Mary Luz Andía espera una pronta resolución del conflicto con el IPD y el COP: “La única entidad pública que se ha encargado de mí ha sido mi Federación”

Mary Luz Andía espera una pronta resolución del conflicto con el IPD y el COP - Crédito: Infobae Perú

Mary Luz Andía se estrenó por primera vez en unos Juegos Olímpicos a los 20 años. Tokio 2020 —que tuvo lugar un año después— representó su debut en el máximo evento deportivo. Incluso, cruzó la meta en el puesto 24° y se erigió como la mejor peruana en la prueba de los 20km de marcha atlética. Pero no imaginó que la alegría olímpica supondría un enfrentamiento con el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Comité Olímpico Peruano (COP) que no encuentra una solución hasta la actualidad.

El génesis del conflicto se remonta a la compra de pasajes para viajar a la capital japonesa. La deportista, en diálogo con Infobae Perú, expresó que recibió el dinero por parte del IPD y depositó el dinero al COP. “Ellos se encargaron de los boletos. Nunca me dieron un comprobante para yo rendir cuenta al IPD”, concedió. “Fui muy inocente”, reconoció, pues a causa de este altercado, no recibe financiamiento por parte de las entidades estatales.

Andía, de 25 años ahora y con una madurez personal y deportiva sustancial, espera a que la nueva administración de Sergio Ludeña pueda encontrar una salida a este incidente. “Siempre hay que darle una oportunidad”, auguró la nacida en Espinar, Top 15 en el ranking mundial de marcha atlética y recientemente medallista de plata en los Juegos Bolivarianos 2025.

Este medio también pudo hacerle la consulta al actual presidente del COP, Renzo Manyari. La autoridad deportiva se mostró abierto a encontrar una salida al problema, pero argumentó que la responsabilidad es de la deportista en conjunto con el IPD. “Como comité, estoy dispuesto a ayudarla a conseguir sponsors para que pueda ponerse al día y volver a ser habilitada. Pero quiero dejar claro que esto no ocurrió en mi gestión y no es documentación que yo haya manejado”, deslindó.

Mary Luz Andía disputó su segunda edición en los Juegos Olímpicos y quedó entre las 12 mejores atletas del mundo.

De momento, Mary Luz no percibe el incentivo económico de las instituciones deportivas locales como el IPD y el COP. “He estado fuera del apoyo por más de cinco años”, acotó. En ese sentido, la Federación Peruana de Atletismo y las empresas privadas con el principal soporte. “Solo me agregaron a París 2024 antes de los Juegos Olímpicos. A los del IPD o del COP, no”, lamentó.

Sobre la absorción del Proyecto Legado a la administración del IPD, Andía Arotaipe confesó que la iniciativa, hoy extinta, “nunca hizo nada” por ellos [los deportistas]. “La verdad no sentimos si es que ya está o dejó de estar. O sea, normal”, concluyó.

La maternidad

En los recientes Juegos Bolivarianos, tanto Mary Luz Andía como Henry Campos se colgaron la medalla de plata en marcha atlética. Tras la competencia, ambos celebraron las preseas para el Team Perú junto a hija, Emma. La pequeña posó con el peluche del pastor chiribaya, la mascota de la justa continental.

La historia de amor entre Mary Luz y Henry inició en el Centro de Alto Rendimiento de Arequipa. Pese a que ambos son oriundos de la provincia cusqueña de Espinar y cursaron estudios en la misma escuela, no se toparon hasta que eligieron el camino del deporte en una nueva región.

“Él tenía su enamorada, yo tenía mi enamorado [cuando nos conocimos] y éramos amigos, confidentes”, reveló. “Pasaron seis años sin darnos cuenta y decidimos iniciar una relación. Fue gracias al deporte”, agregó.

Mary Luz Andía y Henry Campos junto a su hija Emma, sobre el podio de los Juegos Bolivarianos. Crédito: Frase Corta

Fruto del amor entre los deportistas nació Emma Luciana. El proceso de embarazo y post-parto no fue nada sencillo. “Competí con cuatro meses de embarazo en el Mundial de Omán de marcha atlética”, apreció desde Socabaya, donde promueve la Maratón de la Virgen de los Remedios.

“Aquí en Arequipa he sufrido discriminación maternal por muchos campos, centros deportivos y dirigentes de aquí por el hecho de ir con mi bebé”, expuso.

La vida de Mary Luz cambió drásticamente desde la maternidad. Recibía comentarios negativos y ponían en discusión que lograra destacar luego de su embarazo. “A mí me afectaban muchos las críticas, me ponía a llorar. Después de los Juegos Olímpicos decidí llevar mi tratamiento. Ahora me siento con todas las fuerzas para seguir superándome”, relató.

También cuenta con el apoyo de su madre, quien se ocupa de Emma mientras su padres entrenan. La marchista peruana resaltó que en competencias internacionales suele viajar acompañada de su hija gracias al apoyo de la Federación de Atletismo y porque en el extranjero, principalmente en Europa, los torneos cuentan con guarderías, como en París 2024.

Las atletas peruanas quedaron en los primeros lugares en la media maratón de marcha femenina. (Video: Movistar Deportes)

Agenda 2026

La marchista peruana se prepara para un calendario deportivo exigente e importante, con dos grandes objetivos internacionales en el horizonte cercano: el Mundial por Equipos de Marcha en Brasil 2026 y los Juegos ODESUR en septiembre.

Con la mira puesta en el podio, Andía ha manifestado una ambición clara y contundente, elevando la meta de su equipo en el próximo Mundial por Equipos. “En el último Mundial por equipos obtuvimos la medalla de plata. En este vamos a tratar de buscar la medalla de oro”, aseguró.