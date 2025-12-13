Perú Deportes

Jeriel de Santis regresa al Perú por su redención: se incorpora a Melgar por pedido expreso de Juan Reynoso para Liga 1 2026

El delantero venezolano de ascendencia peruana halló su mejor versión en Caracas FC. Frente a ese escenario, el ‘Ajedrecista’ solicitó su cesión con el propósito de repotenciarlo en la ‘Ciudad Blanca’

Guardar
Jeriel de Santis se desplaza
Jeriel de Santis se desplaza a la ciudad de Arequipa por todo el 2026. - Crédito: FBC Melgar

Jeriel de Santis está de regreso en Perú. En esta ocasión, el delantero venezolano-peruano vestirá la indumentaria de FBC Melgar por todo el 2026. El movimiento, el cual es una cesión anual procedente del Caracas FC, supone un intento de redención para el delantero en la Liga 1.

Detrás de la operación, que ha generado un impacto muy pronunciado en la ciudad de Arequipa teniendo en cuenta que la última aventura del atacante por estos lares fue infructuosa total, se encuentra el entrenador Juan Reynoso, quien en todo momento impulsó su llegada, esperando que pueda sacar el 100% de su potencial.

Es entendible las dudas”, partió diciendo el ‘Ajedrecista’ en conferencia de prensa añadiendo que “nos avalan los hechos, es una contratación particularmente pedida por mi persona; la verdad he investigado no solo en Venezuela, sino aquí teniendo las mejores referencias. Sé que el fútbol presente, que es lo que más me interesa”.

Siguiendo esa misma línea de defensa, mencionó que “él viene a aportar, a competir y elevar la competencia interna; los números en este último año han sido muy buenos. Eso la gente no tiene que saberlo, pero si se investiga se dan cuenta que en 35 partidos ha hecho 14 goles y de acuerdo a minutos jugados, su porcentaje de goles es muy alto. Me ilusiona mucho, está con ese ánimo de demostrar quién es Jeriel de Santis”.

El técnico de FBC Melgar explicó las razones de la contratación del goleador del Caracas FC. | VIDEO: Tribuna Deportiva

La vuelta del futbolista de ascendencia a Perú, en primera instancia, no causa una sensación positiva, dado que sus últimos registros fueron muy lastimeros. Hace más de un año jugó por Alianza Lima, demostrando un desempeño por debajo del nivel en cualquier frente disputado (Liga 1 / Copa Libertadores). Quedó en el imaginario colectivo cómo falló goles y desperdició penales, situaciones que lo terminaron sobrepasando atribuyéndole un poderoso estigma.

Con respecto a ese apartado, Juan Reynoso fue demasiado claro: “Lo mediático no será una sombra, será una motivación en un nuevo club. Seguro nos va a potenciar y nosotros lo potenciaremos desde lo individual y colectivo”.

Destape goleador

Marchándose de Alianza Lima con un paso deshonroso, el Caracas FC le abrió las puertas, una vez más, para que pueda rehacerse en un medio y lugar que conocía a la perfección. Cierto es que el club más ganador de Venezuela lo lanzó al estrellato e incluso a la selección de menores, donde se despuntó como una promesa en ciernes.

En lo que significó su retorno a casa, Jeriel de Santis fue posicionándose como aquel goleador inicial. Los primeros goles fueron cayendo con espontaneidad y luego se hicieron una costumbre recurrente. Incluso se dio el lujo de también aparecer en la CONMEBOL Sudamericana 2025.

En resumidas cuentas, De Santis se apuntó 13 dianas y dos asistencias a lo largo del último periodo, una suma nada desdeñable considerando que llevaba un cartel infame desde su reciente paso por suelo inca. Lo que sigue, ahora, para el atacante de 23 años es trasladar ese grato momento en FBC Melgar, institución que luchará por ubicarse en la cima.

El delantero peruano-venezolano sumó una nueva anotación con su equipo, tras marcarle al equipo brasileño en Belo Horizonte. (Video: DSports)

Temas Relacionados

Jeriel de SantisMelgarLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ visitarán a las ‘leonas’ en VIDU para definir al campeón del torneo nacional y llegarán con ventaja: le ganaron por 3-1 en la ida. Sigue las incidencias del decisivo cotejo

Alianza Lima vs Universitario EN

Oliver Sonne regresó tras meses de postergación con su primer golazo en Burnley por Premier League

El entrenador Scott Parker decidió el ingreso del polifuncional futbolista peruano-danés en el último cuarto de la contienda ante Fulham. El seleccionado nacional movió las redes rivales para sentenciar el 3-2 en contra

Oliver Sonne regresó tras meses

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Este sábado 13 de diciembre se definirá al flamante campeón del certamen nacional. Las ‘blanquiazules’ tienen una ventaja tras ganarle 3-1 a las ‘cremas’ en la ida. Conoce cómo sintonizar este partido en vivo

Dónde ver Universitario vs Alianza

Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos que definirá el futuro de los equipos: Alianza Lima y Universitario definirán al campeón de la Liga Femenina, Barcelona saldrá a defender la punta en LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 13

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Las ‘íntimas’ y las ‘leonas’ buscarán quedarse con el título nacional en VIDU: el clásico de ida terminó 3-1 a favor de las ‘blanquiazules’. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Alianza
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Una llamada y música navideña

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

‘Stranger Things’ invade la Ciudad de México con su nueva experiencia inmersiva

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

Murió Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio en Tailandia

INFOBAE AMÉRICA

Identifican restos humanos hallados en

Identifican restos humanos hallados en un arroyo hace casi 40 años: era una madre desaparecida en 1982

Cómo la automotivación y la inteligencia emocional influyen en el bienestar y el desempeño diario

Donald Trump repudió el ataque de ISIS a militares estadounidenses en Siria: “Vamos a tomar represalias”

Jim Carrey reveló el inusual y extremo entrenamiento que necesitó para ser El Grinch: “Se parecía a ser torturado”

A dos semanas de las elecciones, Honduras sigue sumergida en un polémico escrutinio y sin un presidente electo