Renzo Manyari responde a las denuncias por el caos organizativo de los Bolivarianos 2025: “El IPD es el único responsable, no le temo a nadie”

Los Juegos Bolivarianos 2025 se desarrollaron bajo una tormenta de cuestionamientos: retrasos en la transferencia de fondos, fallas logísticas, denuncias desde el Congreso y señalamientos de diversos sectores sobre la capacidad organizativa del país. En el centro de ese huracán aparece Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), quien asegura que, pese al caos en la planificación estatal, el trabajo conjunto con las federaciones permitió evitar la caída de competencias y sostener el evento.

En esta entrevista para Infobae Perú, Manyari enfrenta las dudas sobre su gestión, responde a las acusaciones públicas y defiende la actuación del COP en unos Juegos que, afirma, salieron adelante milagrosamente y y que “no fueron un desastre, sino un éxito deportivo”.

– Desde antes del inicio de los Bolivarianos 2025 se registraron denuncias y fallas logísticas. ¿Cómo interpreta esta situación desde su posición como presidente del COP?

Desde que tenemos los Juegos, hemos tenido tres presidentes de la República, tres o cuatro ministros de Educación, tres o cuatro presidentes del IPD. Eso, sumado al hecho que recién la autorización para la transferencia de los fondos al IPD -que es el único que maneja fondos públicos para los Bolivarianos- recién se da a finales de agosto de este año. Entonces, solo te queda setiembre, octubre y una parte de noviembre para ejecutar. Y el marco normativo que salió para dar facilidades de contratación para Bolivarianos y Panamericanos no servía para los Bolivarianos, porque los tiempos ya no daban. Entonces, así puedes entender, en parte, las demoras a nivel legal y político. Lo que nosotros hemos hecho como Comité es apoyar en todo momento a las federaciones para que la parte operativa finalmente pueda desarrollarse. O sea, si la parte operativa no hubiera estado adecuadamente planeada a nivel deportivo, hagas lo que hagas los Juegos no salían adelante. ¿Se ha caído alguna prueba? Ninguna. ¿Se ha dejado de competir en alguna disciplina? Ninguna. ¿Algún escenario deportivo ha estado inconcluso para la competencia? Ninguna. Esa parte, que ha sido salvada gracias a las federaciones, en coordinaciones con el Comité Olímpico, yo puedo responder y dar cuenta. Sobre las demoras en las ejecuciones, no es un tema del Comité Olímpico Peruano. Es directamente la unidad ejecutora que fue el IPD.

– ¿Cuál es el rol del COP en la organización de estos Juegos?

El Comité Olímpico Peruano es una entidad privada, parte del Comité Organizador para asuntos técnicos. No aprobamos contrataciones de proveedores ni servicios ni manejamos fondos estatales. Fue el IPD quien contrató al PNUD para el concurso abierto internacional. Nuestra única interacción fue postular para ser proveedor del servicio de pago a árbitros y jueces. No intervenimos en otras contrataciones ni conocemos el proceso de selección de empresas.

- Entonces, ¿el COP no ha manejado ningún fondo público?

Nada, absolutamente El Comité Organizador propuso al Ministerio de Educación la opción de transferir fondos a la ODEBO para servicios logísticos ante la falta de proveedores y la cercanía de los Juegos, pero no existía marco legal para hacerlo. El COP es 100% privado, no administra fondos públicos ni ha recibido subvenciones del IPD desde hace más de diez años. Entonces, yo no entiendo de dónde sale esa desinformación, salvo que responde a una campaña de desprestigio, de difamación, aprovechando que hay comités olímpicos nacionales acá, y buscan atacar y dañar las honras.

– ¿El IPD es el único responsable de la desorganización?

Sí, como unidad ejecutora, el IPD es el único responsable. Pero considera todo el contexto que te acabo de describir a nivel político y legal. Básicamente, se ha acabado unos Juegos en dos meses, con más de cuatro mil atletas y 17 Comités Olímpicos. Son los Juegos más grandes en la historia de los Bolivarianos y hubo capacidad de respuesta.

– ¿Qué opinión le merece la decisión de alojar a las delegaciones en hoteles cinco estrellas, cuando tradicionalmente para estos eventos se habilitan villas deportivas u otros recintos similares?

La planificación inicial era utilizar la Villa Panamericana, pero el retraso en la transferencia de fondos y la complejidad logística lo hicieron imposible. Solamente implementar los servicios de alimentación requería al menos 45 días y toda la operación de la villa requiere por lo menos 250 personas, pero estábamos fuera de plazos. ¿Por qué se seleccionan determinados hoteles? No sé, yo no entro a intervenir ni sé cómo se desarrollan esos procesos. Pero también es cierto que con la realización simultánea de la Copa Libertadores, la demanda de hoteles aumentó y los hoteles cinco estrellas terminaron siendo, entre comillas, los más accesibles. Esa podría ser una razón, pero siempre se planificó la Villa Panamericana y los tiempos de ejecución ya no daban.

- Si el COP no maneja ningún fondo público, ¿por qué el congresista Carlos Zeballos, en su calidad de fiscalizador, le ha pedido rendir cuentas?

A mí me da lástima cómo el dinero de todos los peruanos se desperdicia otra vez, porque todos los peruanos con nuestros impuestos pagamos a los congresistas y a sus asesores. El COP como manda su estatuto, el cual Zevallos cita en su carta, es una asociación civil privada sin fines de lucro. No recibe subvenciones del IPD desde hace una década. Esto responde a una campaña de desprestigio que va de la mano con la organización ADA y que con esas acciones, en principio, lesiona la autonomía del COP. Si yo no recibo fondos públicos, ¿por qué le tengo que rendir cuentas sobre nuestros fondos privados? Se está buscando de alguna manera presionar o buscar mi renuncia a la presidencia del COP.

- ¿Y considera renunciar?

Quiero ser muy enfático con eso: no voy a renunciar y tengo el respaldo de las bases federadas del Comité Olímpico Peruano.

— Cecilia Tait se sumó al pedido y sugirió elevar el caso al COI por posible vulneración de la Carta Olímpica. ¿Qué responde?

El COP cuenta con una auditoría realizada por el Comité Olímpico Internacional para el periodo 2021-2025. Nuestros balances y cuentas se presentan a las federaciones un mes antes de cada asamblea. El pedido de la señora Tait va en la misma línea que el congresista Zeballos. Nunca hemos ejecutado fondos de los Juegos Bolivarianos y yo lamento, en realidad, que se confundan estas circunstancias. Me da la impresión que esto responde a una diferencia de ideas que tuve con ella.

— ¿Qué diferencias?

Al terminar la ceremonia del fuego Bolivariano, ella me reclamó por dejarla de lado, pero la ceremonia fue organizada por el IPD y la ODEBO, no por el COP. A mí no me correspondía mandarle una invitación, como sí lo hice para la ceremonia de entrega de bandera en Palacio de Gobierno. Cecilia me volvió a responder de una manera que no comparto y yo le reclamé que no estaba de acuerdo con que ella haya estado hablando mal de mí con diferentes directivos. También me expresó desacuerdo porque no apoyé la propuesta de recibir dietas por ser parte del Comité Organizador de Lima 2027, ya que considero que nuestras funciones deben ser ad honorem según el estatuto. Creo que lo que más le molestó fue que le reclamara que ella haya hecho una reunión en su casa con autoridades nacionales e internacionales vinculadas a los Juegos Panamericanos del 2027 para presentar a la empresa Havas y que esta empresa presentara sus servicios a efectos de que pudieran ser evaluados o no. Ella me dijo que no se rectifica en absolutamente nada y que el lobby abierto es algo que está bien porque, según ella, no recibe comisiones y que, en ese sentido, ella volvería a proponer que recibamos estos estipendios por ser parte del Comité Organizador de Lima 2027. A mí lo que me parece que está mal es que se haga solamente un espacio para una empresa en un ambiente reservado, como es en una casa, con autoridades. Eso es lo que yo reclamé y no le ha gustado. A raíz de eso es que presenta una carta con el mismo tamaño de letra, con la misma fuente de letra y la misma manera de redacción que el congresista Zeballos.

- ¿Entonces lo considera una revancha?

No sé si sea una revancha o no, realmente no lo puedo calificar. Yo solamente digo que veo una reacción a una acción previa y en su carta menciona que hay diferentes indicios y acusaciones, pero no me comunican cuáles son esos. No me dimensiona esas acciones para que yo pueda evaluar mi derecho a la defensa. Si indican que hay acusaciones, lo mínimo es saber cuáles son exactamente.

- Se ha sugerido que las acusaciones estarían vinculadas al trabajo del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos y la falta de transparencia...

Reitero, una cosa es el Comité Organizador, que aprueba lineamientos o directrices generales, y otra cosa es la ejecución. La unidad de ejecutor es el IPD, es el responsable. El Comité Organizador simplemente determina la línea gráfica, la mascota, el plan deportivo... pero el plan de operaciones de sedes, el del transporte, las contrataciones de determinadas empresas, no pasa por nosotros. Es injusto, inadecuado e incorrecto señalar al COP como responsable.

- A este pedido de rendición de cuentas le han dado un plazo máximo de cinco días hábiles, ¿lo hará pese a los desacuerdos señor Manyari?

Yo voy a responder la carta, sí, naturalmente. Voy a responder la carta en el marco de las facultades que ellos tienen y que yo tengo. Eso sí.

- ¿El mensaje que expresó usted a las Federaciones por WhatsApp no demuestra cierto temor?

No, para nada. El mensaje era de agradecimiento y sabía que iba a ser compartido. No tengo nada que ocultar, no le temo a nadie, solo a Dios. Mucho menos le temo a personas como el congresista Zeballos o ADA, que representan lo negativo en el deporte. Zeballos está acusado de formar parte del caso ‘Los Niños’ de Pedro Castillo con otras denuncias más alrededor; Alberto Munar ha sido denunciado por haber aparentemente modificado las actas de acuerdo de Asamblea hacerse inscribir como tesorero cuando fue elegido secretario; su abogado principal, Juan Carlos Ticona, un fiscal que ha purgado prisión por haber sido intervenido recibiendo coimas; Marco La Jara también enfrenta denuncias en el Colegio de Abogados de Lima. Alberto Munar dice que no me conoce, cuando él se ha juntado conmigo dos veces para proponerme que retiraba las denuncias (en ADA) si yo hacía que sancionen a Gonzalo Castillo (expresidente de la Federación Deportiva Nacional de Bádminton). Y no me lo va a negar, tengo las pruebas. ADA, que busca abiertamente a deportistas para ofrecerles que declaren contra mí. Es una organización que constantemente plantea las cosas que no son conformes a la realidad y aprovecha medias verdades. Ese mensaje de WhatsApp es para agradecer a las federaciones por su apoyo y porque también este grupo todo el tiempo sacaba cosas negativas. ¿Usted ha visto en algún un momento que han publicado alguna medalla de oro de Perú? ¿Algún resultado histórico de algún deportista? ¿Qué de positivo tiene una organización que se hace llamar deportiva cuando no rescata absolutamente nada bueno del deporte? Entonces, es claro que su mensaje es negativo y que como federaciones tenemos que tomar una posición respecto a eso. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero es una invitación al debate democrático, abierto y real.

- Pero ADA Perú fue creado, según indica la misma organización, con el propósito fiscalizar y denunciar casos de corrupción. ¿Qué de malo hay en eso?

Está mal desde el origen. ADA es creado por Alberto Munar para buscar, entre otras cosas, la sanción de Gonzalo Castillo, exsecretario general del Comité Olímpico Peruano y presidente de la Federación de Bádminton. Entonces, alrededor de eso se genera toda este accionar para supuestamente presentar denuncias. Pero si me vas a presentar denuncias, comienza por ti mismo. ¿Con qué cuajo dices que luchas contra la corrupción cuando tu abogado, el que le firma las demandas y denuncias a las supuestas acciones anticorrupción, ha estado preso por haber recibido dinero cuando era fiscal?

- ¿Entonces diría que ADA Perú cae en difamaciones? ¿Ha recurrido a lo legal?

Yo he tomado las acciones correspondientes para que el Poder Judicial y la Fiscalía determinen si es o no es difamación. A diferencia de ellos, yo sí espero el debido proceso antes de indicar mentiras. Ellos presentaron una serie de denuncias contra mí diciendo que yo estaba denunciado y nunca tuve la calidad de denunciado. ¿Se me pidió disculpas? No. ¿Algún pronunciamiento? Cero. El trabajo más fácil del mundo es ser oposición. Ya he recurrido a lo legal. Tengo acciones contra ellos ya encaminadas. Se presentan como algo que no son y eso se va a ir destapando poco a poco.

- Señor Manyari, asumió el cargo como presidente del Comité Olímpico Peruano desde el 2021. ¿Cuál es el balance que usted mismo le da su trabajo?

Mi balance es sumamente positivo. El COP era un organismo inerte antes de mi gestión. Hemos ganado tres eventos multideportivos y la sede de los Juegos Panamericanos dos veces en menos de ocho años. Somos una institución que se ha fortalecido en su cercanía con los deportistas y ha institucionalizado a la Comisión de Atletas para darles voz en la Asamblea. El COP es una institución eficiente y proactiva ha recuperado prestigio, promueve la lucha antidopaje y participa activamente en el deporte nacional e internacional. Y por eso yo salgo a elevar mi voz ante ese tipo de críticas infundadas y de acciones que no hacen más que mancillar el honor del Comité o de mi persona.

- Me dice que han fortalecido el vínculo con los deportistas, pero está el caso específico de Mary Luz Andía, que denuncia que desde hace cinco años no cuenta con apoyo por un problema administrativo con el IPD y el COP

Eso no corresponde a mi gestión. Mary Luz lo dijo, es de Tokio 2020. Yo no era presidente y no corresponde a nuestra administración. El programa que ella recibió exigía la presentación de facturas que nunca fueron remitidas por el directorio anterior y no obra en los documentos que yo tengo al momento de recibir el cargo. Ella tiene que rendir cuentas al IPD conforme a la directiva. Yo he buscado una manera de que ella pueda rendir sus cuentas, pero tenemos que tener claro que es documentación de un periodo que no me corresponde. De mi gestión para adelante, no hay ningún problema administrativo con ningún atleta. Yo entiendo los problemas de ella y me solidarizo, pero es documentación contable que yo no tengo a la mano.

- Si bien ese tema no corresponde a su gestión, hoy está usted a la cabeza. ¿No deberían facilitarles más las cosas a los deportistas?

Creo que una salida es que el IPD evalúe un acuerdo o conciliación para que ella pueda hacer devoluciones parciales del monto observado, ya que la documentación no aparece. A partir de eso, podríamos apoyarla con entrega de incentivos y buscar patrocinadores que le permitan cubrir ese pago. El dinero que recibió es público y debe rendirse, pero tampoco es responsabilidad suya que los documentos no estén. Como comité, estoy dispuesto a ayudarla a conseguir sponsors para que pueda ponerse al día y volver a ser habilitada. Pero quiero dejar claro que esto no ocurrió en mi gestión y no es documentación que yo haya manejado.

- ¿Calificaría usted la organización de estos Juegos Bolivarianos como una vergüenza internacional?

No considero que sea una vergüenza. Todo lo contrario. La organización tuvo momentos muy difíciles, pero sacó lo mejor de los peruanos. Cualquier otro país habría renunciado. Estamos ante los Juegos Bolivarianos más grandes de la historia, con un Perú en el tercer puesto, logrando un resultado histórico a pesar de las dificultades. Lo que importa es el logro deportivo. Yo creo que esto, en vez de considerarlo un desastre, la mirada justa es que es un éxito deportivo, de posicionamiento del Team Perú y un caso de unidad nacional. Toda crítica es bienvenida mientras sea constructiva, pero creo que la consecuencia final fue un sistema federado mucho más unido, deportistas mucho más consolidadas con sus federaciones y una serie de héroes anónimos que pusieron el hombro para sacar esto adelante. Yo me quedo con esa visión positiva.

- Pero más allá de lo que están logrando nuestros deportistas, la imagen que queda a nivel organizativo es la de improvisación. ¿No siente que hemos quedado mal ante la comunidad internacional?

En reuniones con los Comités Olímpicos de la región coincidimos en que seguir adelante fue la mejor decisión. Todos resaltan el pundonor del peruano en salir adelante. Ellos entienden que, cuando está de por medio el Estado, siempre hay dificultades administrativas, pero la visión desde el mundo deportivo es que Perú hizo un milagro de sacar adelante los Juegos y valoran que el país uniera al Ejecutivo, al IPD, al COP y a las federaciones para lograr un resultado positivo. Yo no me quedo con la palabra vergüenza, yo me quedo con la palabra determinación.

- ¿No hubiera convenido entonces haber cancelado los juegos?

No. Aunque se evaluó esa posibilidad, había más de cuatro mil deportistas que habían entrenado e invertido para competir. Cancelar los Juegos habría sido injusto para ellos. La gran mayoría de deportistas quedó satisfecha con la realización del evento. También hay deportistas que no lo están, y eso lo entiendo perfectamente. Yo mismo di la cara y estuve presente cuando se han presentado las dificultades, las delegaciones lo saben. Jamás dejé de responder el teléfono, no importaba la hora, de madrugada, de noche y de día. A pesar de los problemas, el Comité Olímpico Peruano cumplió y eso ha sido reconocido internacionalmente.

- ¿Podremos recomponer nuestra imagen de cara a Lima 2027?

Por supuesto que sí, absolutamente. Tenemos un grupo de profesionales de primer nivel, que pueden aportar mucho para el país, y si los fondos se entregan a tiempo se podrán organizar unos Juegos maravillosos. Estoy más que convencido que Lima 2027 serán los más grandes Juegos Panamericanos en la historia y que estaremos nuevamente a la altura de nuestra herencia histórica de excelencia. Para ello es necesario un organismo independiente que pueda desarrollar los Juegos.

- Habla de un organismo independiente. ¿Habría sido distinto con Legado?

Legado cumplió una función, durante la pandemia salvó muchas vidas. Pero en el desarrollo del tiempo, también era una institución que le cobraba a las federaciones por el uso de los espacios deportivos. Legado no hizo ningún Mundial, ningún Sudamericano. Eso lo hicieron las federaciones. Por otro lado, Legado estuvo involucrado en el mayor robo en la historia del deporte peruano, relacionado con las academias de verano. ¿Habría sido distinto con Legado? No te puedo decir que sí o que no, eso ya pasó. Hay que mirar hacia adelante para desarrollar ahora esto con un organismo independiente que sea el comité organizador de Lima 2027, un proyecto especial.