Perú Deportes

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así quedaron los partidos de la ‘bicolor’

El equipo de Antonio Rizola arrancó con pie derecho el certamen al imponerse frente a Bolivia. Su siguiente rival será Colombia, este jueves 4 de diciembre a las 20:00 horas en el Coliseo Eduardo Dibós

Guardar
Resultados de Perú vóley en
Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana Sub 19 arrancó su reto en los Juegos Bolivarianos 2025, asumiendo el objetivo de conquistar una medalla que aporte al palmarés nacional y mejore la ubicación de Perú en el medallero general. Para concretar esa meta, el conjunto dirigido por Antonio Rizola deberá enfrentarse con tres rivales directos de la región: Bolivia, Venezuela y Colombia, siendo estas dos últimas selecciones consideradas las más exigentes por su trayectoria y nivel de competencia.

En su primer compromiso, la ‘blanquirroja’ enfrentó a la ‘verde’, la noche del martes 3 de diciembre. Y pudo tener un debut soñado tras conseguir un triunfo por 3-1 con parciales de 23-25, 25-16, 25-18 y 25-15. Sumó sus primeros puntos en la tabla de posiciones y quedó listo para medirse con la escuadra colombiana hoy, jueves 4 de diciembre.

El camino de la ‘blanquirroja’ no se reduce solo a la competencia oficial; el proceso previo incluyó una extensa preparación, que abarca entrenamientos regulares y la disputa de partidos amistosos frente a clubes de la Liga Peruana de Vóley, además de la experiencia internacional acumulada en un reciente Mundial de la categoría. Este rodaje busca traducirse en rendimiento sostenido a lo largo del torneo.

Durante los próximos cinco días, el plantel juvenil deberá afrontar un total de cuatro encuentros: tres correspondientes a la fase de grupos y uno adicional en la etapa decisiva, donde estará en juego la medalla de bronce o de oro, según los resultados obtenidos. Esta serie de compromisos pondrá a prueba la capacidad competitiva y la preparación táctica del equipo nacional, que apunta a posicionarse entre los mejores del continente.

Antonio Rizola dirigirá a la
Antonio Rizola dirigirá a la selección peruana sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: FPV

Resultados y programación de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

Miércoles 3 de diciembre

  • Fecha 1: Perú 3-1 Bolivia (23-25, 25-16, 25-18 y 25-15)

Jueves 4 de diciembre

  • Fecha 2: Perú vs Colombia (20:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós / ATV)

Viernes 5 de diciembre

  • Fecha 3: Perú vs Venezuela (20:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós / ATV)

Domingo 7 de diciembre

  • Partido bronce: 3RO vs. 4TO (14:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós / ATV)
  • Partido oro: 1RO vs. 2DO (17:00 horas / Coliseo Eduardo Dibós / ATV)
Fixture de la selección peruana
Fixture de la selección peruana de vóley en los Juegos Bolivarianos 2025 - Crédito: FPF.

Convocadas de Perú Sub 19 para los Juegos Bolivarianos 2025

  • Armadoras: Andrea Villar, Heidi Pairazaman, Mariana Chalco, Alexa Vega y Kayra Ruiz
  • Opuestas: Gianela Chanca, Susana Castro, Arlym Condori y Alondra Villanueva
  • Atacantes: Waleska Toro, Fabiana Rivero, Brenda Quiroz, Camila Monge y Ariana Vásquez
  • Centrales: Naomi Palomino, Valentina Barrientos, Shaddia Campos, Mariangela Silva, Reyna Ballón y Fátima Vilafuerte
  • Líberos: Nicolle Ayala, Dafne Díaz, Liana Torres y Rosa Medina
Lista de convocadas de la
Lista de convocadas de la selección peruana de vóley para los Juegos Bolivarianos 2025.

Canal TV para ver los partidos de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

Los partidos de la selección peruana Sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025 llegará a todos los hogares del territorio nacional porque será transmitido por la señal abierta de ATV a través de los canales 9 y 709 en HD. También se podrá seguir por medio de la web oficial y Youtube.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Coliseo Eduardo Dibós con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

Dónde ver Perú vs Bolivia
Dónde ver Perú vs Bolivia por los Juegos Bolivarianos 2025

¿Cómo conseguir entradas gratuitas para los partidos de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025?

