Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025

La escuadra dirigida por Martín Escudero disputará su primer encuentro en el Coliseo Eduardo Dibós situado en el distrito de San Borja

La selección peruana sub 19 comenzará su camino en los Juegos Bolivarianos 2025, con el objetivo de conseguir una nueva presea para el país y terminar mejor posicionado en el medallero de la competición polideportiva. Para ello, deberá vencer a tres selecciones de este continente.

La ‘blanquirroja’ se medirá con su igual de Bolivia, Venezuela y Colombia, siendo estas dos últimas los rivales más difíciles a superar. Aunque, nuestra escuadra nacional lleva mucho tiempo entrenando, inclusive con amistosos ante clubes de la Liga Peruana de Vóley y un Mundial de la categoría encima.

El ‘equipo de todos’ disputará en total cuatro partidos, tres de fase de grupos y uno en ronda eliminatoria -ya sea por la medalla de bronce o de oro- durante los siguientes cinco días de esta semana. Será una gran prueba para Martín Escudero y compañía.

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV de los Juegos Bolivarianos 2025

Perú chocará con Bolivia en su debut. Este se llevará a cabo mañana, martes 3 de diciembre, a las 19:00 horas (horario local) en el Coliseo Eduardo Dibós, situado en el distrito de San Borja y que cuenta con una capacidad para 4 mil 600 asistentes.

Los Juegos Bolivarianos 2025 contarán con transmisión permanente a través de Zapping, que anunció la emisión completa de todas las competencias oficiales mediante ocho canales simultáneos. Esta plataforma también pasará los duelos de la ‘bicolor’.

El servicio, además de ofrecer transmisiones en vivo las 24 horas durante cada jornada, brindará la opción de reproducir los eventos hasta 24 horas posteriores a su emisión. El acceso estará disponible desde diversos dispositivos en Perú, posibilitando que los usuarios sigan la actuación de cada delegación y no se pierdan ningún momento del programa deportivo.

La plataforma de streaming anunció que emitirá todas las competencias del evento multideportivo con una cobertura 24/7. (Video: Zapping TV)

Convocadas y bajas de Perú en los Juegos Bolivarianos

El 25 de noviembre, el técnico nacional Martín Escudero dio a conocer la lista de 12 jugadoras para afrontar esta nueva edición de los Juegos Bolivarianos, luego de estar entrenando con un grupo amplio durante algunas semanas. Estas fueron sus elegidas:

  • Mariana Chalco (armadora)
  • Alexa Vega (armadora)
  • Mariangela Silva (central)
  • Fátima Villafuerte (central)
  • Naomi Palomino (central)
  • Gianella Chanca (opuesta)
  • Ariana Vásquez (punta receptora)
  • Camila Monge (punta receptora)
  • Brenda Quiroz (punta receptora)
  • Susana Castro (punta receptora)
  • Liana Torres (líbero)
  • Dafne Díaz (líbero)

Cabe señalar que el DT peruano se vio obligado a excluir de la convocatoria a jugadoras importantes dentro del proyecto. Entre las bajas más significativas destaca Waleska Toro, quien fue capitana en el Mundial Sub 19 y quedó fuera debido a una lesión de gravedad poco antes de debutar con Regatas Lima en la liga nacional.

Tampoco lograron integrar el equipo Alondra Villanueva, Andrea Villar y Fabiana Rivero. A pesar de los esfuerzos de la Federación Peruana de Vóley (FPV), las tres atletas no obtuvieron permiso para pausar sus estudios en Estados Unidos, razón por la cual no estarán presentes en los Juegos Bolivarianos 2025.

Convocadas de la selección peruana
Convocadas de la selección peruana sub 19 de voley para los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: Puro Vóley

El camino de Perú hacia el oro en los Juegos Bolivarianos 2025

Jueves 4 de diciembre

  • Perú vs. Colombia – 19:00 horas

Viernes 5 de diciembre

  • Perú vs. Venezuela – 19:00 horas

Domingo 7 de diciembre

  • Partido bronce: 3RO vs. 4TO - 10:00 horas
  • Partido oro: 1RO vs. 2DO - 12:00 horas
