Joao Grimaldo afronta un futuro complicado: Riga FC carece de liquidez suficiente para comprar su ficha a Partizán

El campeón de Letonia se ve imposibilitado de activar la cláusula de rescisión (1.5 millones de euros) del peruano. Plantea una nueva fórmula de cesión, pero el club ‘blanquinegro’ solo aceptará una adquisición definitiva, que supondría un golpe financiero a las arcas

Joao Grimaldo tiene una cláusula
Joao Grimaldo tiene una cláusula de rescisión de un millón y medio de euros en FK Partizán. - Crédito: MN Press

La situación de Joao Grimaldo, quien ha regresado a Lima para disfrutar de las fiestas de fin de año al lado de su núcleo familiar, se ha complicado. Vale decir que su futuro está en el aire, porque el Riga FC ve muy difícil acometer una compra definitiva por el alto costo de su ficha.

Inicialmente, los directivos del club campeón de Letonia sentían que podían llegar a un acuerdo económico con FK Partizán (SRB), pero se estrellaron contra la pared ante la negativa de cualquier reducción del precio de transferencia establecido. Al no haber claridad en las tratativas, todo hace indicar que el peruano debe ir armando valijas con destino a Serbia.

Joao Grimaldo recibiendo condecoración por
Joao Grimaldo recibiendo condecoración por ser el último Mejor Jugador del Mes. - Crédito: Riga FC
Es poco probable que el club gaste 1.5 millones de euros en un solo jugador”, mencionó Romāns Lajuks, Director Ejecutivo del Riga FC, en una entrevista ofrecida al periodista letón Edmunds Novickis en su plataforma de Patreon.

En este escenario entrampado, la única fórmula presentada es la renovación de la cesión, aunque el Partizán de Belgrado no está conforme con esa maniobra, dado que necesita de un impacto económico grande que le permita recuperar, siquiera, una cantidad importante del monto invertido por la adquisición de Joao Grimaldo.

El extremo peruano lleva cuatro goles anotados en la Virslīga. | VIDEO: Riga FC

En un caso que no se avance ningún proceso entre Riga FC y FK Partizán, el extremo peruano deberá reportarse iniciando el 2026 a los entrenamientos de los ‘blanquinegros’, aunque su participación no pasará de ese espacio, dado que no está en los planes deportivos del nuevo CT de Nenad Stojaković.

Quizás algún club de la Liga 1 se interese por su situación y presente una oferta interesante que incluya la opción de compra por Joao, aunque su alta cotización podría frenar cualquier intento de diálogo. Las únicas instituciones, con solvencia suficiente, que pueden animarse a repatriarlo son Universitario de Deportes y Alianza Lima.
Joao Grimaldo no cuenta con
Joao Grimaldo no cuenta con espacio ni valoración en FK Partizán. - Crédito: AP

Grimaldo, recuperado

Joao Grimaldo, joven atacante peruano, cerró la temporada como una de las figuras clave en el Riga FC, tras su cesión desde el Partizán de Serbia. El club letón conquistó la Virsliga, después de cerca de un lustro en blanco, teniendo al sudamericano en un rol diferencial.

Durante la campaña, Grimaldo disputó 37 partidos en todas las competiciones, fue titular en 26, marcó cinco goles y sumó nueve asistencias. Además, fue elegido MVP del mes y se incluyó en el once ideal de la Tonybet Virsliga 2025.

Joao Grimaldo aportó con un pase gol ante Dila Gori. | VIDEO: Riga FC
En competiciones europeas, Joao Grimaldo aportó cuatro asistencias en seis encuentros de la UEFA Conference League, donde Riga FC alcanzó la ronda de play-off y cayó 1-2 ante Sparta Praga. Gracias a ese destacado rendimiento volvió al panorama de la selección peruana, que lo considera como uno de los puntuales a futuro que asumirá el liderazgo grupal.

Al peruano le costó demasiado adaptarse a Europa. Claro está que el proceso más duro se dio en Serbia, pero en Letonia estuvo por vivir una experiencia similar de no ser por su inmediata adaptación a los campos sintéticos y a las adversidades ambientales, sobre todo en la estación de invierno.

Joao Grimaldo, abroquelado por los
Joao Grimaldo, abroquelado por los atacantes del Riga FC. - Crédito: Difusión

El futuro de Grimaldo permanece incierto, ya que Riga FC busca alternativas para retenerlo. El vicepresidente del club serbio reconoció el impacto positivo del peruano en Letonia y su regreso a la selección nacional, aunque Partizán ya rechazó una oferta formal de Riga FC por debajo de la cláusula de compra.

Formado en Sporting Cristal y nacido en el Rímac, Joao Grimaldo debutó con la selección peruana el 13 de septiembre de 2023 ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas.

Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta son salvados por el Congreso: rechazan inhabilitarlos por 10 años

¿‘Derrota diplomática’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

Rospigliosi enfurece y expulsa al abogado de Betssy Chávez por llamar “Satanás” y “desgraciado” a Fujimori

El ‘detrás’ de la inhabilitación de Delia Espinoza: votos claves y críticas al tiempo dado por el presidente del Congreso

Canciller Hugo de Zela tras exposición en la OEA sobre asilo diplomático: “Hay una mala relación con México”

Panamericana TV confirma ‘La Granja

Panamericana TV confirma ‘La Granja VIP Perú’: 18 famosos vivirán aislados y deberán trabajar la tierra para sobrevivir

Gisela Valcárcel regresa triunfante a Panamericana Televisión: “Uno vuelve a los lugares en los que fue feliz”

Christian Cueva deja Emelec para dedicarse a la cumbia con Pamela Franco: esto cuesta contratarlos

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

Óscar Gayoso presenta show renovado en Barranco y habla sobre su futuro en la televisión

