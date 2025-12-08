Juan Pablo II oficializó el regreso de Christian Cueva a la Liga 1: “Traigo ritmo, chocolate y sabor”

El exseleccionado peruano fue presentado como el fichaje estrella del club de Chongoyape, tras su salida de Emelec. Cueva buscará retomar su mejor nivel en su regreso a la Liga 1. | Instagram / @juanpablochongoyape

Distintas versiones acercaron a Christian Cueva a la Liga 1 luego que su inexorable salida de Emelec se materializara. Los rumores se han disipado: el exjugador de la selección peruana ha sido confirmado como el nuevo fichaje de Juan Pablo II College. Este club cumplirá su segunda temporada en la máxima división del fútbol peruano y es propiedad de Agustín Lozano, quien también se desempeña como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

A través de un video grabado en las instalaciones del Complejo que lleva el nombre de la institución. Cueva Bravo arribó al predio al ritmo de la cumbia ‘Nos amamos y qué’, interpretado por su pareja, Pamela Franco, y él. “Traigo ritmo, chocolate y sabor”, concedió en el corto compartido por las redes oficiales de la entidad con sede en Chongoyape.

El nacido en Huamachuco, de 34 años, se autodenominó como ‘el 10 del pueblo’ y buscará retomar su mejor versión para destacar en el cuadro que rinde honor a Józef Wojtyła. “Chongoyape, ya llegó tu 10”, sostuvo el mundialista en Rusia 2018.

Juan Pablo II hizo oficial la contratación de Chrisitan Cueva para la temporada 2026. Crédito: Juan Pablo II

De esta manera, Cueva Bravo regresa al torneo nacional, donde se coronó en 2007 y 2008 con la camiseta de la Universidad San Martín. El talentoso volante tuvo un paso destacado en Cienciano antes de migrar a Guayaquil.

La última vez de Christian Cueva en la Liga 1

Christian Cueva marcó su regreso al fútbol peruano en la primera mitad del 2024, uniéndose a Cienciano del Cusco con el objetivo claro de recuperar la continuidad y el nivel que lo habían caracterizado. Su apuesta por el cuadro imperial resultó ser un éxito rotundo.

El papá se convirtió en el escenario ideal para que Cueva dejara atrás las dudas sobre su estado físico, preparándose para grandes desafíos. Durante su ciclo en el conjunto de la Ciudad Imperial, el jugador participó directamente en once influencias directas, registrando la notable suma de siete goles y cuatro asistencias en el torneo local.

El volante marcó el empate vía penal tras falta que él mismo generó. (Video: DSports)

Además de su producción en la Liga 1, el ’10′ fue fundamental en la Copa Sudamericana, donde su creatividad y experiencia en torneos internacionales permitieron al equipo competir y mantener viva la ilusión continental. Este alto rendimiento se tradujo en el histórico empate ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte, donde se despachó con una diana.

La exitosa etapa de Cueva en Cienciano no solo revitalizó su carrera, sino que lo convirtió nuevamente en una figura codiciada en el mercado. El haber recuperado su mejor versión en Cusco, demostrando ser un futbolista profesional, efectivo y en plena forma, sirvió como el principal aval para concretar su transferencia al extranjero.

El Inestable Paso de Christian Cueva por Emelec

Christian Cueva arribó a Emelec respaldado por el entrenador Jorge Célico, tras haber mostrado un buen nivel con Cienciano durante la primera mitad del año. En Guayaquil, el mediocampista peruano tuvo un inicio prometedor, estableciéndose rápidamente como una pieza fundamental en el esquema táctico.

Cueva demostrando su talento en un control de balón durante los entrenamientos con Emelec. - Crédito: Difusión

Sin embargo, su etapa en el club ecuatoriano se tornó complicada. Aunque inicialmente mantuvo su titularidad bajo la dirección técnica de Guillermo Duró, su rendimiento se vio mermado por una combinación de factores: problemas institucionales dentro del club y una serie de lesiones.

Estos inconvenientes redujeron significativamente su impacto en el campo de juego, lo que coincidió con su progresiva suplencia en la fase final de su ciclo. Este descenso en la actividad intensificó su deseo de abandonar el fútbol de Ecuador.

En total, la participación de Cueva en Emelec se limitó a 16 partidos, donde anotó dos goles y registró dos asistencias, sin lograr completar los 1.000 minutos de juego. A pesar de ser considerado clave al inicio, su salida quedó marcada por las lesiones, la inactividad en la recta final y una acusación de indisciplina.