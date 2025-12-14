Perú Deportes

Promesas en acción: jugadoras Sub 19 debutan en la Liga Peruana de Vóley y comienzan su camino en la temporada

Ariana Vásquez, Alejandra Santana y Camila Monge jugaron su primer partido oficial con sus respectivos clubes, tras haber culminado la competencia en los Juegos Bolivarianos 2025

Las prometedoras voleibolistas que brillaron en los Juegos Bolivarianos 2025 ya dieron el salto a la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley. Tras culminar la competencia regional, las jugadoras de la categoría Sub 19 se reintegraron a sus respectivos clubes y empezaron a sumar sus primeros minutos en la máxima categoría del campeonato nacional.

Durante la octava fecha de la primera etapa, Ariana Vásquez, Camila Monge y Alejandra Santana tuvieron acción oficial, marcando así el inicio de un nuevo capítulo en sus carreras. Si bien las tres ya habían debutado en la campaña anterior, este fin de semana significó su primera aparición en la actual temporada, en la que buscan mayor continuidad y protagonismo.

Ariana Vásquez, nuevo reto en Atlético Atenea

Ariana Vásquez es considerada uno de los proyectos más interesantes del vóley peruano. Destaca por su potente saque, carácter competitivo y liderazgo dentro del campo. En esta temporada, la jugadora volvió a vestir la camiseta de Atlético Atenea, donde trabaja bajo las órdenes de la entrenadora Lorena Góngora.

Tras una campaña anterior con escaso protagonismo en la Universidad San Martín, Vásquez espera consolidarse y ganarse un lugar importante en el elenco de las ‘diosas’. Su regreso al club representa una oportunidad clave para demostrar su crecimiento y convertirse en una pieza relevante del equipo.

La punta de 16 años debutó oficialmente en la temporada 2025/26 con las 'diosas'. (Video: Latina)

Camila Monge retoma su camino con Regatas Lima

Por su parte, Camila Monge también inició un nuevo capítulo con Regatas Lima, club en el que ya ha dejado muestras de su talento. La juvenil fue parte del plantel que disputó la final ante Alianza Lima en la edición pasada del campeonato, experiencia que le permitió ganar roce competitivo a temprana edad.

En esta campaña, Monge buscará seguir sumando minutos y afianzarse bajo la conducción técnica de Horacio Bastit, con la expectativa de contar con mayor confianza y continuidad a lo largo del calendario.

La prometedora atacante sumó sus primeros minutos con el club chorrillano esta temporada. (Video: Latina)

Alejandra Santana y un presente que da que hablar

El caso de Alejandra Santana es particular. Aunque en el pasado manifestó su deseo de representar al Perú, hoy es vista como una de las grandes promesas del vóley venezolano. En los Juegos Bolivarianos 2025 fue una de las figuras de su selección y resultó clave para que Venezuela se quede con la medalla de oro tras vencer a Perú en la final.

Actualmente, la central volvió a la competencia local con Deportivo Wanka, donde todo apunta a que será una pieza importante. El entrenador Martín Rodríguez es consciente de su potencial y no se descarta que pueda afianzarse en el sexteto titular, pese al complicado presente del club, que marcha en el último lugar de la tabla.

La jugadora venezolana debutó con Deportivo Wanka. (Video: Latina)

Un camino definido a nivel de selecciones

Por temas burocráticos, Alejandra Santana no puede representar a la selección peruana y ya inició formalmente su proceso con las juveniles de Venezuela, selección que viene dando que hablar en la región. La propia jugadora explicó su decisión durante una entrevista en los Bolivarianos.

Yo quería jugar por Perú. No sabía nada de la federación de Venezuela ni de esa selección. Cuando me preguntaron si quería participar en la selección de Venezuela, lo pensé durante mucho tiempo. Hablé con mi mamá y con mi familia. Cuando me dijeron que podía integrarme a la selección de Venezuela sentí algo especial, porque siempre he querido jugar representando a mi país. Así que cuando se presentó la oportunidad decidí aprovecharla”, expresó.

Con talento joven en plena proyección, la Liga Peruana de Vóley empieza a ver cómo las nuevas generaciones dan sus primeros pasos y buscan consolidarse en una temporada que promete ser clave para su desarrollo.

