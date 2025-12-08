Pedro García comparó la carrera de Christian Cueva con una serie de Netflix: “En Juan Pablo II va a elegir al DT y los refuerzos”

El periodista deportivo se refirió a la llegada de 'Aladino' al cuadro de Chongoyape. (Video: Doble Punta)

Christian Cueva ha sido noticia en las últimas semanas en medio de la búsqueda de su salida de Emelec de Ecuador, donde venía sufriendo problemas con los pagos y tampoco tuvo la continuidad deseada. Sin embargo, recientemente se conoció que Juan Pablo II lo anunció como flamante refuerzo de cara al 2026. En ese sentido, Pedro García comparó la carrera de ‘Aladino’ con una serie de Netflix y ironizó con su rol en su nuevo equipo.

“¡Qué loco! El caso Cueva es un caso Netflix. Su historia no es tanto de fútbol como de Netflix. Tú podrías guionizar los últimos años de Cueva en una serie perfectamente. No tengo que decir por qué ingredientes, tiene todos los ingredientes. De momento, lo que le falta es el fútbol”, dijo en primera instancia en ‘Doble Punta’, remarcando que el paso del mediocampista por el ‘bombillo’ fue inconsistente, aunque recordó el buen momento que tuvo en Cienciano, bajo la dirección de Carlos Desio.

En eso, el comunicador expuso dudas sobre la estructura deportiva del equipo y el papel que desempeñará el jugador. “Me pregunto, ¿quién es el técnico de Juan Pablo II para lo que viene? ¿No tiene? Llegando Cueva a Juan Pablo II, cuya gestión deportiva es de su amigo (Agustín) Lozano, es llegar a un equipo que le está dando plenos poderes a Cueva”, señaló.

Pedro Eloy consideró que la institución ha depositado en Cueva no solo la responsabilidad de liderar el plantel sino también la facultad de opinar o decidir sobre los refuerzos y el comando técnico: “Yo creo que los refuerzos los va a ver Cueva y el técnico lo va a ver Cueva. Yo creo que le han dado las llaves a Cueva. Firma acá. Así como cuando arriendas un lugar, tú firmas y te dan dos juegos de llave”.

Carlos Desio recuperó la mejor versión de Christian Cueva en Cienciano, su último club en Perú.

Pedro García ironizó con el rol de Christian Cueva en Juan Pablo II

Al profundizar en la naturaleza del fichaje, Pedro García sugirió que Christian Cueva, más allá de asegurar un papel titular, encontraría un entorno adaptado a sus intereses personales y profesionales. “Yo creo que a Cueva, firmando por Juan Pablo II, no solamente le están ofreciendo un equipo en el cual jugar, ser titular, sino que además le ofreces... La directiva tiene poder, el equipo no está en Lima, de manera que estarás en Perú, pero no en Lima. Después, toma las llaves; después, hablemos mañana para designar al técnico”, opinó.

El también comunicador de RPP planteó que la figura del futbolista sería la principal referencia en la determinación del entrenador. “Porque yo te puedo firmar que cuando las condiciones son esas, o sea, estrella que llega y gente que le abre la puerta diciéndole, ‘bienvenido, eres el número uno’, ahí hay una coordinación para el técnico. Casi que te voy a decir que Cueva va a elegir al técnico, y ojalá que sea bueno para que pueda haber algo más de Cueva y su epílogo como futbolista”.

García especuló sobre el desenlace de la trayectoria de Cueva y se mostró escéptico con el impacto futbolístico de la operación. “Esto podría ser justamente el epílogo de Cueva como futbolista. Ojalá no le pase lo que a Guerrero en Vallejo, que va, se pone el shorcito, el polito y un día determinado dice, ‘no quiero jugar’. Ojalá que juegue y que juegue bien”.

El exseleccionado peruano fue presentado como el fichaje estrella del club de Chongoyape, tras su salida de Emelec. Cueva buscará retomar su mejor nivel en su regreso a la Liga 1. | Instagram / @juanpablochongoyape

Críticas a Christian Cueva desde Ecuador

El paso discreto de Christian Cueva por Emelec también generó comentarios críticos desde la prensa ecuatoriana. El periodista Santiago Bucaram no dudó al calificar de equivocada la apuesta por el mediocampista peruano: “Era un error traerlo, era un error pagar y era un error tenerlo en el equipo. Y se demostró con el paso del tiempo futbolísticamente y después cuando le tocó irse, cuando no quería jugar, porque al final se notó”.

Bucaram resaltó que la expectativa respecto al rendimiento físico del menudo volante distó de la realidad observada en Ecuador. “Todos decíamos obviamente si Cueva está bien físicamente vuela, pero ya lo trajiste gordo, se fue más gordo. Mentían que se levantaba a las cinco de la mañana, que se iba a las diez de la noche, que se hacía 500 abdominales todo el tiempo. Basta de comerse esos cuentos fáciles que todos sabemos que no son”, concluyó.

El lapidario comentario de un periodista ecuatoriano por el paso insulso del '10' en Emelec. | VIDEO: Zapping Sports