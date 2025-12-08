Perú Deportes

Pedro García comparó la carrera de Christian Cueva con una serie de Netflix: “En Juan Pablo II va a elegir al DT y los refuerzos”

El periodista deportivo se pronunció por la llegada del volante peruano de Emelec al conjunto de Chongoyape, lanzando irónicos comentarios sobre su posible rol

Guardar
El periodista deportivo se refirió a la llegada de 'Aladino' al cuadro de Chongoyape. (Video: Doble Punta)

Christian Cueva ha sido noticia en las últimas semanas en medio de la búsqueda de su salida de Emelec de Ecuador, donde venía sufriendo problemas con los pagos y tampoco tuvo la continuidad deseada. Sin embargo, recientemente se conoció que Juan Pablo II lo anunció como flamante refuerzo de cara al 2026. En ese sentido, Pedro García comparó la carrera de ‘Aladino’ con una serie de Netflix y ironizó con su rol en su nuevo equipo.

“¡Qué loco! El caso Cueva es un caso Netflix. Su historia no es tanto de fútbol como de Netflix. Tú podrías guionizar los últimos años de Cueva en una serie perfectamente. No tengo que decir por qué ingredientes, tiene todos los ingredientes. De momento, lo que le falta es el fútbol”, dijo en primera instancia en ‘Doble Punta’, remarcando que el paso del mediocampista por el ‘bombillo’ fue inconsistente, aunque recordó el buen momento que tuvo en Cienciano, bajo la dirección de Carlos Desio.

En eso, el comunicador expuso dudas sobre la estructura deportiva del equipo y el papel que desempeñará el jugador. “Me pregunto, ¿quién es el técnico de Juan Pablo II para lo que viene? ¿No tiene? Llegando Cueva a Juan Pablo II, cuya gestión deportiva es de su amigo (Agustín) Lozano, es llegar a un equipo que le está dando plenos poderes a Cueva”, señaló.

Pedro Eloy consideró que la institución ha depositado en Cueva no solo la responsabilidad de liderar el plantel sino también la facultad de opinar o decidir sobre los refuerzos y el comando técnico: “Yo creo que los refuerzos los va a ver Cueva y el técnico lo va a ver Cueva. Yo creo que le han dado las llaves a Cueva. Firma acá. Así como cuando arriendas un lugar, tú firmas y te dan dos juegos de llave”.

Carlos Desio recuperó la mejor
Carlos Desio recuperó la mejor versión de Christian Cueva en Cienciano, su último club en Perú.

Pedro García ironizó con el rol de Christian Cueva en Juan Pablo II

Al profundizar en la naturaleza del fichaje, Pedro García sugirió que Christian Cueva, más allá de asegurar un papel titular, encontraría un entorno adaptado a sus intereses personales y profesionales. “Yo creo que a Cueva, firmando por Juan Pablo II, no solamente le están ofreciendo un equipo en el cual jugar, ser titular, sino que además le ofreces... La directiva tiene poder, el equipo no está en Lima, de manera que estarás en Perú, pero no en Lima. Después, toma las llaves; después, hablemos mañana para designar al técnico”, opinó.

El también comunicador de RPP planteó que la figura del futbolista sería la principal referencia en la determinación del entrenador. “Porque yo te puedo firmar que cuando las condiciones son esas, o sea, estrella que llega y gente que le abre la puerta diciéndole, ‘bienvenido, eres el número uno’, ahí hay una coordinación para el técnico. Casi que te voy a decir que Cueva va a elegir al técnico, y ojalá que sea bueno para que pueda haber algo más de Cueva y su epílogo como futbolista”.

García especuló sobre el desenlace de la trayectoria de Cueva y se mostró escéptico con el impacto futbolístico de la operación. “Esto podría ser justamente el epílogo de Cueva como futbolista. Ojalá no le pase lo que a Guerrero en Vallejo, que va, se pone el shorcito, el polito y un día determinado dice, ‘no quiero jugar’. Ojalá que juegue y que juegue bien”.

