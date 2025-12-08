Los Chankas continúan cerrando contrataciones para Liga 1 2026: Abdiel Ayarza se une al proyecto en Andahuaylas

Abdiel Ayarza retorna a la Liga 1 después de más de un año de alejamiento. - Crédito: Los Chankas

Los Chankas ha hecho oficial la contratación de Abdiel Ayarza, un viejo conocido en Perú, por toda la temporada 2026. El club de Andahuaylas ha apostado por el fichaje de un mediocentro de amplia experiencia, que, además cuenta con una importante internacionalidad con Panamá, clasificada actualmente a la próxima Copa del Mundo.

Abdiel Ayarza, de 33 años, llega a los ‘guerreros’, de acuerdo con la visión de la institución, para "dejarlo todo por la Nación Chanka" al ser un “jugador con jerarquía, fuerza y visión, que dejará el alma en cada jugada para defender nuestros colores”.

Abdiel Ayarza vistiendo la camiseta de Panamá. - Crédito: EFE

El centrocampista panameño tiene en mente aprovechar la nueva oportunidad que se cruza en su camino. Quiere establecerse como un líder inamovible en Los Chankas toda vez que gane una continuidad que le abra la chance de retornar a la selección panameña a pocos meses del arranque del Mundial Estados Unidos - México - Canadá 2026.

Un aspecto positivo para Ayarza es que conoce a plenitud la Liga 1 a partir de su paso más que positivo en Cienciano, entidad a la que defendió con éxito en dos pasajes distintos, y Cusco FC. Un valor añadido de esos pasajes fue su característica goleadora, lo que le valió ser elogiado en distintas ocasiones.

Cienciano enfrentó a Los Chankas en partido amistoso por la ‘Noche del Papá 2024′

Antes de arribar a Los Chankas, el espigado futbolista vivió una etapa con contrastes en The Strongest. Fue un puntual descollante e insustituible en la primera línea de volantes en el ciclo 2024, pero no pudo cerrar su participación por una seria dolencia a la rodilla acontecida durante su presencia en la Liga de Naciones de CONCACAF.

Se trató de lesión en el menisco externo y sinovitis reactiva que requirió una cirugía de urgencia en Panamá. Aunque el tiempo de recuperación estimado era de tres meses, se mantuvo en el dique seco por más de siete. A mediados del 2025 volvió a las canchas, aunque tiempo más tarde se resolvió su contrato.

Abdiel Ayarza, de 33 años, jugó en The Strongest entre el 2024 y 2025. - Crédito: Difusión