar y Darío Torrico (Always Ready), Ervin Vaca y Carlos Melgar (Bolívar), Carlos Sejas (Aurora), Moisés Villarroel (Blooming), Adalid Terrazas (San Antonio) y Óscar López (Mallorca-ESP).

Delanteros: John García (The Strongest), Fernando Nava (Oriente Petrolero), Moisés Paniagua (Always Ready), Gustavo Peredo (Guabirá) y José Martines (CSKA 1948-BUL).

