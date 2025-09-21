Marcos López asistió en empate del FC Copenhague tras fallar en primer gol del rival por la Superliga de Dinamarca 2025

Sirvió para el 3-1 parcial ante Silkeborg por la Liga de Dinamarca. (Video: X)

Por la novena jornada de la 3F Superliga de Dinamarca, el FC Copenhague, equipo donde milita el peruano Marcos López, recibió al Silkeborg. Los ‘leones’ necesitaban volver al triunfo para no perderle el paso a AGF y al Midtjylland. En la jornada pasada, habían caído ante el Brøndby IF.

El equipo de la capital danesa se puso abajo en el marcador a través de un tanto del atacante neozelandés Callum McCowatt. El ariete oceánico quedó mano a mano con el portero luego que Marcos López se barriera para impedir el avance del rival, pero terminó sirviendo el cuero para el 1-0 en contra.

Afortunadamente, a los nueve minutos, el sueco Jordan Larsson estableció la igualdad en el luminoso del Parken Stadium desde la vía del penal. Antes del cierre de la primera mitad, una diana de Viktor Claesson le dió vuelta al marcador.

Marcos López registró su segunda asistencia en la temporada. Crédito: Difusión

Apenas iniciado el complemento, los dirigidos por Jacob Neestrup extendieron la ventaja. Marcos López recibió de Larsson y envió un preciso centro para el testarazo del noruego Mohamed Elyounoussi. Con esta asistencia, el ex Sporting Cristal se eximió de la responsabilidad en la apertura del marcador.

Sin embargo, pese a estar dos goles arriba, Silkeborg terminó emparejando la cuenta gracias a dos goles más de Callum McCowatt. El neozelandés se despachó con un hat-trick que pinchó el globo de la celebración del FC Copenhague.

En nueve fechas disputadas, el cuadro de López se ubica en la tercera casilla del torneo doméstico. Suma 17 puntos y está detrás del Midtjylland (18 puntos) y el líder AGF (20 puntos). Por su parte, el Silkeborg quedó relegado en la décima posición con 10 unidades.

Presencia peruana en Champions

Marcos López es el único futbolista peruano en decir presente en la UEFA Champions League, el torneo continental de clubes más prestigiosa del planeta. Esta temporada, el FC Copenhague debutó en una nueva edición de la célebre ‘Orejona’ ante el Bayer Leverkusen de Alemania.

En el Parken Stadium, los ‘leones’ estuvieron muy cerca de estrenarse con victoria. Los dirigidos por Jacob Neestrup se adelantaron con tanto de Jordan Larsson a los nueve minutos. El tramo final del encuentro fue cinematográfico.

El español Alejandro Grimaldo marcó la igualdad a los 82 minutos. Solo cuatro minutos más tarde, Robert Vinícius volvió a poner adelante al cuadro de la capital danesa. Pero el equipo de la farmacéutica tenía otros planes: gol agónico en contra de Pantelis Hatzidiakos.

Fixture de FC Copenhague de Marcos López en la fase de liga de la Champions League 2025/2026.

El próximo encuentro por esta competición del FC Copenhague tendrá lugar en Azerbaiyán. En la Azersun Arena de Baku, el FK Qarabağ recibirá al equipo de Marcos López. El compromiso está pactado para el miércoles 1 de octubre a las 11:40 horas de Perú.

Mensaje a los jóvenes de la selección

El lateral izquierdo tomó la palabra tras la caída de Perú por 1-0 frente a Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. El futbolista del FC Copenhague enlistó consejos hacia los nuevos rostro en el seleccionado nacional.

El lateral izquierdo habló del duro final de la 'bicolor' en las Eliminatorias 2026. (Video: Movistar Deportes)

“De cara al futuro, creo que hay algunos jóvenes que están saliendo y por eso hay esperanza, hay que seguir trabajando. Como hablé con algunos, tienen que seguir siendo profesionales, trabajar, porque las Eliminatorias no son fáciles, físicamente los otros países están muy bien. Tenemos talento, pero hay que trabajarlo y pulirlo. Creo que si tenemos esa mentalidad de cara al futuro, vamos a conseguir grandes cosas”, expresó en zona mixta.

Además, comentó sobre el nuevo papel que cumplirá en el equipo. “Son varios años en la selección. Gracias a Dios vengo haciendo las cosas bien en mi club, desde lo personal”, sostuvo.

“Si bien es cierto que tengo varios partidos encima con la selección, hay que mirar hacia el futuro. Voy a ser uno de los referentes para lo que viene, para mí va a ser importante que los jóvenes sigan saliendo y trabajemos con la misma humildad, que tenemos que ser mejores profesionales en todo sentido para poder lograr grandes cosas y poder rendir”, precisó.