Agenda de los Juegos Bolivarianos de sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 2025: participación de los atletas peruanos

El ‘Team Perú’ alcanzó un hito sin precedentes durante la antepenúltima fecha de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, al superar el récord histórico de medallas obtenidas por el país en esta competencia regional. Con 238 preseas acumuladas, el Team Perú dejó atrás la marca anterior establecida en Trujillo 2013, edición en la que conquistó 226 medallas (61 de oro, 61 de plata y 104 de bronce), cifra que entonces le valió el cuarto lugar general.

La jornada del viernes trajo resultados positivos para los atletas nacionales en diversas disciplinas. Los representantes peruanos de tenis de campo, tenis de mesa, atletismo y boxeo no solo añadieron nuevas medallas al palmarés del equipo, sino que también aseguraron presencia en las finales programadas para la última jornada del torneo.

Dentro de este destacado desempeño, las principales figuras peruanas del tenis tuvieron actuaciones sobresalientes. Juan Pablo Varillas, Arklon Huertas del Pino, Lucciana Pérez y Romina Ccuno aportaron victorias fundamentales, consolidando el avance del tenis nacional y sumando logros individuales que reforzaron el brillante resultado colectivo de Perú en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025.

Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino lograron la medalla de plata.

Agenda de los Juegos Bolivarianos 2025

Sábado 6 de diciembre

- Atletismo: Maratón Marcha - Masculino / 07:30 horas / Playa Agua Dulce

- Rugby: Perú vs Colombia / 09:07 horas / Complejo Andrés Avelino Cáceres

- Patinaje de Velocidad: 09:00 horas / Complejo Costa Verde

- Remo Coastal: 09:00 horas / Playa Costa Verde Barranco

- Cricket: 09:30 horas / Lima Polo Club

- Gimnasia Aeróbica: 10:00 horas / Villa El Salvador

- Voleibol Playa: 10:00 horas / Complejo Costa Verde

- Karate: 10:00 horas / Polideportivo USIL - Pachacamac

- Tenis: 11:00 horas / Club Lawn Tennis

- KickBoxing: 13:30 horas / Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho

- Balonmano: 14:00 horas / Villa Deportiva Nacional- VIDENA

Domingo 7 de diciembre

- Voleibol: Colombia vs Bolivia (Bronce / 09:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós)

Perú vs Venezuela (Oro / 12:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós)

- Voleibol Playa: 11:0 horas / Complejo Costa Verde)

Medallas destacadas en la última jornada de los Juegos Bolivarianos 2025

El Polideportivo 02 de la Videna fue escenario del triunfo de la dupla peruana compuesta por Carlos Fernández y Felipe Duffo, quienes se adjudicaron la medalla de oro en la competición de dobles única de tenis de mesa. En el mismo evento multideportivo, Jesús Poma logró coronarse campeón en la modalidad de Frontball individual masculino dentro de la disciplina de pelota vasca.

Por su parte, la pareja integrada por Romina Ccuno y Lucciana Pérez alcanzó el primer lugar, asegurando la medalla dorada gracias a su efectiva coordinación en los partidos de los Juegos Bolivarianos. La presencia peruana en lo más alto del podio también se consolidó con André Bellido, quien obtuvo la medalla de oro en la modalidad de pelota de goma individual masculino de pelota vasca.

En el bowling, el equipo masculino conformado por Alejandro Yum Ishikawa y Sebastián Yuzuriha sumó una nueva presea dorada para Perú tras consagrarse en la competencia de dobles.

En cuanto a la tabla general de medallas, Colombia encabeza el medallero acumulando 318 premios y 130 oros, mientras que Venezuela se posiciona en el segundo puesto tras superar la barrera de las cien medallas doradas, con un total de 101 preseas de oro.

