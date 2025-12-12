Facundo Morando y Elina Rodríguez rompen en llanto tras participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025.

Voleibolista y entrenador se emocionaron al hablar sobre la participación de Alianza Lima en el máximo certamen de la FIVB. (AquiTVO)

Alianza Lima cerró su participación en el Mundial de Clubes de vóley con una derrota ante el vigente subcampeón, Savino Del Bene Scandicci. Pero, ese resultado no le quita mérito a lo hecho por el club ‘blanquiazul’ en el máximo certamen de la FIVB, sobre todo por la forma en que le compitió al cuadro italiano en la fecha 3.

En la interna del cuadro peruano lo tienen muy claro. Así se vio reflejado en una entrevista cuando Facundo Morando y Elina Rodríguez rompieron en llanto de la emoción tras cerrar su histórica performance en el torneo realizado en Sao Paulo, Brasil. El entrenador ‘íntimo’ comenzó hablando del papel de su elenco para las cámaras del canal de Youtube llamado ‘AquiTVO’.

“La verdad, el balance es positivo. Fuimos de menos a más. El primer día costó; el segundo día logramos la victoria. Hoy el equipo compitió contra Scandicci, que está entre los cuatro mejores del mundo. En el primer y último set, Alianza jugó de igual a igual. Espero que la gente de Perú se haya sentido bien representada”, expresó.

El cuadro peruano cayó 23-25 y quedó eliminado del certamen. (Video: Latina)

El argentino añadió que “después de este nivel, nos dimos cuenta de que todas las pelotas cuentan. No se puede dejar ninguna porque los sets se definen por dos puntos y una pelota fácil marca una diferencia grande. Estoy muy contento con este equipo, que lo hizo muy bien”.

En ese momento, Elina Rodríguez apareció en la zona mixta y la periodista la llamó para que se sume a la charla. La atacante ‘gaucha’ no pudo evitar emocionarse al agradecer a su entrenador. "Estoy muy agradecida con ‘Facu’. Me dio una oportunidad en un momento difícil y confió en mí, lo que me emociona mucho. Lo admiro como técnico y aún más como persona. Espero haberlo representado de la mejor manera porque para mí es un orgullo".

Entre lágrimas, la integrante de la selección argentina le agradeció al estratega de 37 años y sellaron este emotivo momento con un abrazo. El DT de Alianza también se llevó las manos a los ojos, evitando que las lágrimas cayeran sobre su rostro. Un momento que grafica la dimensión de la participación de las ‘victorianas’ en el Mundial de Vóley.

Facundo Morando y Elina Rodríguez rompen en llanto tras participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025.

Posteriormente, la voleibolista Elina Rodríguez explicó el difícil momento que atravesó antes de llegar al club peruano a mitad de este 2025, motivo que la llevó a emocionarse en plena entrevista con su entrenador Facundo Morando, quien le estiró la mano en ese episodio complicado. Incluso, la deportista contó que estuvo cerca del retiro por una fuerte lesión en el hombro.

“No sé si llamarlo un renacer. Pasé momentos muy difíciles en mi carrera. Hace un año no jugaba al vóley debido a una lesión en el hombro y no quería seguir. Mi familia y mi novio me ayudaron mucho, me acompañaban a hacer el tratamiento y me animaban a ir al gimnasio. Estar hoy acá es un sueño. Atravesé situaciones muy difíciles, pero tuve mucho apoyo. Estar con las chicas, en un equipo donde se siente la confianza y la amistad, es muy importante para mí. Nos acompañamos, siempre preguntan cómo estoy y nos juntamos fuera de la cancha. Lo estoy disfrutando mucho y espero poder retribuirlo en la cancha porque estoy muy agradecida", cerró.

Se viene el Alianza Lima vs Universitario

La delegación de Alianza Lima retornará a la capital para comenzar sus entrenamientos de cara a su partido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. En dicha jornada, se medirá con su rival directo en la tabla de posiciones, Universitario de Deportes, durante el domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas en el Polideportivo de Villa El Salvador.