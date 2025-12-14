Olva Latino alza la voz tras comentario ofensivo en transmisión de la Liga Peruana de Vóley: “No lo vamos a tolerar”

Olva Latino se pronunció con firmeza tras comentario ofensivo en transmisión de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa club

Olva Latino se pronunció de manera firme luego de los comentarios ofensivos emitidos durante una transmisión en señal abierta de la Liga Peruana de Vóley, los cuales estuvieron dirigidos a sus jugadoras y provocaron una ola de críticas en redes sociales. La institución manifestó su profunda indignación y dejó en claro que no permitirá este tipo de expresiones.

El comunicado se dio a conocer tras la expresión ofensiva realizada por el comentarista de Latina, Fernando Egúsquiza, en la previa del encuentro entre Latino y Deportivo Wanka por la fecha 8 del torneo, y que rápidamente generó una ola de indignación. El club de Pueblo Libre criticó con dureza el lenguaje empleado por el periodista y exigió mayor responsabilidad y profesionalismo en las transmisiones deportivas.

“El Club Olva Latino expresa su total rechazo y profunda indignación frente a los comentarios emitidos en televisión abierta por comentaristas de Latina”, inicia el texto oficial, marcando una postura tajante tras lo ocurrido.

La institución consideró que las expresiones vertidas durante la transmisión cruzaron límites inadmisibles en el ejercicio periodístico y deportivo, especialmente en una competencia oficial del vóley femenino, que se transmite a nivel nacional. “Estas expresiones constituyen una falta de respeto inaceptable hacia nuestras deportistas, quienes representan al club con esfuerzo, disciplina y compromiso”, enfatizó.

El periodista deportivo sorprendió con duros comentarios contra las voleibolistas 'latinas' en el duelo contra Deportivo Wanka. (Video: Twitter)

El pronunciamiento de Olva Latino subraya que las jugadoras compiten en un entorno profesional y merecen un trato acorde a su condición de deportistas de alto rendimiento, sin ser expuestas a calificativos ofensivos en espacios de alta visibilidad mediática.

Advertencia por la desvalorización del vóley femenino

En esa misma línea, el club fue categórico al señalar que este tipo de situaciones no serán normalizadas, teniendo en cuenta el impacto que este tipo de comentarios tiene sobre el vóley femenino en general. La institución dejó claro que, como organización deportiva, no tolerará expresiones que atenten contra la dignidad de sus jugadoras ni contra los valores que debe promover el deporte.

“Este tipo de lenguaje no solo menosprecia su trabajo, sino que también promueve la desvalorización del deporte femenino, algo que como institución no estamos dispuestos a tolerar”, puntualizó Latino en el comunicado.

El comunicado de Olva Latino.

Olva Latino exige rectificación inmediata y disculpas públicas a Latina

El club no solo expresó su rechazo, sino que también planteó exigencias concretas al canal responsable de la transmisión. “Exigimos a Latina Televisión una rectificación inmediata y las disculpas públicas correspondientes”, indica el comunicado, además de solicitar “medidas claras para garantizar que en futuras transmisiones se mantenga un trato profesional, responsable y respetuoso hacia todas las instituciones deportivas”.

Este pedido apunta a que el hecho no quede impune y a que se adopten acciones que eviten la repetición de situaciones similares en próximas transmisiones. El mensaje concluye con una reafirmación de principios y una advertencia directa. “El deporte debe ser un espacio de valores, respeto e igualdad. Como club, seguiremos defendiendo la dignidad de nuestras jugadoras dentro y fuera de la cancha”, sentenció.

Más allá de la controversia generada en la transmisión, Olva Latino encontró motivos para celebrar en el plano deportivo. El conjunto logró una sólida victoria por 3-0 frente a Deportivo Wanka, un resultado que le permitió sumar puntos clave y afirmarse dentro del top 8 de la competencia, manteniéndose en carrera y con la mira puesta en seguir luchando por el título en la siguiente etapa.