Lista de convocadas de Perú para los Juegos Bolivarianos 2025: las elegidas por Antonio Rizola para disputar el torneo

La selección peruana sub 19 de vóley afrontará un reto clave en la capital, y el técnico brasileño ya definió al grupo que llevará la camiseta de la ‘blanquirroja’

La selección peruana sub 19
La selección peruana sub 19 competirá en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: FPV

La selección peruana sub 19 de vóley continúa afinando detalles para afrontar uno de los retos más importantes del año: los Juegos Bolivarianos 2025, certamen que volverá a tener al vóley femenino juvenil como uno de los deportes centrales del programa. Bajo la dirección del técnico brasileño Antonio Rizola, la ‘blanquirroja’ ya tiene definido al grupo que representará al país en el Coliseo Eduardo Dibós del 3 al 7 de diciembre.

Este torneo marcará el regreso de la categoría a un evento bolivariano luego de la medalla de bronce obtenida en Valledupar 2022. Para esta edición, que se realizará íntegramente en Lima, el combinado patrio buscará subirse a lo más alto del podio en un formato de grupo único junto a Bolivia, Colombia y Venezuela, rivales tradicionales de la región.

En ese contexto, Antonio Rizola definió un grupo competitivo de 12 jugadoras para representar al Perú en este desafío internacional. Tras varios meses de preparación —que incluyeron entrenamientos intensivos y amistosos frente a sextetos titulares de distintos clubes de la Liga Peruana de Vóley— el entrenador cerró una convocatoria conformada por un núcleo sólido de jugadoras que han mostrado evolución, constancia y proyección dentro del ciclo juvenil.

Eso sí, el estratega brasileño tuvo que dejar fuera de la lista a algunas piezas clave del proceso. Una de las ausencias más sensibles es la de Waleska Toro, capitana en el Mundial Sub 19, quien quedó descartada tras sufrir una lesión de consideración previo a su debut con Regatas Lima en la competencia local.

Waleska Toro es una de
Waleska Toro es una de las bajas de la selección peruana sub 19 para los Juegos Bolivarianos 2025.

De igual manera, Alondra Villanueva, Andrea Villar y Fabiana Rivero tampoco pudieron sumarse al plantel. Pese a las gestiones realizadas por la Federación Peruana de Vóley (FPV), las tres jugadoras no recibieron autorización para interrumpir sus estudios en Estados Unidos, por lo que quedaron imposibilitadas de participar en los Juegos Bolivarianos 2025.

Lista de convocadas de Perú para los Juegos Bolivarianos 2025

La lista presentada por Rizola mantiene la base del equipo que disputó el Mundial Sub 19 en julio de este año: ocho de las doce convocadas repiten el llamado, reflejando la apuesta del comando técnico por la continuidad, la proyección y el proceso formativo que viene desarrollando la FPV. A ellas, se suman cuatro nombres para este nuevo desafío, tras haber convencido al seleccionador. A continuación la nómina de la ‘blanquirroja’ para los Juegos Bolivarianos 2025:

  • Mariana Chalco (armadora)
  • Alexa Vega (armadora)
  • Mariangela Silva (central)
  • Fátima Villafuerte (central)
  • Naomi Palomino (central)
  • Gianella Chanca (opuesta)
  • Ariana Vásquez (punta receptora)
  • Camila Monge (punta receptora)
  • Brenda Quiroz (punta receptora)
  • Susana Castro (punta receptora)
  • Liana Torres (líbero)
  • Dafne Díaz (líbero)
Convocadas de la selección peruana
Convocadas de la selección peruana sub 19 de voley para los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: Puro Vóley

Preparación previa y exigencia competitiva

Con el objetivo de llegar con ritmo, el equipo peruano disputó el Atenea Open, un cuadrangular frente a planteles de la Liga Superior como Universitario de Deportes, Deportivo Géminis y Atlético Atenea. Aunque la Sub 19 no obtuvo triunfos, los encuentros sirvieron para ajustar recepción, mejorar rotaciones, probar esquemas de bloqueo y poner a prueba la salida ofensiva ante rivales de mayor experiencia.

Para Rizola, el torneo fue una oportunidad valiosa para consolidar roles y medir el carácter competitivo de las jugadoras. El técnico brasileño ha enfatizado en que el Bolivariano será una competencia exigente, especialmente ante selecciones como Colombia y Venezuela, que mantienen procesos juveniles fuertes.

Fixture de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

Perú buscará imponerse en casa y pelear por el oro regional con una generación que combina proyección, talento y un proceso técnico en pleno crecimiento. Todos los encuentros se jugarán en el Coliseo Eduardo Dibós. A continuación el fixture completo de la selección nacional en los Juegos Bolivarianos 2025:

Miércoles 3 de diciembre

  • Perú vs. Bolivia – 19:00 horas

Jueves 4 de diciembre

  • Perú vs. Colombia – 19:00 horas

Viernes 5 de diciembre

  • Perú vs. Venezuela – 19:00 horas

Domingo 7 de diciembre

  • Partido bronce: 3RO vs. 4TO - 10:00 horas
  • Partido oro: 1RO vs. 2DO - 12:00 horas

