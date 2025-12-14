Perú Deportes

Olva Latino alza la voz tras comentario ofensivo en transmisión de la Liga Peruana de Vóley: “No lo vamos a tolerar”

El club rechazó con dureza las expresiones emitidas en señal abierta, exigió disculpas públicas y advirtió que no permitirá faltas de respeto hacia sus jugadoras

Guardar
Olva Latino se pronunció con
Olva Latino se pronunció con firmeza tras comentario ofensivo en transmisión de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa club

Olva Latino se pronunció de manera firme luego de los comentarios ofensivos emitidos durante una transmisión en señal abierta de la Liga Peruana de Vóley, los cuales estuvieron dirigidos a sus jugadoras y provocaron una ola de críticas en redes sociales. La institución manifestó su profunda indignación y dejó en claro que no permitirá este tipo de expresiones.

El comunicado se dio a conocer tras la expresión ofensiva realizada por el comentarista de Latina, Fernando Egúsquiza, en la previa del encuentro entre Latino y Deportivo Wanka por la fecha 8 del torneo, y que rápidamente generó una ola de indignación. El club de Pueblo Libre criticó con dureza el lenguaje empleado por el periodista y exigió mayor responsabilidad y profesionalismo en las transmisiones deportivas.

“El Club Olva Latino expresa su total rechazo y profunda indignación frente a los comentarios emitidos en televisión abierta por comentaristas de Latina”, inicia el texto oficial, marcando una postura tajante tras lo ocurrido.

La institución consideró que las expresiones vertidas durante la transmisión cruzaron límites inadmisibles en el ejercicio periodístico y deportivo, especialmente en una competencia oficial del vóley femenino, que se transmite a nivel nacional. “Estas expresiones constituyen una falta de respeto inaceptable hacia nuestras deportistas, quienes representan al club con esfuerzo, disciplina y compromiso”, enfatizó.

El periodista deportivo sorprendió con duros comentarios contra las voleibolistas 'latinas' en el duelo contra Deportivo Wanka. (Video: Twitter)

El pronunciamiento de Olva Latino subraya que las jugadoras compiten en un entorno profesional y merecen un trato acorde a su condición de deportistas de alto rendimiento, sin ser expuestas a calificativos ofensivos en espacios de alta visibilidad mediática.

Advertencia por la desvalorización del vóley femenino

En esa misma línea, el club fue categórico al señalar que este tipo de situaciones no serán normalizadas, teniendo en cuenta el impacto que este tipo de comentarios tiene sobre el vóley femenino en general. La institución dejó claro que, como organización deportiva, no tolerará expresiones que atenten contra la dignidad de sus jugadoras ni contra los valores que debe promover el deporte.

“Este tipo de lenguaje no solo menosprecia su trabajo, sino que también promueve la desvalorización del deporte femenino, algo que como institución no estamos dispuestos a tolerar”, puntualizó Latino en el comunicado.

El comunicado de Olva Latino.
El comunicado de Olva Latino.

Olva Latino exige rectificación inmediata y disculpas públicas a Latina

El club no solo expresó su rechazo, sino que también planteó exigencias concretas al canal responsable de la transmisión. “Exigimos a Latina Televisión una rectificación inmediata y las disculpas públicas correspondientes”, indica el comunicado, además de solicitar “medidas claras para garantizar que en futuras transmisiones se mantenga un trato profesional, responsable y respetuoso hacia todas las instituciones deportivas”.

Este pedido apunta a que el hecho no quede impune y a que se adopten acciones que eviten la repetición de situaciones similares en próximas transmisiones. El mensaje concluye con una reafirmación de principios y una advertencia directa. “El deporte debe ser un espacio de valores, respeto e igualdad. Como club, seguiremos defendiendo la dignidad de nuestras jugadoras dentro y fuera de la cancha”, sentenció.

Más allá de la controversia generada en la transmisión, Olva Latino encontró motivos para celebrar en el plano deportivo. El conjunto logró una sólida victoria por 3-0 frente a Deportivo Wanka, un resultado que le permitió sumar puntos clave y afirmarse dentro del top 8 de la competencia, manteniéndose en carrera y con la mira puesta en seguir luchando por el título en la siguiente etapa.

Temas Relacionados

Olva LatinoLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas Noticias

Regatas Lima se proclamó campeón de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025 y sacó boleto al Campeonato Sudamericano 2026

El cuadro chorrillano se impuso luego de cuatro ediciones sin alcanzar la gloria a nivel local. El sexteto a cargo del argentino Guillermo Cáceres ganó ambos encuentros de la llave final en sets corridos

Regatas Lima se proclamó campeón

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Tanto Regatas Lima como Universitario de Deportes buscan mantener su buena recha de triunfos para seguir entre los primeros lugares del campeonato. Conoce cómo va el certamen

Resultados de la fecha 8

Fernando Egúsquiza lanzó insulto contra las jugadoras de Olva Latino en plena transmisión en vivo: periodista tuvo que pedir disculpas

El comunicador protagonizó un inesperado momento durante el partido entre las ‘latinas’ contra Deportivo Wanka, generando el rechazo de la institución de Pueblo Libre y una ola de reacciones en redes sociales

Fernando Egúsquiza lanzó insulto contra

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo dirigido por Francisco Hervás buscará mantenerse en la senda triunfal ante un rival que siempre exige. Sigue las incidencias del encuentro

Universitario vs Circolo EN VIVO

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

El Coliseo Miguel Grau del Callao alberga duelos de alto nivel este domingo 14. Sigue aquí cómo se mueve la clasificación tras cada encuentro de la jornada

Tabla de posiciones de la
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“Pluribus” y las preguntas que

“Pluribus” y las preguntas que deberá resolver antes del final

Lady Gaga detuvo su concierto en Australia tras accidente de bailarín: “¿Estás bien?”

“Heated Rivalry”: todo sobre la nueva serie de romance gay que conquista audiencias

John Cena se despidió de la WWE tras 24 años de carrera

El devastador evento en Reino Unido que quebró a Taylor Swift durante su “Eras Tour”

INFOBAE AMÉRICA

Sobrevivió al ataque terrorista de

Sobrevivió al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre y años después resultó herido en el atentado en Australia: “Fue una masacre”

Donald Trump condenó el atentado terrorista en Australia: “Fue puramente antisemita”

Roberto Carlos se accidentó en su Cadillac mientras grababa para la televisón brasileña

Tenso cruce entre Polonia y Hungría por el uso de activos rusos congelados: “Orbán se ganó su Orden de Lenin”

El régimen cubano empieza a sentir los efectos de la crisis: el Partido Comunista postergó su noveno congreso