Perú Deportes

Agenda de los Juegos Bolivarianos de sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 2025: participación de los atletas peruanos

Serán los últimos días de competencia, y el ‘Team Perú’ logró una marca histórica de medallas. Entérate de las disciplinas que restan definir este fin de semana

Guardar
Agenda de los Juegos Bolivarianos
Agenda de los Juegos Bolivarianos de sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 2025:

El ‘Team Perú’ alcanzó un hito sin precedentes durante la antepenúltima fecha de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, al superar el récord histórico de medallas obtenidas por el país en esta competencia regional. Con 238 preseas acumuladas, el Team Perú dejó atrás la marca anterior establecida en Trujillo 2013, edición en la que conquistó 226 medallas (61 de oro, 61 de plata y 104 de bronce), cifra que entonces le valió el cuarto lugar general.

La jornada del viernes trajo resultados positivos para los atletas nacionales en diversas disciplinas. Los representantes peruanos de tenis de campo, tenis de mesa, atletismo y boxeo no solo añadieron nuevas medallas al palmarés del equipo, sino que también aseguraron presencia en las finales programadas para la última jornada del torneo.

Dentro de este destacado desempeño, las principales figuras peruanas del tenis tuvieron actuaciones sobresalientes. Juan Pablo Varillas, Arklon Huertas del Pino, Lucciana Pérez y Romina Ccuno aportaron victorias fundamentales, consolidando el avance del tenis nacional y sumando logros individuales que reforzaron el brillante resultado colectivo de Perú en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025.

Juan Pablo Varillas y Arklon
Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino lograron la medalla de plata.

Agenda de los Juegos Bolivarianos 2025

Sábado 6 de diciembre

- Atletismo: Maratón Marcha - Masculino / 07:30 horas / Playa Agua Dulce

- Rugby: Perú vs Colombia / 09:07 horas / Complejo Andrés Avelino Cáceres

- Patinaje de Velocidad: 09:00 horas / Complejo Costa Verde

- Remo Coastal: 09:00 horas / Playa Costa Verde Barranco

- Cricket: 09:30 horas / Lima Polo Club

- Gimnasia Aeróbica: 10:00 horas / Villa El Salvador

- Voleibol Playa: 10:00 horas / Complejo Costa Verde

- Karate: 10:00 horas / Polideportivo USIL - Pachacamac

- Tenis: 11:00 horas / Club Lawn Tennis

- KickBoxing: 13:30 horas / Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho

- Balonmano: 14:00 horas / Villa Deportiva Nacional- VIDENA

Domingo 7 de diciembre

- Voleibol: Colombia vs Bolivia (Bronce / 09:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós)

Perú vs Venezuela (Oro / 12:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós)

- Voleibol Playa: 11:0 horas / Complejo Costa Verde)

Agenda de los Juegos Bolivarianos
Agenda de los Juegos Bolivarianos 2025

Medallas destacadas en la última jornada de los Juegos Bolivarianos 2025

El Polideportivo 02 de la Videna fue escenario del triunfo de la dupla peruana compuesta por Carlos Fernández y Felipe Duffo, quienes se adjudicaron la medalla de oro en la competición de dobles única de tenis de mesa. En el mismo evento multideportivo, Jesús Poma logró coronarse campeón en la modalidad de Frontball individual masculino dentro de la disciplina de pelota vasca.

Por su parte, la pareja integrada por Romina Ccuno y Lucciana Pérez alcanzó el primer lugar, asegurando la medalla dorada gracias a su efectiva coordinación en los partidos de los Juegos Bolivarianos. La presencia peruana en lo más alto del podio también se consolidó con André Bellido, quien obtuvo la medalla de oro en la modalidad de pelota de goma individual masculino de pelota vasca.

En el bowling, el equipo masculino conformado por Alejandro Yum Ishikawa y Sebastián Yuzuriha sumó una nueva presea dorada para Perú tras consagrarse en la competencia de dobles.

En cuanto a la tabla general de medallas, Colombia encabeza el medallero acumulando 318 premios y 130 oros, mientras que Venezuela se posiciona en el segundo puesto tras superar la barrera de las cien medallas doradas, con un total de 101 preseas de oro.

Medallero de los Juegos Bolivarianos
Medallero de los Juegos Bolivarianos 2025

Temas Relacionados

Juegos BolivarianosSelección peruana de vóleyvóley peruanoJuegos Bolivarianos 2025peru-deportes

Últimas Noticias

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así quedó Perú Sub 19 en la fase inicial del torneo

El equipo dirigido por Antonio Rizola se impuso ante Bolivia y Colombia, pero cayó ante Venezuela en la última fecha. Revisa cómo quedó la clasificación de la competencia

Tabla de posiciones de vóley

Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelo decisivos: Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al ganador de la semifinal de la Liga 1, Barcelona buscará mantener la racha en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 6

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV de la final de vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

La selección sub 19, comandada por Antonio Rizola, volverá a enfrentar a la ‘vinotinto’, pero esta vez por la medalla de oro en el certamen continental

Perú vs Venezuela: día, hora

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 7 de la primera fase

Se vivirán cinco nuevos enfrentamientos en el Coliseo Miguel Grau del Callao, que serán trascendentales en las aspiraciones de cada equipo en el torneo. Revisa la clasificación completa

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ se medirán con los ‘celestes’ en la definición de la llave semifinal que determinará al rival de Cusco FC por el Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
La película de “Peaky Blinders”

La película de “Peaky Blinders” confirma su fecha de estreno en Netflix

El duro pasado de Michael Landon: de vivir una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Katherine Vélez revela los secretos y desafíos de 25 años de amor con Ernesto Benjumea : “Yo al lado tengo un tipazo”

La historia descartada de “Zootopia”: un mundo retorcido donde la coneja Judy no iba a ser la protagonista

La película romántica que nunca salió de cartelera: los 30 años del fenómeno “Dilwale Dulhania Le Jayenge”

INFOBAE AMÉRICA

Perros robóticos de Elon Musk,

Perros robóticos de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Andy Warhol impactan en Art Basel Miami Beach

Ataque a las joyas de la Corona británica: cuatro personas arrojaron comida contra una vitrina en la Torre de Londres

Joan Manuel Serrat, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara: “Soy feliz con este oficio por el que me aplauden”

Frank Gehry nos hizo interesar por la arquitectura incluso si odiabas sus edificios

Kaja Kallas reconoció que algunas críticas de Donald Trump “son ciertas”: “Europa subestimó su propio poder frente a Rusia”