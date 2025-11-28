Alianza Lima ganó reclamo a Universitario: drástica sanción y cambio de escenario a la ‘U’ previo a la final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima ganó reclamo a Universitario previo a la final de la Liga Femenina 2025

Se viene la final de la Liga Femenina 2025, Alianza Lima se enfrentará a Universitario de Deportes una vez más para definir al campeón de la competición. Sin embargo, la ‘U’ recibió una dura noticia que hará que cambie todos sus planes a pocos días del clásico.

Las ‘leonas’ recibieron una drástica sanción por parte de Comisión Disciplinaria de la FPF tras el reclamo de las ‘blanquiazules’ por irregularidades que se dieron en la final de ida del Torneo Clausura en Campo Mar, el pasado 9 de noviembre.

El ente disciplinario decidió que la escuadra de Ate deberá cambiar de localía para la final de vuelta que se jugará el próximo domingo 14 de diciembre, es decir no podrá usar Campo Mar. Tendrá que definir un nuevo recinto para recibir a las ‘íntimas’, podría ser el estadio Monumental. Todo dependerá si estará libre para esa fecha.

“Declarar fundado el reclamo presentado por el Club Alianza Lima conforme a los considerandos detallados en la presente decisión. Disponer que el siguiente partido que el equipo femenino de Universitario de Deportes dispute como local no se realizará en el recinto denominado ‘Campo Mar U’“, se lee en la resolución.

Además, la Comisión de la Federación aplicó una cuantiosa multa tras los incidentes en sus instalaciones: “Multar a Universitario de Deportes con el pago de seis UIT conforme lo señalado. La Comisión Disciplinaria deja constancia que la multa se deberá abonar en soles, considerando el valor de la UIT vigente en la oportunidad del pago“.

Empate sin goles en Campo Mar y todo se decide en la vuelta. (Video: Movistar Deportes)

¿Qué reclamo hizo Alianza Lima contra Universitario?

Las críticas de Alianza Lima se centraron en las deficiencias organizativas del encuentro frente a Universitario de Deportes por la primera final del Torneo Clausura de la Liga Femenina FPF 2025. Mediante un comunicado, la institución de La Victoria manifestó su “absoluto rechazo” ante lo que calificó como irregularidades graves durante el compromiso celebrado en Campo Mar, el cual terminó igualado sin goles.

De acuerdo con los ‘blanquiazules’, el evento debía realizarse exclusivamente con la presencia de treinta acreditados por delegación. No obstante, los directivos de Alianza denunciaron la presencia de más de doscientos simpatizantes y barristas de la ‘U’, quienes accedieron al recinto sin controles ni protocolos de seguridad pertinentes. Esta situación, a juicio de los ‘íntimos’, exponía la integridad de los participantes y el correcto desarrollo del evento.

En su comunicado, los victorianos precisaron que procedió a reclamar formalmente ante las autoridades, demandando la suspensión momentánea del juego hasta que se normalizara el aforo pactado. Pese a dicho reclamo, el delegado encargado desestimó la solicitud y permitió que el partido continuara bajo las condiciones objetadas por el club visitante.

El comunicado de Alianza Lima tras el empate ante Universitario en Campo Mar. Crédito: Prensa AL

¿Cuándo es la final ida entre Alianza Lima vs Universitario?

El primer partido de la final se jugará el domingo 7 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva, correspondiente al encuentro de ida. El duelo comenzará a las 15:00 en el horario de Perú, Colombia y Ecuador; a las 16:00 en Venezuela, Bolivia y Miami; y una hora más tarde, a las 17:00, en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

Los aficionados podrán seguir el compromiso sin costo a través de América Televisión -en las señales 4 y 704 HD- y por la plataforma web América TVGO. Además, se ofrecerá transmisión por Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD) y vía Movistar Play para quienes cuenten con suscripción. La cobertura digital estará reforzada por reportes minuto a minuto, análisis en directo y reacciones desde Matute, brindando información constante sobre cada jugada y acontecimiento relevante del partido.

Alianza Lima vs Universitario: día y hora confirmado de la final por la Liga Femenina 2025

