“Metimos presión y las asustamos”: Clarivett Yllescas resaltó el nivel de Alianza Lima en duelo contra subcampeón de Europa

La central aliancista expresó su orgullo por el rendimiento del equipo en el Mundial de Clubes 2025, especialmente por la forma en que enfrentaron al poderoso Savino Del Bene Scandicci

La central 'blanquiazul' destacó la campaña del equipo en Sao Paulo. (Video: Puro Vóley)

Alianza Lima finalizó su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 con un desafío de máxima exigencia frente al Savino Del Bene Scandicci, uno de los equipos más poderosos del planeta y firme candidato al título. Aunque el resultado final fue 3-0 para las italianas (25-21, 25-15, 25-23), las ‘íntimas’ ofrecieron su mejor versión del torneo y estuvieron muy cerca de forzar un cuarto set en un duelo que dejó sensaciones alentadoras para el cuadro peruano.

Scandicci no cedió ningún set en toda la fase de grupos, pero Alianza consiguió incomodarlo en distintos tramos del partido. El elenco dirigido por Facundo Morando consiguió poner en aprietos al vigente subcampeón de Europa, especialmente en un tercer set que se definió por detalles. Sin embargo, pese al empuje y la intensidad mostrada, no le alcanzó para forzar la prolongación del duelo.

Tras el partido, la central Clarivett Yllescas compartió su satisfacción por lo mostrado por el equipo y por la manera en que respondieron ante rivales de categoría mundial. “Estoy contenta por la participación del equipo y por el desenvolvimiento que tuvimos. A pesar de jugar contra rivales top en el mundo, creo que el equipo respondió, a nuestra manera, a nuestro nivel y hoy pudimos dar pelea a un Scandicci que puso su segundo ‘safe’, pero igual le metimos presión y las asustamos por un momento”, declaró a Puro Vóley.

Clarivett Yllescas resaltó el nivel
Clarivett Yllescas resaltó el nivel de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: Prensa AL

La experiencia, más allá del marcador, dejó a la central con la convicción de que Alianza Lima estuvo a la altura de un torneo histórico para el voleibol peruano. Para Yllescas, esta participación va más allá de un solo club: es un paso importante para todo el movimiento nacional.

“Personalmente me siento muy contenta y satisfecha con mi trabajo, de haber aportado lo que pude aportar en el momento que entré al campo con el equipo. Ha sido un torneo histórico para nosotras, como un equipo peruano, más allá de si somos Alianza, la ‘U’, San Martín o quien sea que estuviera acá. Estamos representando al Perú y creo que lo hemos hecho de la mejor manera que hemos podido. Estoy contenta por eso”, aseguró.

Jugó con dolores en el Mundial

La central también destacó lo especial que fue vivir el Mundial de Clubes tras superar una compleja lesión en el tendón de aquiles, que la mantuvo alejada de las canchas durante varias semanas. Su regreso no solo se dio en el plano deportivo, sino también en un contexto de alta competencia internacional.

De hecho, aún lidiaba con molestias físicas para la disputa de este torneo en Sao Paulo. Aun así, decidió mantenerse en competencia. “Ha sido complicado volver. He tenido que jugar también con dolor algunas veces, pero el hecho de estar acá y jugar nada te lo quita, así que en algunos momentos hay que cerrar los dientes y seguir jugando”, explicó.

Alianza Lima protagonizó una campaña
Alianza Lima protagonizó una campaña positiva en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: Volleyball World

Con la aventura mundialista ya concluida, Alianza Lima volverá a enfocarse en el campeonato local y en la preparación para el Sudamericano de Clubes, el torneo que entrega el cupo directo para la próxima edición del Mundial. El desempeño mostrado en Brasil ha alimentado la ilusión del plantel, que regresará a Lima con el aprendizaje adquirido y la certeza de que puede competir con potencias internacionales.

El próximo desafío del cuadro ‘blanquiazul’ será de máxima exigencia: enfrentará a Universitario de Deportes, su principal perseguidor en la tabla del torneo local. Por ello, esperan que todo lo aprendido en São Paulo se traduzca en un rendimiento más sólido para encarar el clásico del vóley y superar a unas ‘pumas’ que llegan en racha.

