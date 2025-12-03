Así llegó Ecuador al Mundial 2026: cómo se clasificó, su DT debutante y cuestionado, y jugadores destacando en Europa.

La selección de Ecuador será uno de los posible siete representantes -Bolivia disputará el repechaje- de Conmebol en la próxima edición de la Copa del Mundo, que de hecho realizará su sorteo para definir a los grupos este viernes 5 de diciembre.

¿Cómo llegó al Mundial?

La ‘tri’ consiguió su boleto a la cita mundialista al quedar, sorpresivamente, segunda en las Eliminatorias Sudamericanas, solo por detrás de Argentina y superando a escuadras nacionales como Uruguay, Brasil y Colombia.

Esto solo simboliza el crecimiento del fútbol ecuatoriano en el continente. A pesar de tener dos entrenadores este proceso clasificatorio, el cuadro norteño consiguió una solidez sumando 8 triunfos, 8 empates y 2 derrotas, y alcanzando los 29 puntos.

Ecuador se encuentra ubicado en el bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026.

¿Quién es el DT?

El actual técnico de la selección de Ecuador es Sebastián Beccacece, quien asumió su primera experiencia a nivel de conjuntos nacionales luego de que la ‘tri’ cesara al español Félix Sánchez producto de quedar eliminado en los cuartos de final de la última edición de la Copa América.

Beccacece logró la clasificación al Mundial 2026 de gran forma, sin embargo, viene siendo muy cuestionado por un gran porcentaje de los fanáticos ecuatorianos. El argentino ha sido señalado por la falta de protagonismo ofensivo y su constante convocatoria a jugadores procedentes de Independiente del Valle.

Sebastián Beccacece es el actual técnico de la selección de Ecuador y disputará su primer Mundial como estratega - Créditos: REUTERS.

¿Cómo juega?

La selección de Ecuador, bajo la conducción de Beccacece, se mostró muy flexible, pero siempre mantuvo un sello en su estilo de juego: rapidez por las bandas y presión alta para recuperar el balón.

Por ejemplo, en la última fecha doble de las Eliminatorias, el DT argentino conservó un 3-4-3 con el objetivo de tener velocidad de los extremos y contar con el respaldo ofensivo de los laterales.

Empate sin goles en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)

Las figuras de Ecuador

La performance de Ecuador en las últimas clasificatoria se debe a la cantidad de jugadores exportados a Europa en el tiempo reciente. Muchos de los integrantes de dicha selección se encuentran militando en los mejores clubes del mundo. Un caso puntual es el de William Pacho.

El defensor se consolidó como un jugador fundamental tanto en el esquema principal de la ‘tri’ como en el competitivo PSG. Reconocido por su imponente fuerza física y una mentalidad competitiva que facilitó su rápida incorporación al conjunto parisino, se destaca por la eficacia en los mano a mano y por ofrecer una salida limpia desde el fondo, un aspecto vital en el fútbol moderno.

No podemos dejar pasar por alto a Moisés Caicedo, quien es titular indiscutible en Chelsea y disputa la Premier League todos los fines de semana. El volante supo llevar esa dinámica y recuperación de balones -que le permitieron debutar en la selección de su país con 19 años bajo la dirección de Gustavo Alfaro- al balompié inglés. Estos nombres reflejan el presente ecuatoriano, un campeón de la última Champions League y otro del Mundial de Clubes.

William Pacho y Moisés Caicedo son las máximas figuras de la selección de Ecuador en la actualidad.

Historial en Mundial

La selección de Ecuador disputó cuatro ediciones de la Copa del Mundo, acumulando 13 encuentros, con un saldo de cinco victorias, dos empates y seis derrotas. El equipo norteño registró 14 goles a favor y la misma cantidad en contra. Presenta una efectividad del 43,58% y se ubica en la posición 38 de la clasificación histórica del torneo.

Su desempeño más destacado en un Mundial se produjo en Alemania 2006, cuando logró acceder por primera vez a los octavos de final. En esa edición, el conjunto ecuatoriano avanzó como segundo de su zona luego de superar a Polonia y Costa Rica, hasta despedirse del certamen frente a Inglaterra.