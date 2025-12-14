Fernando Egúsquiza lanzó insulto contra las jugadoras de Olva Latino en plena transmisión en vivo: periodista tuvo que pedir disculpas

El periodista deportivo sorprendió con duros comentarios contra las voleibolistas 'latinas' en el duelo contra Deportivo Wanka. (Video: Twitter)

Durante la transmisión del partido entre Olva Latino y Deportivo Wanka por la fecha 8 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, el periodista deportivo Fernando Egúsquiza realizó un insulto en vivo dirigido a las jugadoras ‘latinas’, lo que generó una ola de reacciones inmediatas y un comunicado de rechazo por parte del club. El incidente tomó lugar la noche del 13 de diciembre, cuando el micrófono del comunicador captó una conversación interna en el encuentro que se disputó en el coliseo Miguel Grau del Callao.

El comentario, transmitido por la señal de Latina Televisión, fue escuchado por la audiencia. Egúsquiza expresó lo siguiente mientras dialogaba con el voleibolista peruano, Eduardo Romay, que ejerce como comentarista: “Debería ser 3-0, pero estas son medio huev... las de Olva”. La frase, pronunciada en lo que inicialmente se trataba de un espacio privado, fue difundida sin filtros debido a que los sistemas de audio ya estaban habilitados. El contenido ofensivo se viralizó en redes sociales, provocando cuestionamientos sobre el trato a las deportistas y la responsabilidad de los comunicadores en eventos deportivos masivos.

La repercusión creció de manera inmediata. A los pocos minutos, usuarios de plataformas digitales y seguidores del vóley nacional reclamaron una respuesta institucional ante lo que definieron como una falta de respeto hacia las jugadoras. Frente a estos acontecimientos, Olva Latino difundió un comunicado oficial en el que exigió acciones claras tanto de Latina Televisión como del propio periodista involucrado.

La presión social y la respuesta del club de Pueblo Libre llevaron a Fernando Egúsquiza a publicar un mensaje de disculpas a través de su cuenta de Instagram. “Ayer, 13 de diciembre, poco antes de iniciar la transmisión del partido entre Olva Latino y Deportivo Wanka, cometí un error que se ha hecho público, por lo que hoy corresponde pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido agraviadas”.

El periodista deportivo aclaró que se trataba de una conversación interna con su compañero, sin percatarse de que los micrófonos se encontraban abiertos, y subrayó que esta circunstancia no exime la gravedad de sus palabras: “No justifica mi exabrupto y hoy me hago cargo y asumo la responsabilidad de lo que dije y reitero mis disculpas principalmente a todo el equipo de Olva Latino, a Latina y al equipo de Latina Deportes”.

En el mismo descargo, el periodista lamentó el malestar generado entre los aficionados y reconoció su vínculo personal con el vóley: “Lamento haber causado incomodidad y malestar en toda la gente que cada fin de semana disfruta de este maravilloso deporte que es el vóley y con el cual me siento plenamente identificado”.

Tras la situación ocurrida, Olva Latino emitió un comunicado en el que expresó: “El Club Olva Latino expresa su total rechazo y profunda indignación frente a los comentarios emitidos en televisión abierta por comentaristas de Latina”.

Asimismo, el club defendió a sus deportistas y cuestionó la falta de respeto: “Estas expresiones constituyen una falta de respeto inaceptable hacia nuestras deportistas, quienes representan al club con esfuerzo, disciplina y compromiso. Este tipo de lenguaje no solo menosprecia su trabajo, sino que también promueve la desvalorización del deporte femenino, algo que como institución no estamos dispuestos a tolerar”.

La solicitud fue directa: “Exigimos a Latina Televisión una rectificación inmediata y las disculpas públicas correspondientes, así como medidas claras para garantizar que en futuras transmisiones se mantenga un trato profesional, responsable y respetuoso hacia todas las instituciones deportivas. El deporte debe ser un espacio de valores, respeto e igualdad. Como club, seguiremos defendiendo la dignidad de nuestras jugadoras dentro y fuera de la cancha”.

