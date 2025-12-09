Perú Deportes

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

El campeón de la competición se definirá en el estadio Monumental. Las ‘blanquiazules’ tienen la ventaja del triunfo por 3-1 en el clásico de ida frente la ‘U’ en Matute. Entérate de los detalles del crucial duelo

Guardar
Alianza Lima vs Universitario: día,
Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Sale el campeón. Alianza Lima tiene medio trofeo en sus manos tras la increíble victoria que sacó frente Universitario de Deportes por 3-1 en el choque de ida por la final de la Liga Femenina 2025 en Matute, el pasado domingo 7 de diciembre. Ese resultado pone a las ‘blanquiazules’ en una posición favorable para el título nacional.

El primer gol llegó mediante un potente disparo de Silvani Silva Oliveira desde fuera del área. La diferencia creció poco después, cuando Sandy Dorador aprovechó una jugada en el área para anotar el segundo y dedicó la celebración a Hernán Barcos. Durante la segunda mitad, Grace Cagnina marcó el tercero para Alianza, consolidando la ventaja.

La reacción de la ‘U’ se produjo mediante un penal ejecutado por Catalina Usme, acortando la distancia. El clásico no estuvo exento de tensión. En una acción polémica, tanto Sandy Dorador como Fabiola Herrera recibieron la tarjeta roja tras un altercado; a pesar de reclamar la decisión, ambas tuvieron que abandonar el campo, dejando a sus equipos con una baja clave para el cotejo de vuelta.

El desenlace deja a Alianza mejor perfilado para disputar el partido definitivo, aunque pierde a una pieza importante. Universitario afronta el desafío de revertir la serie si aspira al campeonato en su propio estadio.

La defensora aliancista sentenció el partido de ida en Matute. (Video: Movistar Deportes)

Alianza Lima vs Universitario: día y hora de la segunda final de la Liga Femenina 2025

El clásico que definirá al campeón de la Liga Femenina 2025 se jugará este sábado 13 de diciembre en el estadio Monumental, por la final vuelta. El horario establecido es a las 15:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia, mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) el pitazo inicial será a las 16:00 horas.

Para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el partido se iniciará a las 17:00 horas, y en México está programado para las 14:00 horas.

Alianza Lima vs Universitario: día,
Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la primera final de la Liga Femenina 2025. (Créditos: Liga Femenina)

Dónde ver Alianza Lima vs Universitario de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

El encuentro contará con señal abierta a través de América Televisión en los canales 4 y 704 HD, además de estar disponible sin costo por la plataforma América TVGO. Para quienes posean suscripción, el partido también podrá seguirse en Movistar Deportes(canales 3 y 703 HD) y mediante Movistar Play.

Paralelamente, Infobae Perú hará la cobertura digital estará potenciada con actualizaciones en tiempo real, análisis detallados y declaraciones recogidas directamente desde el estadio Monumental, ofreciendo así un seguimiento minucioso de cada jugada.

Alianza Lima celebra sus dos
Alianza Lima celebra sus dos tantos en el primer tiempo del partido ante Universitario

¿Qué necesita Alianza Lima y Universitario para salir campeón?

Las ‘blanquiazules’ tienen la primera opción de coronarse campeonas de la Liga Femenina 2025 gracias a la importante ventaja que sacó en la final de ida que se jugó en Matute: ganó 3-1. Alianza Lima dependerá de sí mismo y deberá mantener la ventaja. Un nuevo triunfo le permitirá dar la vuelta olímpica en el estadio Monumental.

Un empate por cualquier resultado, le dará el título nacional. Incluso, una derrota por 1-0 lo beneficia por los goles a su favor que sacó en el primer clásico.

¿Qué necesita Alianza Lima y
¿Qué necesita Alianza Lima y Universitario para salir campeón? (Liga Femenina)

Mientras que Universitario de Deportes está obligado en ganarle por dos anotaciones a las ‘blanquiazules’ para poder igualar la llave y forzar a penales. Cabe destacar que según las bases, si hay una igualdad en el marcador global, se definirá al campeón bajo los doce pasos. No habrá tiempo extra, no se contabiliza goles de visita, y tampoco se considerará un tercer encuentro.

Si las ‘pumas’ marcan tres ‘diana’ por encima de Alianza, podrá levantar la copa de la competición.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesLiga FemeninaLiga Femenina FPFperu-deportes

Últimas Noticias

Partidos de hoy, martes 9 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima debutará el Mundial de Clubes de Vóley, mientras que Barcelona jugará la fecha 6 de la Champions League. Revisa la agenda deportiva de este día

Partidos de hoy, martes 9

Ricardo Gareca señaló la condición para volver a dirigir en el 2026: “Eso puede hacer que te liquiden en tres meses”

En medio de los rumores de una posible llegada a Alianza Lima, el extécnico de la selección peruana se pronunció en una entrevista

Ricardo Gareca señaló la condición

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

Las dirigidas por Facundo Morando debutarán hoy martes 9 de diciembre ante Osasco São Cristóvão Saúde. Conoce todos los detalles de la participación ‘blanquiazul’ en el máximo certamen

Resultados del Mundial de Clubes

Alianza Lima vs Osasco: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes de vóley 2025

Las bicampeonas arrancarán su reto en la cita mundialista con su estreno frente al campeón de Brasil. Conoce todos los detalles del emocionante duelo

Alianza Lima vs Osasco: día,

Programación de la fecha 1 por el Mundial de Clubes de vóley 2025, con Alianza Lima: partidos, horarios y canal de TV

El equipo de Facundo Morando debutarán contra Osasco hoy, martes 9 de diciembre, en Sao Paulo. Conoce todos los detalles del arranque de la cita mundialista

Programación de la fecha 1
MALDITOS NERDS
Capcom afirma que tiene grandes

Capcom afirma que tiene grandes planes para el futuro de Monster Hunter a pesar de las críticas

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Los juegos más esperados de 2026 #2: Nioh 3

Let it Die confirma que recibirá una versión offline tras años de peticiones

Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

ENTRETENIMIENTO
Bonnie Blue, estrella de OnlyFans,

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, podría enfrentar hasta 15 años de prisión por violar ley anti-pornografía en Tailandia

Francis Ford Coppola, entre el duelo y el cine: “Siempre tuve a alguien con quien conectar emocionalmente, ahora no sé dónde estoy”

Billy Ray Cyrus gana demanda frente a mujer que afirmaba ser la madre biológica de Miley Cyrus

Ethan Hawke notó las batallas internas de Robin Williams durante ‘El club de los poetas muertos’: “Una persona profundamente sensible”

Britney Spears alarmó a sus seguidores con un video quitándose la parte superior del bikini

INFOBAE AMÉRICA

Nueve aviones militares rusos y

Nueve aviones militares rusos y chinos entraron en la zona de identificación de defensa surcoreana: Seúl desplegó cazas

El joropo obtiene reconocimiento mundial como símbolo cultural de Venezuela

El incendio fatal en un edificio de Yakarta dejó al menos 22 muertos

El gobierno de Japón evalúa los daños tras el sismo de 7,5 y advirtió sobre las posibles réplicas

Un grupo paramilitar sudanés tomó el control del principal yacimiento de petróleo tras la retirada militar