Goles de Martín Távara para triplete en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El volante puso el empate en Matute. (Video: L1MAX)

Martín Távara se vistió de héroe en Sporting Cristal. Por su tenacidad, por esfuerzo y por su valentía constante metió a los suyos en carrera en un partido contra Alianza Lima que parecía perdido. Su zurda, esa que tantas veces se le ha elogiado, fue la llave resolutiva.

A los 82′ minutos de la contienda, cuando los locales aventajaban por dos dianas de diferencia, el ‘25′ nacional se sacó de la galera una destacada acción que derivó en el descuento. Remate desde la frontera del área, imposible de bloquear para un Guillermo Viscarra que se estiró todo lo que pudo.

Diferencias recortadas en un estadio Alejandro Villanueva en vilo, aunque con cierta esperanza por la última diana que sacaba amplitud. Todo se desbarató, eso sí, a los 90′ minutos cuando Martín Távara cobró con lujo y efectividad un saque de falta. Calidad excelsa reflejada en el golpeo que pegó en el ángulo del arco.

Y todo empezó con la apertura tras el silbatazo inicial con un penal bien lanzado tras una infracción de Jesús Castillo. De hecho también por esa vía se dio su primera anotación en la llave de semifinales de los ‘play-offs’, aunque quedó opacada por la igualada final de Hernán Barcos.

Mencionado los tiros desde los 12 pasos, Martín Távara tampoco dejó pasar la oportunidad para hacerse presente en la lista de lanzadores de la tanda por el boleto a la instancia final del circuito. Con mucha calidad batió al ‘Billy’ y dejó muy bien encaminada la ronda, que finalmente acabó en victoria ‘cervecera’.

Lo que sigue, ahora, para Sporting Cristal es definir el paso a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores. El envite que resolverá ese asunto será contra Cusco FC, que acabó en el segundo lugar de la Tabla Acumulada y cuenta en sus filas con el goleador del año: Facundo Callejo.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]