El exseleccionado peruano fue presentado como el fichaje estrella del club de Chongoyape, tras su salida de Emelec. Cueva buscará retomar su mejor nivel en su regreso a la Liga 1. | Instagram / @juanpablochongoyape

Críticas a Christian Cueva desde Ecuador

El paso discreto de Christian Cueva por Emelec también generó comentarios críticos desde la prensa ecuatoriana. El periodista Santiago Bucaram no dudó al calificar de equivocada la apuesta por el mediocampista peruano: “Era un error traerlo, era un error pagar y era un error tenerlo en el equipo. Y se demostró con el paso del tiempo futbolísticamente y después cuando le tocó irse, cuando no quería jugar, porque al final se notó”.

Bucaram resaltó que la expectativa respecto al rendimiento físico del menudo volante distó de la realidad observada en Ecuador. “Todos decíamos obviamente si Cueva está bien físicamente vuela, pero ya lo trajiste gordo, se fue más gordo. Mentían que se levantaba a las cinco de la mañana, que se iba a las diez de la noche, que se hacía 500 abdominales todo el tiempo. Basta de comerse esos cuentos fáciles que todos sabemos que no son”, concluyó.

El lapidario comentario de un periodista ecuatoriano por el paso insulso del '10' en Emelec. | VIDEO: Zapping Sports

Temas Relacionados

Pedro GarcíaChristian CuevaJuan Pablo IILiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Alianza Lima busca el fichaje de ‘9′ con pasado en River Plate que le anotó en Copa Libertadores y enfrentó a Carlos Zambrano

El periodista Horacio Zimmermann contó que el club ‘blanquiazul’ quiere dar el golpe sobre la mesa con la contratación del delantero formado en el ‘millonario’ y que ya chocó con los ‘íntimos’

Alianza Lima busca el fichaje

“La mayoría de jugadores de Alianza Lima no quiere a Hernán Barcos”, el inesperado motivo de la salida del ‘Pirata’ del equipo ‘íntimo’

El periodista Michael Succar dio detalles de la relación del delantero argentino con el resto del plantel, que influiría en su partida del conjunto ‘blanquiazul’

“La mayoría de jugadores de

Reimond Manco hizo crudo análisis sobre Sergio Peña en Alianza Lima y le dejó sentido consejo: “Es mejor hablar menos y jugar más”

El ‘Rei’ se refirió al rendimiento del volante peruano en el cuadro ‘blanquiazul’ tras la caída del equipo ante Sporting Cristal en los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025

Reimond Manco hizo crudo análisis

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?

El equipo ‘celeste’ chocará con los ‘dorados’ después de superar a Alianza Lima por penales en las semifinales. Este partido definirá al clasificado como ‘Perú 2′

Sporting Cristal vs Cusco FC:

Perú logró la medalla de plata en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025 tras caer ante Venezuela en dura final

La selección peruana Sub 19 no consiguió la victoria en el partido definitorio pese al derroche en el campo y ocupó el segundo lugar del certamen

Perú logró la medalla de
MALDITOS NERDS
Capcom afirma que tiene grandes

Capcom afirma que tiene grandes planes para el futuro de Monster Hunter a pesar de las críticas

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Los juegos más esperados de 2026 #2: Nioh 3

Let it Die confirma que recibirá una versión offline tras años de peticiones

Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

ENTRETENIMIENTO
Britney Spears alarmó a sus

Britney Spears alarmó a sus seguidores con un video quitándose la parte superior del bikini

Miss Jamaica resultó con una fractura y hemorragia intracraneal tras grave caída en Miss Universo

Sylvester Stallone genera preocupación tras ser visto usando un bastón en su reciente aparición pública

Kate Winslet lanza un contundente mensaje contra los fármacos para adelgazar: “El desprecio por la propia salud es aterrador”

Globos de Oro 2026: lista completa de nominados a la premiación

INFOBAE AMÉRICA

Trump y Netanyahu se reunirán

Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca para coordinar la segunda fase del acuerdo sobre Gaza

Con celebraciones en todo el territorio, Siria conmemoró el primer aniversario del fin del régimen de Bashar Al Assad

Hongos, miel y sangre: los insólitos materiales que podrían revolucionar la electrónica biodegradable

Ecuador se convierte en la “superautopista” global de la cocaína: por su territorio cruza el 70% del tráfico mundial

Nuevos bombardeos rusos dejan a Ucrania sin electricidad: el país enfrenta apagones récord de hasta 16 horas