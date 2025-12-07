Perú Deportes

Goles de Martín Távara para triplete en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El ‘25′ de los ‘rimenses’ reactivó el lance con un hat-trick. En total, se ha apuntado cuatro goles en la llave de semifinales de Copa Libertadores 2026

Guardar
El volante puso el empate en Matute. (Video: L1MAX)

Martín Távara se vistió de héroe en Sporting Cristal. Por su tenacidad, por esfuerzo y por su valentía constante metió a los suyos en carrera en un partido contra Alianza Lima que parecía perdido. Su zurda, esa que tantas veces se le ha elogiado, fue la llave resolutiva.

A los 82′ minutos de la contienda, cuando los locales aventajaban por dos dianas de diferencia, el ‘25′ nacional se sacó de la galera una destacada acción que derivó en el descuento. Remate desde la frontera del área, imposible de bloquear para un Guillermo Viscarra que se estiró todo lo que pudo.

Diferencias recortadas en un estadio Alejandro Villanueva en vilo, aunque con cierta esperanza por la última diana que sacaba amplitud. Todo se desbarató, eso sí, a los 90′ minutos cuando Martín Távara cobró con lujo y efectividad un saque de falta. Calidad excelsa reflejada en el golpeo que pegó en el ángulo del arco.

Y todo empezó con la apertura tras el silbatazo inicial con un penal bien lanzado tras una infracción de Jesús Castillo. De hecho también por esa vía se dio su primera anotación en la llave de semifinales de los ‘play-offs’, aunque quedó opacada por la igualada final de Hernán Barcos.

Mencionado los tiros desde los 12 pasos, Martín Távara tampoco dejó pasar la oportunidad para hacerse presente en la lista de lanzadores de la tanda por el boleto a la instancia final del circuito. Con mucha calidad batió al ‘Billy’ y dejó muy bien encaminada la ronda, que finalmente acabó en victoria ‘cervecera’.

Lo que sigue, ahora, para Sporting Cristal es definir el paso a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores. El envite que resolverá ese asunto será contra Cusco FC, que acabó en el segundo lugar de la Tabla Acumulada y cuenta en sus filas con el goleador del año: Facundo Callejo.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

Temas Relacionados

Martín TávaraAlianza LimaLiga 1Sporting Cristalperu-deportes

Últimas Noticias

Sporting Cristal ganó en penales a Alianza Lima en Matute y clasificó a la final de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Martín Távara fue la gran figura del partido al marcar triplete para los ‘celestes’. En la tanda, los de Paulo Autuori se impusieron 5-4. Ahora definirán con Cusco FC en partidos de ida y vuelta

Sporting Cristal ganó en penales

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?

Los ‘celestes’ se enfrentarán a los ‘aurinegros’ tras vencer a Alianza Lima en la tanda de penales de las semifinales

Sporting Cristal vs Cusco FC:

Gino Vegas confirmó que Perú organizará el Sudamericano de Clubes 2026 y trabaja para recibir la Copa América de Vóley

El presidente de la Federación Peruana de Vóley explicó que el torneo de clubes continental está oficializado para disputarse en el país; mientras que el certamen de selecciones está confirmado “extraoficialmente”

Gino Vegas confirmó que Perú

Piero Quispe se afianza en el Sydney FC y aporta con una nueva asistencia en triunfo del conjunto australiano

El mediocampista peruano empieza a influir directamente en el juego del equipo de Ufuk Talay. Con la reciente victoria frente a Central Coast, los ‘skyblues’ se consolidan en el primer lugar de la clasificación

Piero Quispe se afianza en

Goles de Eryc Castillo para doblete en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

La ‘Culebra’ ha establecido la remontada con una definición espléndida tras una perfecta asociación en ataque entre Fernando Gaibor y Alan Cantero, dos extranjeros de buen hacer en Matute

Goles de Eryc Castillo para
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Dakota Johnson reconoció lo difícil

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

INFOBAE AMÉRICA

Murió Rafael Ithier, fundador de

Murió Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

Desde el estrés hasta el deterioro cognitivo: cinco formas en que los microplásticos dañan el cerebro

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio

Trágico incendio en una discoteca de la India: al menos 23 muertos

María Corina Machado y Edmundo González condenaron la muerte del preso político Alfredo Díaz en prisión: “Es una nueva víctima del régimen criminal de Maduro”