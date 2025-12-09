Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs Osasco: duelo por debut de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El equipo dirigido por Facundo Morando inicia su participación en el campeonato internacional que tendrá lugar en Brasil. Revisa todos los detalles de su primer partido

Alianza Lima arranca su participación
Alianza Lima arranca su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: LPV

Alianza Lima está listo para vivir uno de los momentos más importantes de su historia deportiva: su debut en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025, certamen que reúne a los equipos más poderosos del planeta y que este año se desarrollará en São Paulo, Brasil. Tras una campaña impecable en la liga peruana y una destacada participación en el último Sudamericano, el cuadro ‘íntimo’ llega con ilusión y ambición a su primera participación mundialista.

El debut, sin embargo, no será sencillo. El elenco peruano tendrá enfrente al anfitrión y uno de los clubes más potentes de Brasil: Osasco São Cristóvão Saúde — un cuadro con historia, tradición y jugadoras de jerarquía. Esto, lejos de intimidar, representa una oportunidad de oro para que las dirigidas por Facundo Morando se midan ante la élite y ganen experiencia internacional desde el primer partido.

Para llegar en la mejor forma al torneo, Alianza Lima ha ajustado detalles tácticos en las últimas semanas, reforzado la recepción, optimizado bloqueos y trabajado la intensidad física: conscientes de que enfrentarán rivales con presupuestos, talento y ritmo internacional.

El equipo 'blanquiazul' ya inició su travesía rumbo al Mundial de Clubes 2025. (Video: Alianza Lima Vóley)

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Clubes 2025?

El debut de Alianza Lima ante Osasco, por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, se jugará el martes 9 de diciembre. En cuanto al horario, el encuentro arrancará a las 18:30 horas en Perú. Esto significa que, para quienes se encuentren en São Paulo —ciudad sede del torneo— el partido comenzará a las 20:30 horas, debido a la diferencia horaria entre ambos países. En otras naciones, el horario queda de la siguiente manera:

  • En Argentina y Chile, el duelo se disputará a las 8:30 p. m.
  • En Colombia y Ecuador, coincidirá con el horario peruano: 6:30 p. m.
  • En México, empezará a las 5:30 p. m.
  • En España, debido al huso horario europeo, el encuentro se verá a las 12:30 a. m. del día siguiente.

El partido se jugará en el Mercado Livre Arena Pacaembu, un recinto moderno y emblemático de São Paulo. La transmisión estará a cargo de Latina Televisión, tanto en señal abierta como mediante su plataforma digital y aplicación, permitiendo que la afición peruana pueda seguir el encuentro sin dificultades.

El debut de Alianza Lima
El debut de Alianza Lima será contra el anfitrión del Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL Vóley

Un debut exigente en un grupo complicado

El choque contra Osasco marcará el inicio del camino de Alianza Lima en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. El conjunto blanquiazul integra el Grupo A, donde enfrentará a rivales de altísimo nivel: el propio Osasco —vigente campeón de Brasil y monarca mundial en 2012—, el actual campeón de Asia, Zhetysu VC de Kazajistán, y el subcampeón europeo, Savino Del Bene Scandicci de Italia.

Este formato obliga a competir con máxima concentración desde el primer encuentro. Cada partido tiene un peso decisivo, sin margen para errores. En ese escenario, debutar contra un anfitrión tan fuerte como Osasco no es lo más cómodo, pero sí ofrece una oportunidad valiosa: medir el nivel real del equipo, evaluar su adaptación al ritmo internacional y ajustar detalles de cara a los siguientes choques.

Más allá de los resultados deportivos, la participación de Alianza Lima en este Mundial representa una vitrina de enorme importancia. En un país donde el vóley busca consolidar nuevamente su protagonismo, competir en un torneo de élite contribuye a la profesionalización de la disciplina, al fortalecimiento de procesos formativos y a la visibilidad de nuevas generaciones de jugadoras. Esta edición del Mundial de Clubes podría convertirse en un impulso decisivo para el desarrollo del vóley femenino peruano.

