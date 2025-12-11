Perú Deportes

Alianza Lima ya tiene nuevo DT para el 2026 tras salida de Néstor Gorosito: llegaría con 2 delanteros

El periodista deportivo Enrique de la Rosa dio a conocer el nombre del flamante estratega de los ‘blanquiazules’. Además, reveló las ofertas formales que hicieron por dos ‘9′

Guardar
Los 'blanquiazules' continuarán apostando por el mercado argentino. (Al Ángulo)

Alianza Lima aceleró la búsqueda de su nuevo técnico tras la partida de Néstor Gorosito al quedar eliminado de los playoffs de la Liga 1 y no conseguir el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los Navarro, padre e hijo, eligieron su favorito y lo terminaron convenciendo para que se ponga el buzo ‘blanquiazul’.

El miércoles 10 de diciembre, por la noche, el periodista deportivo Enrique de la Rosa dio a conocer el nombre del flamante entrenador de los ‘íntimos’ durante el último bloque del programa de televisión, Al Ángulo. Se trata del argentino Pablo Guede, quien se encontraba libre tras su paso por Puebla de México.

De la Rosa hizo el anuncio en medio de la información de su compañera Vanessa Almenara sobre la posible salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes. “Quién iba a decir el lunes que el jueves Alianza iba a tener nuevo técnico y la ‘U’ no. Pablo Guede es el nuevo técnico de Alianza Lima, ya está todo, solo falta que saquen el post”, expresó.

De acuerdo al comunicador, Alianza tiene todo cerrado con Guede para que sea el sustituto de ‘Pipo’ Gorosito. La publicación oficial de la institución de La Victoria podría darse en las próximas horas y con ello iniciaría un nuevo proceso en el club con objetivos muy marcados: campeonar y evitar el ‘tetra’ de la ‘U’ a toda costa.

Pablo Guede será el nuevo
Pablo Guede será el nuevo entrenador de Alianza Lima, según Enrique de la Rosa.

Llegará con dos ‘9′

Y eso no es todo. Enrique de la Rosa reveló los nombres de los dos delanteros con los que Alianza Lima ya se puso en contacto e incluso les mandó propuesta formal para que formen parte de la plantilla de cara al 2026. Estos llegarían a la par del estratega Pablo Guede a Matute.

De acuerdo al integrante de Al Ángulo, la directiva ‘íntima’ le hizo llegar una oferta al argentino Federico Girotti y al peruano Luis Ramos. Ambos tienen contrato vigente con otros clubes, pero los ‘victorianos’ están dispuestos a desembolsar dinero para reforzar la zona de ataque.

Luis Ramos y Federico Girotti
Luis Ramos y Federico Girotti recibieron oferta formal de Alianza Lima.

La trayectoria de Pablo Guede

Pablo Guede ha desarrollado su vida alrededor del fútbol. Como delantero, tuvo una trayectoria destacada en equipos de categorías de ascenso en España. Después de retirarse como jugador, inició su carrera como entrenador en divisiones inferiores, comenzando desde los niveles más bajos. Su etapa más significativa se produjo en Chile, donde logró campañas sobresalientes con Palestino.

Gracias a estos resultados, fue contratado por San Lorenzo, club con el que alcanzó el subcampeonato en la Liga Profesional y ganó una Supercopa Argentina. Más adelante, asumió la dirección técnica de Colo Colo, donde implementó grandes cambios.

Durante más de tres años lideró el proyecto de los ‘albos’, obteniendo un Campeonato Nacional, una Copa Chile y dos Supercopas, además de no perder en los clásicos chilenos. Su salida se dio tras presentar la renuncia, afectado por un desgaste generalizado.

Pablo Guede conquistó cuatro títulos
Pablo Guede conquistó cuatro títulos con Colo Colo.

Luego se trasladó a Arabia Saudita para dirigir al Al-Ahli, aunque su ciclo fue breve y terminó siendo sustituido por Jorge Fossati, actual técnico campeón en Perú con Universitario de Deportes. Más tarde, buscó consolidarse en la Liga MX, con pasos por Monarcas Morelia, Xolos de Tijuana, Necaxa y Puebla, aunque sin obtener la regularidad esperada. También dirigió al Málaga y Argentinos Juniors, etapas en las que su trabajo no alcanzó mayor relevancia.

Temas Relacionados

Alianza LimaNéstor GorositoPablo GuedeLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Universitario lanzó ultimátum a Jorge Fossati para definir su permanencia para el 2026: “Se hartaron de la situación”

La ‘U’ le puso fecha límite al técnico uruguayo para que decida si se queda o se va. Hay malestar en la directiva por la situación con el DT y se conoció el monto que deberá pagar si se acaba el contrato

Universitario lanzó ultimátum a Jorge

El insólito aumento que Rodrigo Ureña rechazó para renovar con Universitario y Millonarios quiere aprovechar: “Empezará un tira y floja”

El volante chileno podría ver comprometida su continuidad en el cuadro ‘merengue’ ante la intervención del club colombiano que tiene dos personajes interesados

El insólito aumento que Rodrigo

Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Luego de vencer a Zhetysu VC, las ‘blanquiazules’ llegaron a la última jornada con chances de clasificar a las semifinales del torneo. Sigue todas las incidencias de este encuentro decisivo

Alianza Lima vs Savino Del

Dónde ver Alianza Lima vs Savino Del Bene HOY: canal tv online del duelo por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las ‘blanquiazules’ lograron su primera victoria en la cita mundialista y buscarán su clasificación a las semifinales cuando jueguen contra el elenco italiano. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs Savino Del Bene HOY: partido por fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tras histórico triunfo frente Zhetysu VC, las ‘blanquiazules’ pelearán por su clasificación a las semifinales ante la escuadra italiana. Entérate de los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Alianza
MALDITOS NERDS
EVO 2026 anuncia los doce

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

ENTRETENIMIENTO
‘Cien años de soledad’: ¿Cuándo

‘Cien años de soledad’: ¿Cuándo llegará la segunda parte del relato de Gabriel García Márquez a Netflix?

Actriz de “La maravillosa Sra. Maisel” murió tras ser atropellada por un auto

Eric Dane convirtió su experiencia con la ELA en una causa pública y familiar: “Mi vida ya no gira en torno a mí”

Kelly Osbourne alza la voz contra las críticas por su dramática perdida de peso tras la muerte de su padre

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la soledad en sus años de mayor éxito: “Aún no me conocía bien”

INFOBAE AMÉRICA

Robaron más de 600 objetos

Robaron más de 600 objetos de “gran valor cultural” del Museo de Bristol, en Inglaterra

Día Nacional del Tango: ¿por qué se celebra hoy, 11 de diciembre?

Cómo puede impactar en Brasil la nueva estrategia nacional de seguridad de Trump

Llaman a los fans de “Heartstopper” a grabar un video para que su autora viaje a Buenos Aires

El cierre del negocio