Perú Deportes

Paulo Autuori sobre el error de Felipe Vizeu ante Alianza Lima: “Trabajé con Romario y Ronaldinho y ellos también perdieron goles”

El entrenador de Sporting Cristal sacó cara por el delantero brasileño, quien en los últimos días fue foco de críticas por errar un tiro a gol frente a Guillermo Viscarra producto del mal estado del campo del estadio Nacional, en Lima

Guardar
Todo esto en la previa del choque con Alianza Lima por la vuelta del play-offs. (Video: L1MAX)

Durante la semana se ha hablado demasiado del controversial fallo a tiro de arco de Felipe Vizeu ante Alianza Lima, en el estadio Nacional, por la llave de ida de las semifinales de los play-offs para la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2025. Fue tan clamoroso el yerro que, indudablemente, recibió una retahíla de ataques por distintas plataformas.

Debido a los indistintos ataques de los que ha sido parte el ‘9′, el entrenador Paulo Autuori ha tenido que salir al frente, con el propósito de blindar al refuerzo brasileño toda vez que realizó un curioso ejemplo de defensa que implicó a dos campeones del mundo que estuvieron bajo sus órdenes décadas atrás.

Ya viví todo. Ya he trabajado con Romario, Ronaldinho y otros grandes centrodelantero. Y perdieron goles. Esto tiene que quedar solamente con la gente que habla. Es un jugador que tiene goles, ha jugado un buen partido, ha ganado muchos balones como pivote y ha generado juego vertical para Santi, por ejemplo", declaró el estratega en un contacto previo con L1MAX.

Entonces, perder goles, todos pierden. Solamente aquellos que no están ahí o que nunca han jugado, no pierden. Hay que cerrar los oídos ante esto. A la gente le gusta hablar, pero quizás de aquí a dos, tres partidos, se está hablando que es el mejor. Es así el fútbol. A mí no me importa nada. No hablé nada, porque no tengo que hablar absolutamente nada”, sumó Autuori.

El delantero brasileño quedó solo frente al arco, pero perdió el equilibrio y se metió un clavado en un charco de barro. (L1 Max)

Con respecto al último lance de la temporada entre los protagonistas, dijo que “espero un gran partido dentro y fuera de la cancha. Ambos equipos tienen la posibilidad de pensar solamente en jugar fútbol. No es el que grita más, el que es más pend***, es aquel juega más fútbol".

Y añadió: “Sabemos que hemos hecho un buen partido, no solamente el primero tiempo, en segundo tiempo también lo tuvimos, pero hay que convertir esto en goles, cosa que no hemos logrado hacer y mi opinión fue el diferencial para que uno no tenga logrado lo que quería, que era la victoria; en sí partidos muy parejos, muy equilibrados, hay que estar enfocado”.

Temas Relacionados

Paulo AutuoriSporting CristalLiga 1Felipe VizeuAlianza Limaperu-deportes

Últimas Noticias

Gol de Eryc Castillo, con definición de cabeza, en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los playoffs de Liga 1 2025

La ‘Culebra’ aprovechó un pase de Renzo Garcés y no perdonó a Diego Enríquez. Así puso el 1-1 en Matute

Gol de Eryc Castillo, con

Gol de Martín Távara para el 1-0 en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Una vez más, el centrocampista ‘celeste’ se hizo cargo de la apertura del score con un remate muy bien cobrado. A partir de esa diana, hubo un cambio radical en el trámite del lance

Gol de Martín Távara para

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Martín Távara abrió el marcador con remate desde los doce pasos, pero rápidamente lo empató Eryc Castillo. Hay partidazo en Matute en busca del pase a la final, donde espera Cusco FC. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Antonio Rizola lanzó fuerte mensaje tras derrota de Perú ante Venezuela en Juegos Bolivarianos: “Hay decisiones que siempre se cuestionan”

El técnico brasileño se refirió a los comentarios de los hinchas sobre la caída de la ‘bicolor’. Además, aseguró que la selección nacional irá con todo por la medalla de oro

Antonio Rizola lanzó fuerte mensaje

Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario se medirá con Rebaza Acosta, mientras que San Martín protagonizará el duelo de la jornada con Deportivo Géminis

Resultados de la fecha 7
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Dakota Johnson reconoció lo difícil

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

INFOBAE AMÉRICA

Desde el estrés hasta el

Desde el estrés hasta el deterioro cognitivo: cinco formas en que los microplásticos dañan el cerebro

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio

Trágico incendio en una discoteca de la India: al menos 23 muertos

María Corina Machado y Edmundo González condenaron la muerte del preso político Alfredo Díaz en prisión: “Es una nueva víctima del régimen criminal de Maduro”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras