Ricardo Lagos se marcha de Alianza Lima: la emotiva publicación con la que anunciaron su adiós en La Victoria

Ricardo Lagos queda afuera de Alianza Lima tras un bicampeonato obtenido. - Crédito: Difusión

Ricardo Lagos ha quedado afuera de Alianza Lima. El club de La Victoria ha decidido dar por terminada la historia con el lateral izquierdo peruano, quien ha venido de más a menos en los últimos años. La determinación ha pasado después de un balance general realizado por la Gerencia Deportiva.

Una vez confirmada la marcha del entrañable ‘Richy’, la institución ‘blanquiazul’ elevó a sus canales sociales oficiales (Facebook, Instagram y X) un video emotivo en el que se aprecian las mejores acciones / goles del futbolista al tiempo que se escuchan palabras suyas destacando su paso por Matute.

Ricardo Lagos militó un lustro en Alianza Lima con dos títulos en su haber. - Crédito: Difusión

“¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐲! Bicampeón con nuestra camiseta, hoy cerramos un ciclo deseándote lo mejor. 𝐺𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠“, fue el mensaje que acompañó a la reproducción audiovisual, en cuyos comentarios se apreció mucho respeto y admiración por Lagos, de quien existe un alto concepto por su profesionalismo aún siendo un relevo.

Ricardo Lagos llegó a Alianza Lima a inicios del 2021 después de la aprobación del entrenador Carlos Bustos. En su primera temporada se fijó como insustituible en el bloque ‘íntimo’, marcando un gol inolvidable a Universitario de Deportes, en el estadio Nacional. Con su contribución, además, se saldó el campeonato nacional de aquel año.

El popular 'Richy' deja La Victoria como bicampeón en los periodos 2021-22. | VIDEO: Alianza Lima

Al año siguiente continuó fijándose como titular. Ni siquiera la variante técnica con la entrada de Guillermo Salas cambió esa planificación. Consumado el bicampeonato, su protagonismo fue único en el bloque defensivo, aunque con el paso de los años fue perdiendo espacio, sobre todo por su perfil en los sistemas de Alejandro Restrepo y Mariano Soso.

Hubo una luz de esperanza iniciando el 2025 con Néstor Gorosito. Fue el primer futbolista en anotar el gol de Alianza Lima en la pretemporada, pero tan solo quedó para la estadística. Porque no había forma alguna que ocupase el sitio asignado para Miguel Trauco. De esa manera, ‘Richy’ se separa de un club que le dio y al que le dio mucho también.

Ricardo Lagos anotó el primer gol de los íntimos en el 2025. - Crédito: Alianza Lima

Remodelación

Alianza Lima ha iniciado el proceso de reestructuración del plantel con decisiones administrativas significativas. La primera acción concreta fue la terminación del vínculo con Néstor Gorosito, quien ejercía como director técnico. La medida fue formalizada mediante un cese de funciones por parte de la directiva del club.

Simultáneamente, los dirigentes optaron por la salida definitiva de Hernán Barcos, decisión considerada controversial debido a su desempeño como vicegoleador de la temporada, sumando 15 goles, y por su estatus como el último ídolo moderno del club ubicado en La Victoria.

El delantero puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

A esta desvinculación le siguieron, con comunicados oficiales, la del lateral argentino Guillermo Enrique y el mediocampista uruguayo Pablo Ceppelini, ambos señalados por rendimiento irregular y escasa incidencia en el desarrollo de los partidos.

En materia de incorporaciones, desde las oficinas de Alianza Lima se tiene un acuerdo de palabra con D’ Alessandro Montenegro y Cristian Carbajal. Por otro lado, existen negociaciones oficiales en curso con el arquero Alejandro Duarte.

Alianza Lima oficializó las salidas de Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique.

Las gestiones de la directiva apuntan también a la designación de Pablo Guede como nuevo entrenador, quien estaría acompañado por Federico Girotti, previsto para ocupar el puesto que deja vacante Hernán Barcos en la delantera.

La pretemporada de los ‘blanquiazules’ deberá empezar en las próximas semanas, dado que tendrá participación inmediata en el 2026 al integrar la Fase 1 de la Copa Libertadores, donde podrá medirse a Deportivo Táchira (VEN), Juventud Las Piedras (URU) o Sportivo 2 de mayo (PAR).