Christian Cueva reveló el verdadero motivo para fichar por Juan Pablo II y si es que seguirá en su faceta de cantante

'Aladino' contó las razones para llegar al cuadro de Chongoyape y si continuará en las tarimas. (Video: La Manada)

Una de las noticias que resonó con fuerza en los últimos días ha sido el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II. Y es que su salida de Emelec era cuestión de tiempo hasta que se confirmó su desembarco al cuadro de Chongoyape. En ese sentido, ‘Aladino’ reveló el verdadero motivo para llegar al conjunto ‘norteño’ y si es que seguirá en su faceta como cantante.

El volante peruano se hizo presente en el programa de YouTube, ‘La Manada’, donde valoró este nuevo paso en su carrera deportiva. “¿Juan Pablo II? Así es, como el papa, Juan Pablo II. ¿Como soy un santo me contrató? (Risas) Va conmigo. Gracias a Dios ya está y para mí es una oportunidad de la vida, de poder estar cerca también de mis hijos y del fútbol“, fueron sus primeras palabras.

Ahí fue cuando confesó la razón que le hizo firmar por el club cuyo dueño es el presidente de la FPF, Agustín Lozano. “Sin duda tengo una revancha porque quiero nuevamente regresar a la selección, que es mi objetivo que tengo para el año que viene y esperemos que se de”, comentó.

Eso sí, Cueva Bravo no quiso mencionar si Juan Pablo II será su último equipo y que aún tiene cuerda para más temporadas. “Todavía tengo para unos años más. ¿Hasta qué edad aproximadamente se juega al fútbol? ¿38? No lo sé. Normalmente creo que a un nivel alto, sí. Pero míralo a Paolo está con 40 y quiere jugar más, ¿45? Sí... Y eso que la ‘Foca’ es por el tema de la lesión porque si no seguía. Yo no sé hermano, tú sabes que... Lo que Dios quiera", precisó.

Christian Cueva anotó 2 goles y dio 2 asistencias en Emelec de Ecuador. - créditos: Sonia Pérez

¿Christian Cueva seguirá cantando?

Christian Cueva, reciente incorporación de Juan Pablo II, anunció que mantendrá su actividad musical a pesar de regresar al fútbol. El volante informó que en diciembre realizará el Tour Cervecero con presentaciones en Trujillo, Piura y Huamachuco, su ciudad natal. Asimismo, detalló que la decisión de lanzar una nueva canción fue tomada junto con su esposa y destacó el ambiente musical en su familia.

El menudo futbolista prepara un tema inédito, alejado del concepto cervecero de su primer sencillo. En esa línea, aseguró que la nueva canción no será un cover y estará orientada a transmitir un mensaje diferente. Además, el jugador afirmó que atraviesa un momento de calma y está enfocado tanto en su carrera profesional como en su pasión por la música.

El futbolista y la cantante unen fuerzas para lanzar un tema original y recorrer juntos escenarios de Trujillo, Piura y Huamachuco, mostrando una faceta artística que promete dar de qué hablar entre sus seguidores (YouTube)

Christian Cueva sobre comparaciones con otros jugadores

Por otro lado, Christian Cueva se ha pronunciado de manera sobre quién es el mejor en distintas posiciones o generaciones. Cuando le preguntan por la comparación con Jairo Concha o Sergio Peña, ‘Aladino’ responde con cercanía y camaradería, resaltando la calidad de ambos pero reafirmando, sin arrogancia, su preferencia personal: “Prime, Christian Cueva”. Respecto a Peña, Cueva reconoce la habilidad de ambos y vuelve a decantarse por sí mismo, pero destaca que “los dos son calidosos”, enfatizando el respeto hacia sus colegas.

Al referirse a Carlos Lobatón, explica que la comparación no procede de manera directa porque Lobatón jugaba en una posición diferente, más retrasada y con funciones de lanzador, mientras que su rol siempre fue otro en la cancha: “En mi posición nunca jugó, así que yo”. Sobre Martín Távara, señala la admiración por su juego, aunque insiste en que no comparten la misma posición y dijo: “Christian Cueva”.

La mención a Jefferson Farfán deja ver el reconocimiento absoluto a su excompañero: considera que en el puesto de ’10′, la preferencia es por él mismo, pero admite que la ‘Foquita’ es un jugador más completo. La consulta por ‘Chorri’ Palacios le resulta especialmente compleja, ya que expresa profundo respeto, lo admiraba desde pequeño y reconoce la influencia que tuvo para su generación. Cueva subrayó que no se deben realizar comparaciones, sino disfrutar de las diferencias y aportes de cada uno: “Son generaciones totalmente diferentes”.