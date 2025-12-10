Perú Deportes

Ricardo Lagos se marcha de Alianza Lima: la emotiva publicación con la que anunciaron su adiós en La Victoria

El entrañable ‘Richy’ deja Matute después de varios años. Pasó de titular a residual con el avance de los años. Integró el bicampeonato de los periodos 2021-22 como inamovible

Guardar
Ricardo Lagos queda afuera de
Ricardo Lagos queda afuera de Alianza Lima tras un bicampeonato obtenido. - Crédito: Difusión

Ricardo Lagos ha quedado afuera de Alianza Lima. El club de La Victoria ha decidido dar por terminada la historia con el lateral izquierdo peruano, quien ha venido de más a menos en los últimos años. La determinación ha pasado después de un balance general realizado por la Gerencia Deportiva.

Una vez confirmada la marcha del entrañable ‘Richy’, la institución ‘blanquiazul’ elevó a sus canales sociales oficiales (Facebook, Instagram y X) un video emotivo en el que se aprecian las mejores acciones / goles del futbolista al tiempo que se escuchan palabras suyas destacando su paso por Matute.

Ricardo Lagos militó un lustro
Ricardo Lagos militó un lustro en Alianza Lima con dos títulos en su haber. - Crédito: Difusión
“¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐲! Bicampeón con nuestra camiseta, hoy cerramos un ciclo deseándote lo mejor. 𝐺𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠“, fue el mensaje que acompañó a la reproducción audiovisual, en cuyos comentarios se apreció mucho respeto y admiración por Lagos, de quien existe un alto concepto por su profesionalismo aún siendo un relevo.

Ricardo Lagos llegó a Alianza Lima a inicios del 2021 después de la aprobación del entrenador Carlos Bustos. En su primera temporada se fijó como insustituible en el bloque ‘íntimo’, marcando un gol inolvidable a Universitario de Deportes, en el estadio Nacional. Con su contribución, además, se saldó el campeonato nacional de aquel año.

El popular 'Richy' deja La Victoria como bicampeón en los periodos 2021-22. | VIDEO: Alianza Lima

Al año siguiente continuó fijándose como titular. Ni siquiera la variante técnica con la entrada de Guillermo Salas cambió esa planificación. Consumado el bicampeonato, su protagonismo fue único en el bloque defensivo, aunque con el paso de los años fue perdiendo espacio, sobre todo por su perfil en los sistemas de Alejandro Restrepo y Mariano Soso.

Hubo una luz de esperanza iniciando el 2025 con Néstor Gorosito. Fue el primer futbolista en anotar el gol de Alianza Lima en la pretemporada, pero tan solo quedó para la estadística. Porque no había forma alguna que ocupase el sitio asignado para Miguel Trauco. De esa manera, ‘Richy’ se separa de un club que le dio y al que le dio mucho también.
Ricardo Lagos anotó el primer
Ricardo Lagos anotó el primer gol de los íntimos en el 2025. - Crédito: Alianza Lima

Remodelación

Alianza Lima ha iniciado el proceso de reestructuración del plantel con decisiones administrativas significativas. La primera acción concreta fue la terminación del vínculo con Néstor Gorosito, quien ejercía como director técnico. La medida fue formalizada mediante un cese de funciones por parte de la directiva del club.

Simultáneamente, los dirigentes optaron por la salida definitiva de Hernán Barcos, decisión considerada controversial debido a su desempeño como vicegoleador de la temporada, sumando 15 goles, y por su estatus como el último ídolo moderno del club ubicado en La Victoria.

El delantero puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)
A esta desvinculación le siguieron, con comunicados oficiales, la del lateral argentino Guillermo Enrique y el mediocampista uruguayo Pablo Ceppelini, ambos señalados por rendimiento irregular y escasa incidencia en el desarrollo de los partidos.

En materia de incorporaciones, desde las oficinas de Alianza Lima se tiene un acuerdo de palabra con D’ Alessandro Montenegro y Cristian Carbajal. Por otro lado, existen negociaciones oficiales en curso con el arquero Alejandro Duarte.

Alianza Lima oficializó las salidas
Alianza Lima oficializó las salidas de Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique.

Las gestiones de la directiva apuntan también a la designación de Pablo Guede como nuevo entrenador, quien estaría acompañado por Federico Girotti, previsto para ocupar el puesto que deja vacante Hernán Barcos en la delantera.

La pretemporada de los ‘blanquiazules’ deberá empezar en las próximas semanas, dado que tendrá participación inmediata en el 2026 al integrar la Fase 1 de la Copa Libertadores, donde podrá medirse a Deportivo Táchira (VEN), Juventud Las Piedras (URU) o Sportivo 2 de mayo (PAR).

Temas Relacionados

Ricardo LagosAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid y Manchester City protagonizarán un gran duelo en el Bernabéu. Mientras que Alianza Lima disputará su segundo cotejo en el Mundial de Clubes de vóley

Partidos de hoy, miércoles 10

Formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025: ¿Cómo clasifica Alianza Lima a semifinales?

La escuadra ‘blanquiazul’ enfrenta potencias de Brasil, Italia y Asia en el Grupo A. Estos son los criterios y resultados que las pueden llevar a la siguiente ronda del certamen

Formato del Mundial de Clubes

Marcos López se lució con su primera asistencia en Champions League: espléndido servicio para gol al minuto contra Villarreal

El peruano fue pieza clave en la victoria agónica (3-2) suscitada en España. Nada más empezando el duelo, sacó un pase largo que devino en la anotación de Mohamed Elyounoussi

Marcos López se lució con

Alianza Lima mantiene vivo el sueño: los resultados que necesita para clasificar a semifinales del Mundial de Clubes 2025

El equipo ‘blanquiazul’ consiguió un triunfo histórico ante el campeón asiático y ahora maneja varios escenarios para asegurar su clasificación a la siguiente ronda

Alianza Lima mantiene vivo el

Martin Liberman y su firme opinión sobre Luis Advíncula y Carlos Zambrano: “Fueron intrascendentes, pero en el Boca de Bianchi hubieran destacado”

El periodista argentino realizó dura crítica al paso de los peruanos por el ‘xeneize’, aunque reconoció que el contexto no los favoreció. Además, analizó el futuro de la selección peruana y cuestionó el grave error cometido por Agustín Lozano

Martin Liberman y su firme
MALDITOS NERDS
EVO 2026 anuncia los doce

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

ENTRETENIMIENTO
Así fue el operativo que

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud

Médico implicado en la muerte de Matthew Perry reveló que ahora trabaja como conductor de Uber

Pluribus: mira un vistazo exclusivo del episodio 7

Taylor Swift hizo una aparición inesperada durante una proyección de su documental “End of an Era”

INFOBAE AMÉRICA

Hamas acepta “congelar” sus armas

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas

Sundance 2026, un festival marcado por la memoria de Robert Redford y el adiós a Park City

Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios