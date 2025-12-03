Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así quedaron los partidos de la ‘bicolor’

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana Sub 19 arrancó su reto en los Juegos Bolivarianos 2025, asumiendo el objetivo de conquistar una medalla que aporte al palmarés nacional y mejore la ubicación de Perú en el medallero general. Para concretar esa meta, el conjunto dirigido por Antonio Rizola deberá enfrentarse con tres rivales directos de la región: Bolivia, Venezuela y Colombia, siendo estas dos últimas selecciones consideradas las más exigentes por su trayectoria y nivel de competencia.

En su primer compromiso, la ‘blanquirroja’ enfrentó a la ‘verde’, la noche del martes 3 de diciembre. Y pudo tener un debut soñado tras conseguir un triunfo por 3-1 con parciales de 23-25, 25-16, 25-18 y 25-15. Sumó sus primeros puntos en la tabla de posiciones y quedó listo para medirse con la escuadra colombiana hoy, jueves 4 de diciembre.

El camino de la ‘blanquirroja’ no se reduce solo a la competencia oficial; el proceso previo incluyó una extensa preparación, que abarca entrenamientos regulares y la disputa de partidos amistosos frente a clubes de la Liga Peruana de Vóley, además de la experiencia internacional acumulada en un reciente Mundial de la categoría. Este rodaje busca traducirse en rendimiento sostenido a lo largo del torneo.

Durante los próximos cinco días, el plantel juvenil deberá afrontar un total de cuatro encuentros: tres correspondientes a la fase de grupos y uno adicional en la etapa decisiva, donde estará en juego la medalla de bronce o de oro, según los resultados obtenidos. Esta serie de compromisos pondrá a prueba la capacidad competitiva y la preparación táctica del equipo nacional, que apunta a posicionarse entre los mejores del continente.

Antonio Rizola dirigirá a la selección peruana sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: FPV

Resultados y programación de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

Miércoles 3 de diciembre

Fecha 1: Perú 3-1 Bolivia (23-25, 25-16, 25-18 y 25-15)

Jueves 4 de diciembre

Fecha 2: Perú vs Colombia (20:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós / ATV)

Viernes 5 de diciembre

Fecha 3: Perú vs Venezuela (20:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós / ATV)

Domingo 7 de diciembre

Partido bronce: 3RO vs. 4TO (14:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós / ATV)

Partido oro: 1RO vs. 2DO (17:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós / ATV)

Fixture de la selección peruana de vóley en los Juegos Bolivarianos 2025 - Crédito: FPF.

Convocadas de Perú Sub 19 para los Juegos Bolivarianos 2025

Armadoras: Andrea Villar, Heidi Pairazaman, Mariana Chalco, Alexa Vega y Kayra Ruiz

Opuestas: Gianela Chanca, Susana Castro, Arlym Condori y Alondra Villanueva

Atacantes: Waleska Toro, Fabiana Rivero, Brenda Quiroz, Camila Monge y Ariana Vásquez

Centrales: Naomi Palomino, Valentina Barrientos, Shaddia Campos, Mariangela Silva, Reyna Ballón y Fátima Vilafuerte

Líberos: Nicolle Ayala, Dafne Díaz, Liana Torres y Rosa Medina

Lista de convocadas de la selección peruana de vóley para los Juegos Bolivarianos 2025.

Canal TV para ver los partidos de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

Los partidos de la selección peruana Sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025 llegará a todos los hogares del territorio nacional porque será transmitido por la señal abierta de ATV a través de los canales 9 y 709 en HD. También se podrá seguir por medio de la web oficial y Youtube.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Coliseo Eduardo Dibós con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

Dónde ver Perú vs Bolivia por los Juegos Bolivarianos 2025

¿Cómo conseguir entradas gratuitas para los partidos de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025?

El ingreso para presenciar los encuentros de la selección peruana sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025 es completamente gratuito y el procedimiento para obtener entradas resulta sumamente sencillo. Los interesados deben acceder a la página oficial de Ticketmaster dedicada al evento, elegir la disciplina de vóley sala femenino y completar un breve formulario de registro. No hay costos asociados y solo es necesario presentar el boleto, impreso o digital, al momento de entrar.

Quienes asistan tendrán la posibilidad de seguir de cerca cada partido, alentando a las deportistas nacionales en su lucha por alcanzar el podio. Además, el público podrá ver en acción a jóvenes promesas como Ariana Vásquez, Gianella Chanca, Mariana Chalco, Fátima Villafuerte y Camila Monge, lo que augura una experiencia enriquecedora para los simpatizantes del vóley en el país.

Entradas gratuitas para los Juegos Bolivarianos 2025.