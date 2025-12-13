Jeriel de Santis regresa al Perú por su redención: se incorpora a Melgar por pedido expreso de Juan Reynoso para Liga 1 2026

Jeriel de Santis se desplaza a la ciudad de Arequipa por todo el 2026. - Crédito: FBC Melgar

Jeriel de Santis está de regreso en Perú. En esta ocasión, el delantero venezolano-peruano vestirá la indumentaria de FBC Melgar por todo el 2026. El movimiento, el cual es una cesión anual procedente del Caracas FC, supone un intento de redención para el delantero en la Liga 1.

Detrás de la operación, que ha generado un impacto muy pronunciado en la ciudad de Arequipa teniendo en cuenta que la última aventura del atacante por estos lares fue infructuosa total, se encuentra el entrenador Juan Reynoso, quien en todo momento impulsó su llegada, esperando que pueda sacar el 100% de su potencial.

“Es entendible las dudas”, partió diciendo el ‘Ajedrecista’ en conferencia de prensa añadiendo que “nos avalan los hechos, es una contratación particularmente pedida por mi persona; la verdad he investigado no solo en Venezuela, sino aquí teniendo las mejores referencias. Sé que el fútbol presente, que es lo que más me interesa”.

Siguiendo esa misma línea de defensa, mencionó que “él viene a aportar, a competir y elevar la competencia interna; los números en este último año han sido muy buenos. Eso la gente no tiene que saberlo, pero si se investiga se dan cuenta que en 35 partidos ha hecho 14 goles y de acuerdo a minutos jugados, su porcentaje de goles es muy alto. Me ilusiona mucho, está con ese ánimo de demostrar quién es Jeriel de Santis”.

El técnico de FBC Melgar explicó las razones de la contratación del goleador del Caracas FC. | VIDEO: Tribuna Deportiva

La vuelta del futbolista de ascendencia a Perú, en primera instancia, no causa una sensación positiva, dado que sus últimos registros fueron muy lastimeros. Hace más de un año jugó por Alianza Lima, demostrando un desempeño por debajo del nivel en cualquier frente disputado (Liga 1 / Copa Libertadores). Quedó en el imaginario colectivo cómo falló goles y desperdició penales, situaciones que lo terminaron sobrepasando atribuyéndole un poderoso estigma.

Con respecto a ese apartado, Juan Reynoso fue demasiado claro: “Lo mediático no será una sombra, será una motivación en un nuevo club. Seguro nos va a potenciar y nosotros lo potenciaremos desde lo individual y colectivo”.

Destape goleador

Marchándose de Alianza Lima con un paso deshonroso, el Caracas FC le abrió las puertas, una vez más, para que pueda rehacerse en un medio y lugar que conocía a la perfección. Cierto es que el club más ganador de Venezuela lo lanzó al estrellato e incluso a la selección de menores, donde se despuntó como una promesa en ciernes.

En lo que significó su retorno a casa, Jeriel de Santis fue posicionándose como aquel goleador inicial. Los primeros goles fueron cayendo con espontaneidad y luego se hicieron una costumbre recurrente. Incluso se dio el lujo de también aparecer en la CONMEBOL Sudamericana 2025.

En resumidas cuentas, De Santis se apuntó 13 dianas y dos asistencias a lo largo del último periodo, una suma nada desdeñable considerando que llevaba un cartel infame desde su reciente paso por suelo inca. Lo que sigue, ahora, para el atacante de 23 años es trasladar ese grato momento en FBC Melgar, institución que luchará por ubicarse en la cima.

El delantero peruano-venezolano sumó una nueva anotación con su equipo, tras marcarle al equipo brasileño en Belo Horizonte. (Video: DSports)