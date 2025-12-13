Perú Deportes

Alianza Lima oficializó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para el 2026

El argentino llegará a La Victoria para reemplazar a su compatriota Néstor Gorosito. Su último equipo fue Puebla de México

Alianza Lima oficializó a Pablo
Alianza Lima oficializó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para el 2026 - Créditos: LOF.

Es un hecho. Pablo Guede comandará a Alianza Lima en el 2026, donde tendrá la difícil tarea de superar la campaña internacional de este año y sobre todo cortar una racha de tres temporadas sin campeonar en la Liga 1. El argentino tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano.

La institución de La Victoria publicó un comunicado en sus redes sociales donde manifestó lo siguiente: "Anunciamos con mucho entusiasmo la contratación de Pablo Guede como nuevo director técnico del plantel principal del Club Alianza Lima“, se puede leer en los primeros párrafos.

Después, el ‘equipo del pueblo’ hizo un recuento de la trayectoria y ponderó la personalidad futbolística de su flamante estratega: "El experimentado entrenador argentino, con vasta experiencia como DT en torneos competitivos como los de Argentina, Chile, México, Arabia Saudita y España, es ampliamente conocido por su estilo de juego ofensivo y dinámico, una filosofía que encaja a la perfección con la tradición y la exigencia de nuestra hinchada“.

Finalmente, Alianza le dio la bienvenida. "Pablo Guede y su comando técnico asumirán con compromiso el objetivo de guiar a nuestra institución a la gloria deportiva en el 2026, temporada en la que cumpliremos 125 años de vida institucional. ¡Bienvenido a La Victoria, Pablo!“.

Pablo Guede tomará el lugar
Pablo Guede tomará el lugar de Néstor Gorosito como DT de Alianza Lima en el 2026.

¿Cómo le fue en su último club?

El 1 de diciembre de 2024, asumió la dirección técnica de Puebla, equipo que atravesaba una mala racha luego de tres años difíciles. La nueva gestión se centró en renovar el plantel y dar oportunidades a futbolistas jóvenes, buscando cambiar la dinámica del club pese a contar con el presupuesto más bajo de la liga.

Durante su etapa, Pablo Guede apostó por una plantilla compuesta mayoritariamente por jugadores mexicanos jóvenes. El cuadro mostró un estilo de juego intenso y logró buenas estadísticas, aunque esos resultados no se tradujeron plenamente en la tabla de posiciones.

A pesar de las limitaciones, Puebla sorprendió al llegar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 y ubicarse entre los cuatro primeros de la Liga MX. Sin embargo, tras un mal arranque en el Clausura 2025, la salida de Guede se oficializó de común acuerdo el 15 de agosto de 2025.

Los números del argentino en su última experiencia antes de convertirse en entrenador de Alianza son los siguientes: 25 partidos dirigidos, en los cuales obtuvo 5 victorias, 3 empates y 17 derrotas, dejando un porcentaje muy bajo de puntos, con un total de 24%.

El anuncio de Alianza Lima
El anuncio de Alianza Lima sobre Pablo Guede como su nuevo DT.

Los 3 delanteros de Pablo Guede

Con la incorporación confirmada de Luis Ramos y la inminente llegada de Federico Girotti, el técnico Pablo Guede contará con una nueva delantera en Alianza Lima para el 2026. Ambos atacantes se sumarán a Paolo Guerrero y conformarán un tridente ofensivo que buscará marcar la diferencia en la Liga 1 y la Copa Libertadores la próxima temporada.

Según informó Diego Rebagliati, el club ya cerró el fichaje de Ramos y está muy cerca de concretar el de Girotti, quien tiene un 90% de posibilidades de sumarse como el tercer delantero. A estos nombres se agrega Jairo Vélez. Así, Alianza refuerza su plantel con cuatro incorporaciones de cara al nuevo mercado.

Alan Cantero rompió su silencio

La multitudinaria despedida de hinchas

Facundo Morando y Elina Rodríguez

A qué hora juega Alianza

Luis Advíncula se iría de
Sam Asghari, exesposo de Britney

Una aldea solo para ellas:

