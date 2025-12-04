Regatas Lima y Von Newman se citan en la final de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025: fecha de los partidos por el título nacional

Regatas Lima se medirá ante Von Newman por la final de la Liga Peruana de Vóley Masculino. Crédito: Federación Peruana de Vóley

Sobre la pista del Coliseo Miguel Grau del Callao, Regatas Lima y Von Newman sellaron su pase a la final en los encuentros de vuelta de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley Masculino. Ambas escuadras no necesitaron de llevar sus series a un tercer encuentro y exhibieron un estado de forma óptimo.

El conjunto chorrillano sentenció que la Liga Peruana de Vóley vea consagrarse a un nuevo equipo en la vigente edición. Regatas apeó sin objeciones a Vamos Peerless, el equipo más galardonado en la historia del certamen. Además, los de Pueblo Libre venían de un tetracampeonato histórico.

El equipo dirigido por el argentino Guillermo Cáceres no cedió un solo parcial en los dos encuentros ante Peerless. En las seis mangas disputadas, salió airoso. De esta manera, Regatas Lima buscará el título nacional en la rama masculina luego de cuatro cursos de sequía.

Regatas Lima pondrá los galones para hacerse con su tercer título nacional. Crédito: Federación Peruana de Vóley.

Por otro lado, el elenco de San Juan de Lurigancho firmó un hito en su historia tras clasificarse por primera vez a la serie definitiva. Von Newman superó con autoridad y firmeza el duro escollo que representó MB Vóley.

La escuadra que rinde honor al matemático húngaro-estadounidense celebró todo lo alto su clasificación a la final. En una emotiva publicación compartida en redes sociales, el club recordó al fundador de la institución, Alejandro Jiménez, promotor de la entidad educativa que da nombre al equipo de vóley.

Von Newman jugará su primera final en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Federación Peruana de Vóley.

Regatas Lima vs Von Newman: fecha de las finales

El desenlace de la Liga Peruana de Vóley estará protagonizado por los equipos más regulares de la temporada. Regatas Lima y Von Newman lucharán por la estrella en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Los chorrillanos apuntan a su tercer trofeo; mientras que los de San Juan de Lurigancho aspiran a levantar el título por primera vez.

La organización de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino ya ha programado los juegos por la gloria doméstica. El primer juego está pactado para el domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas en todo el territorio peruano. El segundo compromiso se disputará una semana más tarde.

Cabe recordar que las mismas jornadas corresponden también a los compromisos por el tercer lugar del torneo. Vamos Peerless y MB Vóley se verán las caras por la medalla de bronce.

El desarrollo de los 'play-offs' de la Liga Peruana de Vóley 2025. Crédito: Federación Peruana de Vóley.

¿Dónde comprar las entradas y ver los partidos en vivo?

Todos los boletos para asistir a los duelos de las finales entre Regatas Lima y Von Newman estarán puestos a la venta en los exteriores del Coliseo Miguel Grau del Callao. La Federación Peruana de Fútbol ha compartido que el precio de las entradas es de 15 soles.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) aún no ha cerrado ningún acuerdo para la transmisión televisiva de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025. Por ello, todos los partidos del campeonato se podrán ver en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de la FPV y de su página oficial en Facebook, garantizando el acceso para todos los aficionados.

Continúa la tensión entre la FPV y Vamos Peerless

Según la versión oficial del club, la Federación Peruana de Vóley (FPV) supuestamente “amenazó” al equipo para evitar que llevaran a cabo una protesta silenciosa y simbólica durante los primeros compases del encuentro. Esta acción, cuyo objetivo era detener una manifestación pacífica, tuvo el efecto contrario, intensificando el ambiente de tensión y confrontación tanto en el campo de juego como entre los espectadores.

Vamos Peerless detalló en una publicación en sus redes sociales que esta advertencia provino directamente del árbitro del partido, Luis Huaylinos. El árbitro habría sido el encargado de comunicar el mensaje de la FPV: si el equipo se negaba a reanudar el juego de inmediato, sería excluido del campeonato.