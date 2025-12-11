Alianza Lima ya tiene nuevo DT para el 2026 tras salida de Néstor Gorosito: llegaría con 2 delanteros

Los 'blanquiazules' continuarán apostando por el mercado argentino. (Al Ángulo)

Alianza Lima aceleró la búsqueda de su nuevo técnico tras la partida de Néstor Gorosito al quedar eliminado de los playoffs de la Liga 1 y no conseguir el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los Navarro, padre e hijo, eligieron su favorito y lo terminaron convenciendo para que se ponga el buzo ‘blanquiazul’.

El miércoles 10 de diciembre, por la noche, el periodista deportivo Enrique de la Rosa dio a conocer el nombre del flamante entrenador de los ‘íntimos’ durante el último bloque del programa de televisión, Al Ángulo. Se trata del argentino Pablo Guede, quien se encontraba libre tras su paso por Puebla de México.

De la Rosa hizo el anuncio en medio de la información de su compañera Vanessa Almenara sobre la posible salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes. “Quién iba a decir el lunes que el jueves Alianza iba a tener nuevo técnico y la ‘U’ no. Pablo Guede es el nuevo técnico de Alianza Lima, ya está todo, solo falta que saquen el post”, expresó.

De acuerdo al comunicador, Alianza tiene todo cerrado con Guede para que sea el sustituto de ‘Pipo’ Gorosito. La publicación oficial de la institución de La Victoria podría darse en las próximas horas y con ello iniciaría un nuevo proceso en el club con objetivos muy marcados: campeonar y evitar el ‘tetra’ de la ‘U’ a toda costa.

Pablo Guede será el nuevo entrenador de Alianza Lima, según Enrique de la Rosa.

Llegará con dos ‘9′

Y eso no es todo. Enrique de la Rosa reveló los nombres de los dos delanteros con los que Alianza Lima ya se puso en contacto e incluso les mandó propuesta formal para que formen parte de la plantilla de cara al 2026. Estos llegarían a la par del estratega Pablo Guede a Matute.

De acuerdo al integrante de Al Ángulo, la directiva ‘íntima’ le hizo llegar una oferta al argentino Federico Girotti y al peruano Luis Ramos. Ambos tienen contrato vigente con otros clubes, pero los ‘victorianos’ están dispuestos a desembolsar dinero para reforzar la zona de ataque.

Luis Ramos y Federico Girotti recibieron oferta formal de Alianza Lima.

La trayectoria de Pablo Guede

Pablo Guede ha desarrollado su vida alrededor del fútbol. Como delantero, tuvo una trayectoria destacada en equipos de categorías de ascenso en España. Después de retirarse como jugador, inició su carrera como entrenador en divisiones inferiores, comenzando desde los niveles más bajos. Su etapa más significativa se produjo en Chile, donde logró campañas sobresalientes con Palestino.

Gracias a estos resultados, fue contratado por San Lorenzo, club con el que alcanzó el subcampeonato en la Liga Profesional y ganó una Supercopa Argentina. Más adelante, asumió la dirección técnica de Colo Colo, donde implementó grandes cambios.

Durante más de tres años lideró el proyecto de los ‘albos’, obteniendo un Campeonato Nacional, una Copa Chile y dos Supercopas, además de no perder en los clásicos chilenos. Su salida se dio tras presentar la renuncia, afectado por un desgaste generalizado.

Pablo Guede conquistó cuatro títulos con Colo Colo.

Luego se trasladó a Arabia Saudita para dirigir al Al-Ahli, aunque su ciclo fue breve y terminó siendo sustituido por Jorge Fossati, actual técnico campeón en Perú con Universitario de Deportes. Más tarde, buscó consolidarse en la Liga MX, con pasos por Monarcas Morelia, Xolos de Tijuana, Necaxa y Puebla, aunque sin obtener la regularidad esperada. También dirigió al Málaga y Argentinos Juniors, etapas en las que su trabajo no alcanzó mayor relevancia.