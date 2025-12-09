Programación de la fecha 8 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Programación de la fecha 8 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Se viene una fecha más de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, donde habrán partidos imperdibles. Alianza Lima volverá a estar ausente debido a su participación en el Mundial de Clubes de vóley 2025 que se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil.

Una actuación sólida permitió a Universitario de Deportes reafirmar su candidatura en el torneo nacional al derrotar por 3-0 a Rebaza Acosta en la fecha 7. Las ‘pumas’ controlaron cada tramo del compromiso, llevándose los parciales por 25-23, 25-19 y 25-21, lo que les asegura continuar como animadoras del torneo y acortar distancia respecto a la cima.

Las ‘cremas’ frenaron cualquier intento de recuperación de su adversario, consolidando así su posición entre los equipos más competitivos y manteniendo intactas sus opciones de reclamar el primer lugar en la tabla: marchan segundas con 19 puntos. Y su próximo rival será Circolo Sportivo Italiano este domingo 14 de diciembre, uno de los duelos más llamativos.

Por su lado, San Martín hizo lo suyo con Deportivo Géminis y le ganó por 3-1 con sets de 24-15, 16-24, 23-25, y 25-18. Las ‘santas’ siguen a paso firme su objetivo de mantenerse en la cima de la tabla de posiciones: están en la tercera ubicación con 18 unidades.

Y ahora se alistan para enfrentarse a Atlético Atenea el sábado 13 de diciembre. Las ‘diosas’ también llegarán motivadas por la victoria por 3-2 que celebraron con Deportio Soan por 25-19, 21-25, 20-25, 25-21 y 15-12.

Además, Regatas Lima mantiene su tendencia y volvió a ganar en la competencia: derrotó por 3-0 a Olva Latina. Y ahora se medirá con Rebaza Acosta el domingo 14 de diciembre.

Sábado 13 de diciembre

- Deportivo Géminis vs Kazoku No Perú (14:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Web y aplicativo)

- Olva Latino vs Deportivo Wanka (16:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Atlético Atenea vs Universidad San Martín (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 14 de diciembre

- Rebaza Acosta vs Regatas Lima (15:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

Canal TV para ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Latina Televisión tendrá a su cargo la transmisión exclusiva de los partidos, brindando acceso tanto por su señal abierta en el canal dos como en alta definición en el canal setecientos dos. Los seguidores del vóley también contarán con la alternativa de seguir la cobertura a través del sitio web y la aplicación oficial de la emisora.

Al mismo tiempo, Infobae Perú cubrirá la competencia desde el Coliseo Miguel Grau del Callao, con reportes previos, relato minuto a minuto, momentos clave, testimonios de protagonistas y actualización constante de resultados, posiciones y noticias sobre el torneo.

Precios de entradas

Los ‘voleilovers’ podrán alentar a su equipo favorito en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que los boletos se podrán a la venta este miércoles 10 de diciembre, a partir del mediodía a través del portal de Joinnus.

Los precios de los tickets van desde S/. 20.00 soles para general hasta los S/. 45.00 soles para occidente. Los hinchas podrán separar su asiento con anticipación.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles