Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Sale el campeón. Alianza Lima tiene medio trofeo en sus manos tras la increíble victoria que sacó frente Universitario de Deportes por 3-1 en el choque de ida por la final de la Liga Femenina 2025 en Matute, el pasado domingo 7 de diciembre. Ese resultado pone a las ‘blanquiazules’ en una posición favorable para el título nacional.

El primer gol llegó mediante un potente disparo de Silvani Silva Oliveira desde fuera del área. La diferencia creció poco después, cuando Sandy Dorador aprovechó una jugada en el área para anotar el segundo y dedicó la celebración a Hernán Barcos. Durante la segunda mitad, Grace Cagnina marcó el tercero para Alianza, consolidando la ventaja.

La reacción de la ‘U’ se produjo mediante un penal ejecutado por Catalina Usme, acortando la distancia. El clásico no estuvo exento de tensión. En una acción polémica, tanto Sandy Dorador como Fabiola Herrera recibieron la tarjeta roja tras un altercado; a pesar de reclamar la decisión, ambas tuvieron que abandonar el campo, dejando a sus equipos con una baja clave para el cotejo de vuelta.

El desenlace deja a Alianza mejor perfilado para disputar el partido definitivo, aunque pierde a una pieza importante. Universitario afronta el desafío de revertir la serie si aspira al campeonato en su propio estadio.

Alianza Lima vs Universitario: día y hora de la segunda final de la Liga Femenina 2025

El clásico que definirá al campeón de la Liga Femenina 2025 se jugará este sábado 13 de diciembre en el estadio Monumental, por la final vuelta. El horario establecido es a las 15:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia, mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) el pitazo inicial será a las 16:00 horas.

Para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el partido se iniciará a las 17:00 horas, y en México está programado para las 14:00 horas.

Dónde ver Alianza Lima vs Universitario de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

El encuentro contará con señal abierta a través de América Televisión en los canales 4 y 704 HD, además de estar disponible sin costo por la plataforma América TVGO. Para quienes posean suscripción, el partido también podrá seguirse en Movistar Deportes(canales 3 y 703 HD) y mediante Movistar Play.

Paralelamente, Infobae Perú hará la cobertura digital estará potenciada con actualizaciones en tiempo real, análisis detallados y declaraciones recogidas directamente desde el estadio Monumental, ofreciendo así un seguimiento minucioso de cada jugada.

¿Qué necesita Alianza Lima y Universitario para salir campeón?

Las ‘blanquiazules’ tienen la primera opción de coronarse campeonas de la Liga Femenina 2025 gracias a la importante ventaja que sacó en la final de ida que se jugó en Matute: ganó 3-1. Alianza Lima dependerá de sí mismo y deberá mantener la ventaja. Un nuevo triunfo le permitirá dar la vuelta olímpica en el estadio Monumental.

Un empate por cualquier resultado, le dará el título nacional. Incluso, una derrota por 1-0 lo beneficia por los goles a su favor que sacó en el primer clásico.

Mientras que Universitario de Deportes está obligado en ganarle por dos anotaciones a las ‘blanquiazules’ para poder igualar la llave y forzar a penales. Cabe destacar que según las bases, si hay una igualdad en el marcador global, se definirá al campeón bajo los doce pasos. No habrá tiempo extra, no se contabiliza goles de visita, y tampoco se considerará un tercer encuentro.

Si las ‘pumas’ marcan tres ‘diana’ por encima de Alianza, podrá levantar la copa de la competición.