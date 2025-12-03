Perú Deportes

Santiago Acasiete no sigue en Juan Pablo II tras una temporada irregular en la que cumplió con la permanencia en Liga 1 2025

El responsable técnico nacional deja la institución de Chongoyape al no renovar su contrato. Se mantuvo como conductor por más de un año, logrando el histórico ascenso en el 2024

Guardar
Santiago Acasiete da por terminada
Santiago Acasiete da por terminada su aventura en Juan Pablo II. - Crédito: Juan Pablo II

El Club Juan Pablo II College ha anunciado la salida de Santiago Acasiete de la dirección técnica. No ha sido un despido. Todo lo contrario, se cumplió con su proceso como conductor y no se le renovó el contrato. Se trata, de esa manera, el primer recorte oficial de la institución de Chongoyape.

La decisión ejecutada por los directivos del equipo implica también el final de las labores de todos los integrantes del cuerpo técnico del ‘Santi’, entre los que destacaba el otrora goleador Germán Carty. El entrenador peruano registró un rendimiento demasiado irregular a lo largo del año y la gota que rebalsó el vaso fue la mala dinámica en la recta final.

Santiago Acasiete dando indicaciones en
Santiago Acasiete dando indicaciones en los entrenamientos. - Crédito: Club Juan Pablo II

En su comunicado oficial, difundido en las redes sociales, Juan Pablo II College expresó su “sincero agradecimiento al comando técnico de Santiago Acasiete” y deseó “los mejores éxitos en los desafíos y proyectos que emprenderán” cada uno de los profesionales.

El técnico Acasiete tomó las riendas de Juan Pablo II en julio de 2024, guiando al equipo de Chongoyape hacia un inédito ascenso a Liga 1. Durante su primer año en la división principal, el club terminó en el puesto 15° de la tabla general, logrando mantener la categoría y esquivando el descenso en su debut absoluto.

Con el ‘Santi’ en la parcela técnica hubo profesionalismo y compromiso en muy buena parte del ciclo pese a las dificultades en cuanto a resultados. No obstante, sobre los meses finales, una fuerte riña con el delantero Cristhian Tizón puso en manifiesto su preocupante relación con un grupo que no volvió a confiar en el líder.

Con el puesto vacante, el área directiva junto a la presidente Orfelinda Correa deberán estudiar las distintas hojas de vida que lleguen a las oficinas para elegir al siguiente profesional que se haga cargo de Juan Pablo II College. Presumiblemente, el candidato ganador será extranjero.

Santiago Acasiete asumió los mandos
Santiago Acasiete asumió los mandos del Juan Pablo II College en junio del 2024. - Crédito: Difusión

Irregularidad

Durante los primeros meses del campeonato peruano, Juan Pablo II mostró algunas problemas de adaptación que repercutieron seriamente en su andadura. Aun así, hubo resiliencia y esfuerzo para levantar el rendimiento y así zafar de los últimos lugares.

Uno de los partidos que confirmó su recuperación con una nota aprobatoria fue la victoria (2-0) sobre Universitario de Deportes, en el estadio Nacional, por el Torneo Apertura. Aquel resultado no solo puso contra las cuerdas a los ‘cremas’, también los hizo alejarse, por primera vez, del primer puesto.

Los de Chongoyape superaron 3-1 a su rival de turno en casa. (L1 Max)

En adelante, las cosas comenzaron a funcionar en el club de Chongoyape, pero entrando a la mitad del Torneo Clausura se apreció un declive considerable en cuanto a rendimiento y resultados, lo que originó una caída cerca a la zona de descenso, la cual se evitó con cierta polémica.

Pensando en el siguiente curso, Juan Pablo II College ha mostrado un claro interés por sumar a Christian Cueva a su plantilla. Las autoridades de la institución ven al ‘10′ de la selección peruana, que actualmente milita en Emelec, una apuesta ofensiva; la posible contratación impulsaría su debut en la liga mayor con un nombre mediático y experiencia.

Temas Relacionados

Santiago AcasieteJuan Pablo IILiga 1peru-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

‘Celestes’ y ‘blanquiazules’ se verán las caras en un partidazo de pronóstico reservado. Ambos buscan llegar a la final para pelear por el cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El estadio Nacional albergará la primera llave del cruce que resolverá al finalista por el boleto a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. ‘Canchita’ Gonzales y Piero Cari, ausencias confirmadas en ambos elencos

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El Estadio Nacional albergará el primer capítulo del duelo entre ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ en la batalla por el cupo Perú 2. Aquí te contamos cómo y en qué canal seguir este encuentro decisivo

Dónde ver Alianza Lima vs

Abel Hernández, en disputa de los tres grandes del Perú; su agente afirma existencia de contacto con Alianza Lima

El exdelantero de la selección uruguaya, que se ha revitalizado con el modesto Liverpool FC, es objeto de deseo de los clubes más importantes del país. Los ‘blanquiazules’ al igual que los ‘cremas’ alzaron la mano averiguando por sus servicios deportivos

Abel Hernández, en disputa de

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El conjunto dirigido por Paulo Autuori cuenta con todo el plantel a disposición para iniciar la serie ante el cuadro de La Victoria; ‘Pipo’ Gorosito no podrá alinear a Carlos Zambrano luego que la Comisión Disciplinaria ratificara su expulsión. Conoce las potenciales alineaciones en el Nacional

Alineaciones de Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael Belaunde se pronuncia tras

Rafael Belaunde se pronuncia tras salir ileso de ataque a balazos en Cerro Azul: “Es un milagro que solo tenga raspones”

Elecciones 2026: Lista del APRA de los candidatos a senadores y diputados

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista, fue acusado de hurtar TV y laptop en 2012

Luis Arce vuelve al Ministerio Público: PJ le da 5 días a la JNJ para reponerlo como fiscal supremo titular

Hildebrandt sobre fracaso de José Jerí contra criminalidad: “‘Pelele’ no es Bukele y ‘las maras’ están en el Congreso”

ENTRETENIMIENTO

Evelyn Vela cuestiona el retorno

Evelyn Vela cuestiona el retorno de Melissa Klug con Jesús Barco: “ella no es feliz con él”

Magaly Medina cuestiona el estilo de vida de Samantha Batallanos luego de presumir lujoso penthouse en San Isidro

Samahara Lobatón y Brayan Torres acuden por separado a un centro de conciliación tras su reciente ruptura

Cazzu conquistó Lima: homenaje andino, lágrimas por su hija Inti y un final explosivo con su canción “Con Otra”

Sebastián Lizarzaburu, ‘el ‘Hombre Roca’, arrasa en el NPC Arequipa Súper Show y celebra su regreso triunfal al fisicoculturismo

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Abel Hernández, en disputa de los tres grandes del Perú; su agente afirma existencia de contacto con Alianza Lima