El ingreso para presenciar los encuentros de la selección peruana sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025 es completamente gratuito y el procedimiento para obtener entradas resulta sumamente sencillo. Los interesados deben acceder a la página oficial de Ticketmaster dedicada al evento, elegir la disciplina de vóley sala femenino y completar un breve formulario de registro. No hay costos asociados y solo es necesario presentar el boleto, impreso o digital, al momento de entrar.

Quienes asistan tendrán la posibilidad de seguir de cerca cada partido, alentando a las deportistas nacionales en su lucha por alcanzar el podio. Además, el público podrá ver en acción a jóvenes promesas como Ariana Vásquez, Gianella Chanca, Mariana Chalco, Fátima Villafuerte y Camila Monge, lo que augura una experiencia enriquecedora para los simpatizantes del vóley en el país.

Entradas gratuitas para los Juegos
Entradas gratuitas para los Juegos Bolivarianos 2025.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyJuegos Bolivarianos 2025vóley peruanoAntonio Rizolaperu-deportes

Más Noticias

Pedro García advirtió posible conflicto entre Jorge Fossati y Universitario: “Si entran los abogados, la cosa se pondrá fea”

El técnico uruguayo y la ‘U’ todavía no llegan a un acuerdo por su permanencia pese a que tiene contrato vigente por todo el 2026

Pedro García advirtió posible conflicto

Representante de Abel Hernández advierte a Universitario: “No hay problema si no llega a la ‘U’, equipo no le va a faltar”

Pablo Betancourt, quien también maneja a Jorge Fossati, se encuentra en Lima reuniéndose con la ‘U’ y otros clubes de la Liga 1

Representante de Abel Hernández advierte

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025: Cecilia Tait solicitó rendir cuentas a Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano

La exvoleibolista y ahora miembro del Comité Olímpico Internacional se sumó al pedido del congresista Carlos Zevallos, quien pidió información al mandamás del COP sobre gastos y toma de decisiones unilaterales

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025:

Cenaida Uribe marcó sincero objetivo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: “Haremos lo que sabemos y ya se verá”

Las ‘íntimas’ viajaron a Brasil para su participación en la cita mundialista y la jefa de equipo resaltó que su participación es histórica: “estamos jugando con los mejores equipos del mundo”

Cenaida Uribe marcó sincero objetivo

Universitario tomó drástica posición ante exigencias de Jorge Fossati para seguir el 2026: “No van a hipotecar el club”

El periodista Gustavo Peralta dio alcances de las negociaciones entre la directiva de la ‘U’ con el representante del técnico uruguayo, quien también declaró su postura

Universitario tomó drástica posición ante
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Testigo revela que allegado de

Testigo revela que allegado de Juan José Santiváñez habría mandado a seguir y eliminar a periodista Karla Ramírez

Delia Espinoza responde a su inhabilitación: próximos pasos y críticas al silencio de la Junta de Fiscales Supremos

José Antonio Kast reconoce que expulsión de migrantes es inviable: plantea corredor de retorno con Perú tras crisis en frontera

Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta son salvados por el Congreso: rechazan inhabilitarlos por 10 años

¿‘Derrota diplomática’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

ENTRETENIMIENTO

Andrés Wiese vuelve a América

Andrés Wiese vuelve a América TV con programa propio: ¿De qué trata la nueva propuesta?

Magaly Medina cuestiona presencia de Jorge Benavides en Panamericana pese a contrato con ATV: “Eso no se hace”

Brian Rullan reveló al chofer de ATV que Laura Spoya le engañó varias veces, asegura Magaly Medina: “Nunca dije eso”

Mon Laferte vuelve al Perú: fecha, lugar y entradas para su concierto en Lima

⁠Ibai Llanos indignado porque Perú no tiene una estrella Michelin: “Pareciera como si la gente no lo tiene en cuenta”

DEPORTES

Pedro García advirtió posible conflicto

Pedro García advirtió posible conflicto entre Jorge Fossati y Universitario: “Si entran los abogados, la cosa se pondrá fea”

Representante de Abel Hernández advierte a Universitario: “No hay problema si no llega a la ‘U’, equipo no le va a faltar”

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025: Cecilia Tait solicitó rendir cuentas a Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano

Diego Penny hizo crudo análisis por complicado presente de Sporting Cristal y advirtió: “Necesita un golpe real sobre la mesa”

Cenaida Uribe marcó sincero objetivo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: “Haremos lo que sabemos y ya se verá”