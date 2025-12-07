Paulo Autuori sobre el error de Felipe Vizeu ante Alianza Lima: “Trabajé con Romario y Ronaldinho y ellos también perdieron goles”

Todo esto en la previa del choque con Alianza Lima por la vuelta del play-offs. (Video: L1MAX)

Durante la semana se ha hablado demasiado del controversial fallo a tiro de arco de Felipe Vizeu ante Alianza Lima, en el estadio Nacional, por la llave de ida de las semifinales de los play-offs para la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2025. Fue tan clamoroso el yerro que, indudablemente, recibió una retahíla de ataques por distintas plataformas.

Debido a los indistintos ataques de los que ha sido parte el ‘9′, el entrenador Paulo Autuori ha tenido que salir al frente, con el propósito de blindar al refuerzo brasileño toda vez que realizó un curioso ejemplo de defensa que implicó a dos campeones del mundo que estuvieron bajo sus órdenes décadas atrás.

“Ya viví todo. Ya he trabajado con Romario, Ronaldinho y otros grandes centrodelantero. Y perdieron goles. Esto tiene que quedar solamente con la gente que habla. Es un jugador que tiene goles, ha jugado un buen partido, ha ganado muchos balones como pivote y ha generado juego vertical para Santi, por ejemplo", declaró el estratega en un contacto previo con L1MAX.

“Entonces, perder goles, todos pierden. Solamente aquellos que no están ahí o que nunca han jugado, no pierden. Hay que cerrar los oídos ante esto. A la gente le gusta hablar, pero quizás de aquí a dos, tres partidos, se está hablando que es el mejor. Es así el fútbol. A mí no me importa nada. No hablé nada, porque no tengo que hablar absolutamente nada”, sumó Autuori.

El delantero brasileño quedó solo frente al arco, pero perdió el equilibrio y se metió un clavado en un charco de barro. (L1 Max)

Con respecto al último lance de la temporada entre los protagonistas, dijo que “espero un gran partido dentro y fuera de la cancha. Ambos equipos tienen la posibilidad de pensar solamente en jugar fútbol. No es el que grita más, el que es más pend***, es aquel juega más fútbol".

Y añadió: “Sabemos que hemos hecho un buen partido, no solamente el primero tiempo, en segundo tiempo también lo tuvimos, pero hay que convertir esto en goles, cosa que no hemos logrado hacer y mi opinión fue el diferencial para que uno no tenga logrado lo que quería, que era la victoria; en sí partidos muy parejos, muy equilibrados, hay que estar enfocado”.