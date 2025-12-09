Perú Deportes

Ricardo Gareca señaló la condición para volver a dirigir en el 2026: “Eso puede hacer que te liquiden en tres meses”

En medio de los rumores de una posible llegada a Alianza Lima, el extécnico de la selección peruana se pronunció en una entrevista

El último trabajo del 'Tigre' fue en la selección de Chile. (Hazme el aguante)

Ricardo Gareca es un nombre que siempre suena en el Perú. Y es que lo hecho por el entrenador argentino al mando de la selección nacional -con una clasificación a un Mundial después de 36 años y un subcampeonato en la Copa América- es imborrable. Ahora, el ‘Tigre’ viene siendo vinculado con Alianza Lima a partir de la partida de Néstor Gorosito.

En ese sentido, el técnico de 67 años se refirió a la posibilidad de volver a dirigir en el 2026, teniendo en cuenta que en su último trabajo con Chile no la pasó nada bien, quedando fuera de la Copa del Mundo. De acuerdo a sus declaraciones, no tiene preferencias sobre encabezar a nueva selección o volver a equipo, pero sí cuenta una condición para retornar a la actividad.

“No sé quién me puede llegar a hablar. En la medida que veamos algo que nos guste, si es un equipo, me pongo a trabajar en un equipo también. Nos ponemos a trabajar en un equipo. En eso no me cambia, nunca me cambió eso”, fue su contundente respuesta durante el último episodio del programa deportivo de Youtube llamado ‘Hazme el aguante’.

Ricardo Gareca vivió un clima difícil como seleccionador de Chile. - Crédito: ANFP

Esto dio paso a que el ‘Flaco’ Gareca recuerde cómo se convirtió en seleccionador después de estar varias temporadas liderando a clubes. “En Perú arrancamos cuando dijimos: ‘Vamos’. Juan Carlos (Oblitas) nos conocía de habernos enfrentado con la ‘U’ y a Juan Carlos le gustaba eso, él fue quien le propuso a Edwin (Oviedo). Arreglé el contrato con Perú y ahí arrancamos. Después nos gustó todo lo que tiene que ver con ese proceso de selección. Nos permitía también, en algún momento, pasar un fin de semana con la familia, estar en contacto”.

El estratega ‘gaucho’ hizo una comparación sobre dirigir a una escuadra nacional y a un equipo. “(Una selección) es estresante, pero permite mayor continuidad que los clubes. Los clubes, por ahí, el calendario de la selección es de 10 a 14 partidos en el año. Más de eso no juega una selección”.

Finalmente, Gareca señaló el factor que -tal vez- le genera un poco de temor al decidir fichar por un club. “De esos 10 a 14 partidos, a veces te los juegan en dos o tres meses, si te agarra Copa, eso puede hacer que en tres meses te liquiden, porque si no tuviste resultados, a un técnico en tres meses lo liquida. El trabajo en la selección te da más continuidad, más espacio. Pero estamos dispuestos a escuchar cualquier tipo de propuesta”.

Ricardo Gareca dio contundente respuesta sobre volver a dirigir en el 2026 en medio de rumores de su llegada a Alianza Lima.

Lo último que se sabe del posible fichaje de Gareca a Alianza Lima

Se habla mucho de Ricardo Gareca llegue a Alianza Lima para tomar el lugar de Néstor Gorosito, quien fue destituido luego de perder la semifinal con Sporting Cristal y volver a ser Perú 4 en la próxima edición de la Copa Libertadores. Pero, lo cierto es que todavía no hay nada concreto entre el entrenador y el club.

Según el periodista deportivo Michael Succar, el entorno del ‘Tigre’ le dio a conocer que hasta el momento los ‘blanquiazules’ no se han contactado con el entrenador argentino para que se ponga el buzo para el 2026. Esto no quiere decir que en los siguientes días comiencen a entablar conversaciones y lleguen a buen puerto.

Información por la posibilidad de que el 'Tigre' sea el nuevo técnico del cuadro 'blanquiazul' en 2026. (Video: Mano a Mano)

El candidato directo para el ser el nuevo DT de Alianza es el compatriota de Gareca, Pablo Guede, quien cuenta con un destacado palmarés en el extranjero: cuatro títulos con Colo Colo y una Supercopa de Argentina con San Lorenzo. Los directivos Franco Navarro y su hijo deberán definir al sucesor de Gorosito pensando en la planificación de la pretemporada.

