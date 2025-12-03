Santiago Acasiete no sigue en Juan Pablo II tras una temporada irregular en la que cumplió con la permanencia en Liga 1 2025

Santiago Acasiete da por terminada su aventura en Juan Pablo II. - Crédito: Juan Pablo II

El Club Juan Pablo II College ha anunciado la salida de Santiago Acasiete de la dirección técnica. No ha sido un despido. Todo lo contrario, se cumplió con su proceso como conductor y no se le renovó el contrato. Se trata, de esa manera, el primer recorte oficial de la institución de Chongoyape.

La decisión ejecutada por los directivos del equipo implica también el final de las labores de todos los integrantes del cuerpo técnico del ‘Santi’, entre los que destacaba el otrora goleador Germán Carty. El entrenador peruano registró un rendimiento demasiado irregular a lo largo del año y la gota que rebalsó el vaso fue la mala dinámica en la recta final.

Santiago Acasiete dando indicaciones en los entrenamientos. - Crédito: Club Juan Pablo II

En su comunicado oficial, difundido en las redes sociales, Juan Pablo II College expresó su “sincero agradecimiento al comando técnico de Santiago Acasiete” y deseó “los mejores éxitos en los desafíos y proyectos que emprenderán” cada uno de los profesionales.

El técnico Acasiete tomó las riendas de Juan Pablo II en julio de 2024, guiando al equipo de Chongoyape hacia un inédito ascenso a Liga 1. Durante su primer año en la división principal, el club terminó en el puesto 15° de la tabla general, logrando mantener la categoría y esquivando el descenso en su debut absoluto.

Con el ‘Santi’ en la parcela técnica hubo profesionalismo y compromiso en muy buena parte del ciclo pese a las dificultades en cuanto a resultados. No obstante, sobre los meses finales, una fuerte riña con el delantero Cristhian Tizón puso en manifiesto su preocupante relación con un grupo que no volvió a confiar en el líder.

Con el puesto vacante, el área directiva junto a la presidente Orfelinda Correa deberán estudiar las distintas hojas de vida que lleguen a las oficinas para elegir al siguiente profesional que se haga cargo de Juan Pablo II College. Presumiblemente, el candidato ganador será extranjero.

Santiago Acasiete asumió los mandos del Juan Pablo II College en junio del 2024. - Crédito: Difusión

Irregularidad

Durante los primeros meses del campeonato peruano, Juan Pablo II mostró algunas problemas de adaptación que repercutieron seriamente en su andadura. Aun así, hubo resiliencia y esfuerzo para levantar el rendimiento y así zafar de los últimos lugares.

Uno de los partidos que confirmó su recuperación con una nota aprobatoria fue la victoria (2-0) sobre Universitario de Deportes, en el estadio Nacional, por el Torneo Apertura. Aquel resultado no solo puso contra las cuerdas a los ‘cremas’, también los hizo alejarse, por primera vez, del primer puesto.

Los de Chongoyape superaron 3-1 a su rival de turno en casa. (L1 Max)

En adelante, las cosas comenzaron a funcionar en el club de Chongoyape, pero entrando a la mitad del Torneo Clausura se apreció un declive considerable en cuanto a rendimiento y resultados, lo que originó una caída cerca a la zona de descenso, la cual se evitó con cierta polémica.

Pensando en el siguiente curso, Juan Pablo II College ha mostrado un claro interés por sumar a Christian Cueva a su plantilla. Las autoridades de la institución ven al ‘10′ de la selección peruana, que actualmente milita en Emelec, una apuesta ofensiva; la posible contratación impulsaría su debut en la liga mayor con un nombre mediático y experiencia.